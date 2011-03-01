Превращению Малоязовского района в Салаватский исполняется 70 лет

4 марта 1941 года Малоязовский район Башкирии был переименован в Салаватский. Новое название территории присвоили в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева, уроженца местной деревни Текеево.

4 марта 1941 года Малоязовский район Башкирии был переименован в Салаватский. Новое название территории присвоили в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева, уроженца местной деревни Текеево.