Башкирские студенты-медики будут бесплатно работать на Олимпиаде в Сочи

Posted 14 февраля 2011, 17:35
Published 14 февраля 2011, 17:35
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
- По сути это будут медбратья и медсестры, дежурящие на трибунах, - поясняет член попечительского совета волонтерского центра БГМУ Андрей Беляев. – Работа волонтеров понадобится на подхвате у парамедиков, в машинах «скорой», среди допинг-офицеров.
В общей сложности на Олимпиаде будут работать 70 тысяч волонтеров, из них 600 студентов-медиков. БГМУ станет обучать волонтеров совместно с Кубанским госмедуниверситетом.
- Скорее всего, количество волонтеров поделят между нами поровну – по триста человек, - объясняет член попечительского совета волонтерского центра БГМУ Владимир Барщевский. - Помимо основного штата, нам нужно приготовить резерв примерно в двести волонтеров.
До Олимпиады в Сочи башкирские добровольцы-медики успеют поработать на универсиаде в Казани и крупных башкирских соревнованиях.
- Мы должны отточить их практику, устроить им полевые испытания, - сказал г-н Беляев. – Два раза в квартал подготовку волонтеров будет контролировать московская комиссия. По словам представителей волонтерского центра, в ближайшее время откроется набор для студентов-медиков, и не только из БГМУ, но и других городов и районов Башкирии.
Интересно, что обучаться работе волонтеров будут первокурсники, так как студенты старших курсов к 2014 году уже окончат вуз.
По словам г-на Барщевского, высокие шансы попасть в число волонтеров у тех, кто занимается спортом, имеет отличные оценки по основным дисциплинам и знает языки. Лучшие из волонтеров-медиков могут отправиться в качестве стажировки на Олимпиаду-2012 в Лондоне.
Под волонтерский учебный центр БГМУ отвел 10 корпус, а организаторы обещают открыть сайт, где будут принимать заявки претендентов. В обязательное обучение добровольцев входит языковая подготовка, ведь в идеале, волонтер должен знать оба официальных языка Олимпиады – французский и английский. А вот вознаграждения добровольцам не обещают.
- Волонтер по определению работает за идею, главное его вознаграждение – получить опыт, побывать на Олимпиаде, и быть зачисленным в базу волонтеров для участия в других международных спортивных мероприятиях, - сказал г-н Беляев.
Дмитрий КОЛПАКОВ.