Превращению Малоязовского района в Салаватский исполняется 70 лет
1 марта 2011, 15:16
4 марта 1941 года Малоязовский район Башкирии был переименован в Салаватский. Новое название территории присвоили в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева, уроженца местной деревни Текеево.
4 марта 1941 года Малоязовский район Башкирии был переименован в Салаватский. Новое название территории присвоили в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева, уроженца местной деревни Текеево.
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