Неуправляемые управляющие. Жилищные рейдеры не опасаются даже правоохранителей

Но милиционеры вникать в подробности не стали. Доблестный оперативник Салават Кудакаев, вызвав жильцов и получив от них утвердительный ответ, что бланки они подписывали, в возбуждении уголовного дела отказал. Но жильцы продолжали настаивать: решение они подписывали сами, но оно было не заполненным, или заполняли их со слов г-жи Буньковой! В прокуратуре посчитали, что опер Кудакаев намеренно исказил показания жильцов и нанес ущерб их интересам и теперь, скорее всего, сам станет фигурантом уголовного дела. Но пока шли разбирательства, вышел срок давности преследования в уголовном порядке должностных лиц «Салаватжилсервис», подделавших заявления собственников квартир. Хотя факт, что эта фирма действует незаконно, установили и теперь жильцы могут обращаться за услугами в любую другую управляющую компанию.