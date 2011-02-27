Грипп капитулирует из-за морозов

Всего в регионе за минувшую неделю грипп и острые респираторные инфекции уложили в кровати 38,7 тысяч человек, 61% заболевших – дети до 14 лет. В Уфе простуда поразила 10,1 тысяч горожан, при этом диагноз «грипп» был поставлен только 27 пациентам.