Выход в интернет для детей-инвалидов – жизненная необходимость

Posted 15 февраля 2011, 17:08
Published 15 февраля 2011, 17:08
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Виртуальные реалии
- В октябре прошлого года свою помощь предложил благотворительный фонд «Урал», - рассказывает директор учреждения Юлия Вяткина. – На эти деньги мы закупили новые учебные доски, кровати, шкафы, комплекты учебников, без которых полноценный обучающий процесс был бы невозможен.
Но дети – есть дети, их больше всего обрадовали новогодние подарки благотворителей, которые ребята получили здесь впервые.
- Родители, которые всегда забирают ребят на выходные или праздники, были очень рады видеть сияющие глаза детей, - отмечает директор. – Такого Нового года у них еще не было.
Заглянув в первый попавшийся кабинет, мы оказываемся в гостях у четвероклассников, которые усердно лепят из пластилина.
- Учительница рассказывала нам про разные эпохи, - рассказывает Айдын Гусейнов. – Я выбрал тему «Новое время» и леплю паровоз.
Замечаем, что в классе все парты одноместные.
- Это что, по американской системе? – интересуемся мы.
- Нет, - отвечает директор. – Просто у каждого больного ребенка - свои особенности движения и жестикуляции, поэтому на уроках им необходимо сидеть по одному. Мы эти парты купили совсем недавно благодаря фонду «Урал». Использовать такие парты можно до четвертого класса – уровень высоты регулируется под каждого ребенка, а это очень удобно.
Школа-интернат имеет обязательный медицинский блок, ведь ученикам требуется постоянное наблюдение и лечебные процедуры.
- Все основные тренажеры у нас есть, - показывает специальные аппараты заведующая медчастью Диляра Загидуллина. – Но нам необходимы так называемые «костюмы космонавтов», которые производятся только в Питере. Это специальное оборудование для лечения ДЦП: дети, надев на себя такой скафандр, начинают лучше координировать движения. Для начала хватило бы и двух – для малышей и детей постарше.
В кабинет лечебной физкультуры также требуются специальные полы, новые ванные для гидромассажа и дорогостоящие лекарства, купить которые возможно только на спонсорские деньги.
- Благодаря помощи фонда «Урал» нам удалось отремонтировать два наших центра дистанционного обучения детей-инвалидов на дому в Стерлитамаке и Нефтекамске, - с воодушевлением говорит Юлия Федоровна.
Кроме этого у школы-интерната есть филиал в Туймазах, в каждом из них занимается около сорока детей. Но помимо тех ребят, которые самостоятельно посещают занятия, по республике на дистанционном обучении находятся еще 197 школьников, которые из-за болезни не могут посещать школу.
Уроки по интернету для детей – единственный способ общения с учителями
– Каждому ребенку из разных районов республики дома был установлен мощный компьютер со всеми программами, возможностью выхода в интернет, - рассказывает замдиректора по вопросами дистанционного обучения Юрий Казанцев. - Уроки с такими детьми проходят по скайпу один на один с учителем – наши педагоги прошли колоссальную подготовку для такой работы.
Такое оснащение и принцип работы заложен в национальном республиканском проекте «Образование», примером работы которого и стала школа-интернат №13.
- Помимо мощных компьютеров для такой работы нам необходим и очень быстрый интернет, - продолжает Юрий Павлович. – Мы ведь передаем массу материалов: отправляем домашние задания, получаем ответы. Трафик безлимитного интернета оплачивается опять же благотворителями из «Урала».
На виртуальных занятиях ребята не только получают обязательные знания, но даже поют и рисуют.
- По интернету мы преподаем даже уроки труда – ребята мастерят в виртуальном пространстве, - продолжает Юрий Казанцев. - Мы еще получили разнообразные датчики: расстояния, температуры, силы. Все это пригодится дистанционным ученикам для проведения лабораторных работ по химии и физике. Такая активная работа, общение, пусть даже через интернет, дает выход в мир, к людям. И дети этот шаг делают, ведь как бы им ни было трудно, у них есть самое главное – любовь к жизни.
Спорт без границ
Одной лишь школой образование ребят не ограничивается: проучившись в интернате 12 лет, выпускники поступают в республиканские вузы.
- Из наших детей получаются отличные гуманитарии, - хвалится подопечными Юлия Федоровна. – Это психологи, педагоги, историки, филологи. Реже бывают ребята-технари, но даже сейчас есть несколько мальчишек, которые помогают нашим учителям в компьютерном классе.
Последние поколения учеников школы-интерната активно занимаются спортом – пешеходным туризмом, легкой атлетикой и большим теннисом на колясках.
- Наши спортсмены бывали в Голландии, Англии, Турции и даже на Паралимпийских играх в Китае, - продолжает директор. - Такие ребята становятся студентами башкирского института физической культуры.
Шансы уфимских спортсменок попасть на Паралимпийские игры очень высоки
Правда, ребята ежедневно тренируются в зале, размер которого – всего 9 на
- Иногда я сам удивляюсь, как мы можем воспитывать победителей в таком маленьком зале, - сетует тренер-преподаватель Вячеслав Шамаев. – Он должен быть 18 на
Раз в неделю юные спортсмены выбираются на корте в парке имени Якутова, но этого, конечно, недостаточно. Действительно, трудно поверить, что в обычном школьном спортзале выросли чемпионы и призеры первенства России по теннису на колясках.
- Летом прошлого года такой чемпионат прошел в первый раз, - рассказывает тренер. - Ведь раньше соревновались только взрослые. И тут наш Ильдус Шайхисламов взял первое место, а в паре со своим однокашником Альбертом Скворцовым они вышли на вторую ступень пьедестала.
В команде Вячеслава Валентиновича двенадцать человек, из которых в состав сборной России входят две девушки и три парня. Они, кстати, не имеют конкурентов в международном рейтинге.
Тренер Вячеслав Шамаев воспитал из Альберта Скворцова успешного спортсмена
Молодой спортсмен Альберт Скворцов как раз был на тренировке – для мальчика это второе по популярности место после школьного класса. В прошлом году он с товарищами ездил на соревнования в Турцию.
- Больше всего мне там понравилась природа, - вспоминает шестиклассник. – Там такие деревья диковинные и всегда тепло – гулять можно весь день! Но сейчас мне некогда отдыхать – нас на соревнования в Германию приглашают в марте, так что теперь все свободное время проводим с ракеткой.
Мальчик мечтает профессионально заниматься спортом, к тому же у него есть замечательный примеры для подражания – в школе тренируются теперь уже студентки второго курса института физкультуры, члены российской сборной Оля Лавриненко и Динара Сабитова.
- Динара в 2008 году завоевала «серебро» в Голландии на международном турнире Mercedes Open среди юниоров, - рассказывает тренер о своей подопечной. - А в 2009 году заняла третье место на чемпионате России по большому теннису на колясках. В том же году уфимские телевизионщики наградили девушку премией «Герой нашего времени» в номинации «Спорт без границ».
По дороге в Байконур
Будущая чемпионка занималась разными видами спорта: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, но особого предпочтения ничему не отдавала.
- О том, что окажусь когда-нибудь на корте, я даже и не мечтала, - вспоминает Динара. – Но получила такой шанс и смогла им воспользоваться. Четыре года назад Вячеслав Шамаев пришел к нам в интернат преподавать этот вид спорта и искал себе учеников. Я подумала: почему бы не попробовать, и дала свое согласие. Друзья тоже стали интересоваться, что это за вид спорта такой. Всех, кому это было интересно, я приглашала на тренировки. В итоге моя подруга Оля Лавриненко втянулась в этот спорт, как я.
Мечта каждого из талантливых спортсменов-теннисистов - попасть на Паралимпийские игры. И шансы, между прочим, очень высоки: из пятерых мальчиков в юниорской сборной страны трое ребят ученики уфимской школы-интерната, а из четырех девушек наших - две.
- Какими бы талантами не обладали ребята, на первом месте для каждого из них стоит базовое обучение, - уверяет Юлия Федоровна. – У наших активистов зачастую даже нет времени смотреть телевизор: кто-то поет, кто-то пишет научный доклад или готовится к выступлению на школьном празднике.
Самый активный «докладчик» школы – это 18-летний всезнайка Виталий Кулебякин. Сейчас он учится в 11 классе, но уже неоднократно принимал участие в вузовских научных конференциях.
- Просто у меня круг интересов очень большой, - рассказывает Виталик. - Читаю много книг: во всем ведь своя прелесть. Но все-таки тянет больше в информационные технологии: решил поступать в УГАТУ на факультет информатизации и робототехники. Еще учусь создавать сайты, как раз сейчас работаю над одним из них.
Парень готовится в конце марта отправиться в Москву на конкурс, посвященный Дню космонавтики, - туда его пригласили еще в прошлом году.
- Я уже и тему подготовил, осталось последние штрихи внести, - говорит Виталик. – Буду рассказывать о Солнечной системе и семи ее самых интересных и удивительных объектах, наша Земля, кстати, в этом списке тоже есть.
Парень надеется занять первое место, чтобы получить главный приз – поездку на Байконур.
Занятия в комнате психологической разгрузки ребятам необходимы
- Наши ребята очень усердные: ученикам может позавидовать любая общеобразовательная школа, - говорит директор интерната Юлия Вяткина. – А с новым оборудованием, которое нам обеспечили благотворители, мы сумеем адаптировать к жизни любого ребенка-инвалида. Сейчас у нас 124 ученика, а за три десятилетия работы интернат закончили более шестисот ребят, и выпускники до сих пор приезжают в родную школу.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.