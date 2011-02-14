mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2011, 17:35

Published 14 февраля 2011, 17:35

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Башкирские студенты-медики будут бесплатно работать на Олимпиаде в Сочи

14 февраля 2011, 17:35
«Башгосмедуниверситет» выиграл федеральный конкурс на право готовить волонтеров для Олимпиады-2014 в Сочи. Речь идет о студентах, которые будут помогать профессиональным врачам на олимпийских играх. Желающих работать на спортивном празднике станут готовить по специальности «Общая медицина». От волонтеров потребуются умения быстро делать перевязку или искусственное дыхание, оказывать первую помощь пострадавшим.

- По сути это будут медбратья и медсестры, дежурящие на трибунах, - поясняет член попечительского совета волонтерского центра БГМУ Андрей Беляев. – Работа волонтеров понадобится на подхвате у парамедиков, в машинах «скорой», среди допинг-офицеров.

В общей сложности на Олимпиаде будут работать 70 тысяч волонтеров, из них 600 студентов-медиков. БГМУ станет обучать волонтеров совместно с Кубанским госмедуниверситетом.

- Скорее всего, количество волонтеров поделят между нами поровну – по триста человек, - объясняет член попечительского совета волонтерского центра БГМУ Владимир Барщевский. - Помимо основного штата, нам нужно приготовить резерв примерно в двести волонтеров.

До Олимпиады в Сочи башкирские добровольцы-медики успеют поработать на универсиаде в Казани и крупных башкирских соревнованиях.

- Мы должны отточить их практику, устроить им полевые испытания, - сказал г-н Беляев. – Два раза в квартал подготовку волонтеров будет контролировать московская комиссия. По словам представителей волонтерского центра, в ближайшее время откроется набор для студентов-медиков, и не только из БГМУ, но и других городов и районов Башкирии.

Интересно, что обучаться работе волонтеров будут первокурсники, так как студенты старших курсов к 2014 году уже окончат вуз.

По словам г-на Барщевского, высокие шансы попасть в число волонтеров у тех, кто занимается спортом, имеет отличные оценки по основным дисциплинам и знает языки. Лучшие из волонтеров-медиков могут отправиться в качестве стажировки на Олимпиаду-2012 в Лондоне.

Под волонтерский учебный центр БГМУ отвел 10 корпус, а организаторы обещают открыть сайт, где будут принимать заявки претендентов. В обязательное обучение добровольцев входит языковая подготовка, ведь в идеале, волонтер должен знать оба официальных языка Олимпиады – французский и английский. А вот вознаграждения добровольцам не обещают.

- Волонтер по определению работает за идею, главное его вознаграждение – получить опыт, побывать на Олимпиаде, и быть зачисленным в базу волонтеров для участия в других международных спортивных мероприятиях, - сказал г-н Беляев.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика