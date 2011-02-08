На экс-директора башкирского театра завели уголовное дело

Андрей Шишкин родился в Уфе, в 1983 году окончил Уфимский авиационный институт по специальности "Экономика и организация производства", работал на УМПО в должности инженера и начальника планово-производственного отдела. С 1985-го по 1989 год трудился главным бухгалтером театра русской драмы РБ. Следующие два года – на той же должности в минкульте БАССР, где его повысили до заместителя министра культуры. В 1998-м г-н Шишкин вернулся в русдрам, но теперь уже на должность директора, а через три года пересел в кресло руководителя башкирской оперы. Директором екатеринбургского театра оперы и балета Шишкин был назначен в июне 2006-го года.