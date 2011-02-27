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Posted 27 февраля 2011, 17:23

Published 27 февраля 2011, 17:23

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Грипп капитулирует из-за морозов

27 февраля 2011, 17:23
В башкирском управлении Роспотребнадзора сообщают, что в республике заболеваемость гриппом и ОРЗ, по сравнению с минувшей неделей, снизилась на 27,7%, а среди школьников на 42%.

В Уфе также зафиксирован спад распространения инфекции – на 31,7%, а заболевших детей оказалось в 2,4 раза меньше. Причиной капитуляции вируса стали сильные морозы с сухим воздухом, сдержавшие распространение бактерий и карантин, объявленный в школах и больницах.

Всего в регионе за минувшую неделю грипп и острые респираторные инфекции уложили в кровати 38,7 тысяч человек, 61% заболевших – дети до 14 лет. В Уфе простуда поразила 10,1 тысяч горожан, при этом диагноз «грипп» был поставлен только 27 пациентам.

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