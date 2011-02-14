Башкирские студенты-медики будут бесплатно работать на Олимпиаде в Сочи

- Мы должны отточить их практику, устроить им полевые испытания, - сказал г-н Беляев. – Два раза в квартал подготовку волонтеров будет контролировать московская комиссия. По словам представителей волонтерского центра, в ближайшее время откроется набор для студентов-медиков, и не только из БГМУ, но и других городов и районов Башкирии.