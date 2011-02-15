Выход в интернет для детей-инвалидов – жизненная необходимость

- О том, что окажусь когда-нибудь на корте, я даже и не мечтала, - вспоминает Динара. – Но получила такой шанс и смогла им воспользоваться. Четыре года назад Вячеслав Шамаев пришел к нам в интернат преподавать этот вид спорта и искал себе учеников. Я подумала: почему бы не попробовать, и дала свое согласие. Друзья тоже стали интересоваться, что это за вид спорта такой. Всех, кому это было интересно, я приглашала на тренировки. В итоге моя подруга Оля Лавриненко втянулась в этот спорт, как я.