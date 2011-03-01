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Posted 1 марта 2011, 15:21

Published 1 марта 2011, 15:21

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

В Башкирии прошла милицейская акция «Безопасный дом»

1 марта 2011, 15:21
В республике в очередной раз были организованы и проведены широкомасштабные профилактические мероприятия «Безопасный дом, безопасный подъезд, безопасная квартира». Как показывает практика, домушники с многолетним «опытом работы» стараются обойти стороной квартиры, оборудованные средствами охранной сигнализации, и отдают предпочтение тем, где их не ждет какая-либо ощутимая угроза.

Несмотря на то, что сегодня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество краж из квартир уменьшилось, МВД дел по РБ по инициативе Управления вневедомственной охраны приняло решение провести в городах республики комплексные профилактические мероприятия «Безопасный дом, безопасный подъезд, безопасная квартира». Они призваны напомнить и уберечь жителей республики от возможной опасности. Особое внимание в ходе операции было уделено проверке защищенности жилого сектора от террористических актов, отработке микрорайонов, которые наиболее подвержены квартирным кражам.

Сотрудники органов внутренних дел, а их в акции было задействовано около семи тысяч, обошли около двух тысяч многоэтажных жилых домов, более 48 тысяч квартир горожан, встретились с жителями республики, проинструктировали население о наиболее эффективных способах защиты имущества, познакомили с техническими новинками, взятыми на вооружение вневедомственной охраной.

Также в программе операции были запланированы встречи сотрудников милиции с руководителями ЖЭУ, коллективами городских организаций и предприятий.

- Цель мероприятия не просто представление органов внутренних дел в качестве гаранта поддержки правопорядка, защитника интересов общества в целом и каждого гражданина в частности, но и укрепление взаимодействия сотрудников ОВД и жителей республики по профилактике и раскрытию квартирных краж, - говорит начальник УВО МВД по РБ полковник милиции Александр Гаврилов. - В последнее время мы стали свидетелями того, насколько плодотворно сотрудничество милиции общественной безопасности и жителей республики. Такой тандем - залог успешной борьбы с преступностью. Подобные широкомасштабные мероприятия мы проводим ежеквартально. Нам они не в новинку. И поэтому с уверенность могу сказать, что, несмотря на затраченные усилия и средства, результаты нашей работы не заставят себя ждать.

Тесное сотрудничество правоохранительных органов и граждан приносит плоды все чаще и не ограничивается своевременным сообщением в милицию о нарушении закона. Граждане помогают милиции задерживать преступников по горячим следам. В свою очередь для силовых структур важна не только реализация комплекса мероприятий по повышению технической укрепленности квартир и частных домов, но и понимание и осознание того, что в республике под крышей каждого дома царит мир и покой, что каждый домашний очаг благополучно согревает его обитателей под надежной охраной милиции.

В ходе личных встреч и откровенных бесед горожане убедились, что в отличие от многих частных охранных предприятий, которые занимаются охраной офисов, торговых объектов, складов, уникальность широкого диапазона услуг вневедомственной охраны не ограничивается физической и круглосуточной новейшей технической охраной.

Милицейская охрана предлагает надежную защиту домашнего очага.

К слову, ежедневно в этом убеждаются тысячи жителей нашей республики. Только квартир и других мест хранения имущества граждан под зорким взглядом вневедомственной охраны в Башкортостане более 70 тысяч.

Участники встреч наглядно убедились в надежности и выгодности милицейской охраны при помощи небольшого математического расчета: сложили стоимость имеющихся в квартире телевизоров, телефонов, компьютеров, украшений, шуб и других личных и дорогих сердцу вещей, а затем полученную сумму просто сравнили со стоимостью установки охранной сигнализации и абонентской платы.

В итоге очевидность того, что экономия на охране грозит огромными и неоправданными потерями не только имущества, но и спокойствия, оспаривать никто из собеседников не стал.

Результаты операции говорят сами за себя. В период проведения мероприятий в подразделения вневедомственной охраны республики поступило более тысячи заявлений от собственников квартир, частных домов и коттеджей, заключены договора на охрану 170 автотранспортных средств.

Лена ВАЛИУЛЛИНА.

пресс-служба УВО при МВД по РБ

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