Неуправляемые управляющие. Жилищные рейдеры не опасаются даже правоохранителей

Posted 8 февраля 2011, 21:23
Published 8 февраля 2011, 21:23
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Это настоящий прецедент для всех жителей многоэтажек с мнением которых жилищники никогда не считаются. Сфера оказания жилищно-коммунальных услуг с каждым годом становится все более привлекательной для крупных частных компаний. Деньги за коммунальные платежи здесь крутятся немалые – ведь большая часть собственников квартир исправно оплачивает счета.
Чаще всего название управляющей компании, которая станет собирать деньги за обслуживание дома, владельцы жилищ узнают лишь из полученных счетов. И если даже начинают «качать права», обнаружив, что суммы в платежных квитанциях не соответствуют оказанным услугам, им объясняют: «Выбор управляющей компании сделан на общем собрании жильцов и если вы там не присутствовали – извиняйте, против коллектива не попрешь».
Кстати, подобная юридическая коллизия случилась и в Салавате. Со слов жителей, в 2006 году в их квартиры постучалась мастер обслуживавшего их дом ЖЭУ № 10 Татьяна Бунькова и попросила подписаться под какими-то чистыми бланками. Типичный способ действия рейдеров на рынке коммунальных услуг – частные фирмы образуют директора государственных ЖЭУ, а жильцы, считая, что просто меняется вывеска, идут на поводу у жилищников-рекетиров.
Например, мастер Бунькова красноречиво объясняла, что в случае, если жильцы выберут обслуживание компании «Салаватжилсервис», то станут меньше платить квартплату. Большая часть доверчивых жильцов поставила свои автографы на чистых документах. А вот пенсионер Нажар Хафизов оказался не так прост. Он внимательно прочитал договор, составил протокол разногласий и отнес в домоуправление на подпись директору новоявленной фирмы. В частности, мужчина удивился, что договоре была указана дата проведения собрания – 3 декабря 2007 года, хотя протокол давали подписывать в июне 2007 года. Также в бумаге не указывались тарифы, а в статье «Капитальный ремонт» не обозначалось, что эти средства можно использовать только по целевому назначению и по согласованию с собственниками.
Нажар Сабирович вооружился калькулятором и подсчитал, что с одного дома управляющая компания по статье «Капитальный ремонт» собирает с жильцов как минимум 300 тысяч рублей. А в управлении «СалаватЖилСервиса» примерно 50 домов отнюдь не старой постройки. Не сложно догадаться, что за год собирается немалая сумма, которую жильцы никак не могут проконтролировать.
Если вы думаете, что кто-то этот договор прочел и подписал, то вы наивны так же как большая часть людей, которых без их согласия загоняют в управляющие компании жилищные рейдеры.
Нажар Сабирович, кстати, заслуженный рационализатор РБ и почетный нефтехимик РФ, решил бороться с «халявщиками» и объединил вокруг себя соседей. Инициативные жители обратились в прокуратуру с просьбой проверить деятельность управляющей компании «Салаватжилсервис». Ревизоры в погонах быстро установили, что протокол общего собрания собственников жилья является подложным и передали документы в УВД Салавата для возбуждения уголовного дела.
Но милиционеры вникать в подробности не стали. Доблестный оперативник Салават Кудакаев, вызвав жильцов и получив от них утвердительный ответ, что бланки они подписывали, в возбуждении уголовного дела отказал. Но жильцы продолжали настаивать: решение они подписывали сами, но оно было не заполненным, или заполняли их со слов г-жи Буньковой! В прокуратуре посчитали, что опер Кудакаев намеренно исказил показания жильцов и нанес ущерб их интересам и теперь, скорее всего, сам станет фигурантом уголовного дела. Но пока шли разбирательства, вышел срок давности преследования в уголовном порядке должностных лиц «Салаватжилсервис», подделавших заявления собственников квартир. Хотя факт, что эта фирма действует незаконно, установили и теперь жильцы могут обращаться за услугами в любую другую управляющую компанию.
А вот Нажар Хафизов до сих пор продолжает борьбу в судах. Пенсионер, не признав законными действия «Салаватжилсервис» отказался платить этой фирме квартплату, но компания обратилась в суд… и выиграла дело. Теперь пожилой человек будет выплачивать самовольно захватившим дом коммунальщикам весь долг со своей пенсии.
– Я не отказываюсь оплачивать квартплату и коммунальные услуги, - говорит ветеран труда. – Но это должно быть обоснованно и на законных основаниях. Почему суды, которые состоялись, не брали во внимание то, что «СалаватЖилСервис» создан по ложному протоколу собрания жильцов – ведь это выяснено и задокументировано прокуратурой и милицией?
Г-н Хафизов собирается в судебном порядке добиться признания недействительным протокола общего собрания собственников жилья, на котором они, якобы, выбрали в свое время злополучную фирму.
Между тем, «СалаватЖилСервис» возглавляет бывший директор ЖЭУ-10 Ильдар Ханмурзин. Ханмурзин человек авторитетный – он депутат горсовета, не чета обычному пенсионеру.
Павел ЯШИН.