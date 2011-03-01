В Башкирии прошла милицейская акция «Безопасный дом»

- Цель мероприятия не просто представление органов внутренних дел в качестве гаранта поддержки правопорядка, защитника интересов общества в целом и каждого гражданина в частности, но и укрепление взаимодействия сотрудников ОВД и жителей республики по профилактике и раскрытию квартирных краж, - говорит начальник УВО МВД по РБ полковник милиции Александр Гаврилов. - В последнее время мы стали свидетелями того, насколько плодотворно сотрудничество милиции общественной безопасности и жителей республики. Такой тандем - залог успешной борьбы с преступностью. Подобные широкомасштабные мероприятия мы проводим ежеквартально. Нам они не в новинку. И поэтому с уверенность могу сказать, что, несмотря на затраченные усилия и средства, результаты нашей работы не заставят себя ждать.