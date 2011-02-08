На экс-директора башкирского театра завели уголовное дело

Posted 8 февраля 2011, 20:41
Published 8 февраля 2011, 20:41
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»). По версии следствия, директор екатеринбургского академического театра оперы и балета с декабря 2007-го по февраль 2009 года распоряжался бюджетными средствами учреждения по своему усмотрению. Денежные махинации он якобы совершал, подписывая акты сдачи-приемки выполненных работ. Сейчас органы следствия устанавливают ущерб, причиненный театральным чиновником.
Андрей Шишкин родился в Уфе, в 1983 году окончил Уфимский авиационный институт по специальности "Экономика и организация производства", работал на УМПО в должности инженера и начальника планово-производственного отдела. С 1985-го по 1989 год трудился главным бухгалтером театра русской драмы РБ. Следующие два года – на той же должности в минкульте БАССР, где его повысили до заместителя министра культуры. В 1998-м г-н Шишкин вернулся в русдрам, но теперь уже на должность директора, а через три года пересел в кресло руководителя башкирской оперы. Директором екатеринбургского театра оперы и балета Шишкин был назначен в июне 2006-го года.
Правда, уже весной следующего года в театре назрел конфликт: актеры выразили недовольство новым руководством учреждения. Труппа жаловалась на ущемление прав, низкую зарплату и выговоры. Оказалось, как только г-н Шишкин пришел в театр, сразу снял несколько спектаклей и пригласил в балетную труппу новых артистов.
Актеры неоднократно отправляли коллективные письма с жалобами тогдашнему руководителю федерального агентства по культуре и кинематографии Михаилу Швыдкому, министру культуры и губернатору Свердловской области, а также в приемную президента РФ, но ответов не получили. Любопытно, что кляузники могли на это даже не надеяться.
- Я накладываю мораторий на все жалобные письма коллектива на новое руководство, - объявил Швыдкой во время представления коллективу нового директора. - Мы просто не будем их читать. Коллективные решения о том, кто чем в театре должен заниматься, я считаю неправильными. Решать все будет Андрей Шишкин.
Глава федерального агентства заявил, что «положение дел в екатеринбургском театре оперы и балета нас не удовлетворяло».
- Одна из острых причин - это, конечно, ненадлежащее управление. Скажу честно, мы с трудом уговорили Андрея Геннадьевича покинуть пост генерального директора в Башкирии. Очень опытный руководитель. Другого пути, как дать новый старт театру - у нас нет.
А в декабре 2008-го года шесть сотрудников театра подали в суд, обвинив руководство учреждения в профессиональной дискриминации, и потребовали денежную компенсацию. Дирижеры, режиссеры и солисты указали в заявлении, что в течение долгого времени им не давали приступить к работе, делая выбор в пользу работников других театров или участников зарубежных трупп. Суд удовлетворил требования истцов лишь частично: постановил выплатить компенсации, но не в полном объеме, а факт профессиональной дискриминации и вовсе признать отказался.
Оказалось, что одна из солисток, Валентина Добровольская, судится с руководством театра уже не первый год, требуя главные роли. Кроме того, истцы жаловались судье на отсутствие их фотографий в холле театра оперы и балета и персональных страниц на сайте учреждения.
Напомним, похожая ситуация сложилась и в уфимских учреждениях культуры. Заслуженные и народные артисты, не желающие мириться с нищенским существованием, устроили начальству «разборки». В ноябре прошлого года артисты башкирской оперы вызвали «на ковер» своего директора, а в декабре их примеру последовали солисты филармонии. После актерского бунта заявление на увольнение по собственному желанию написал директор оперного Владимир Рихтер, освободил кресло и начальник БГФ Данир Гайнуллин. Также выяснилось, что в апреле против руководства филармонии было возбуждено уголовное дело. Здесь проводились церемонии регистрации браков, а полученные от молодоженов средства в кассу не сдавались.
- Хочу заметить, что разногласия в большом коллективе - совершенно нормальное явление, - отметил г-н Шишкин. - Тем более, в театре, где собираются люди творческие, амбициозные. Конфликтная ситуация, которая была четыре года назад, когда я приступал к управлению делами театра, ликвидирована. И в принципе коллектив театра остался прежним.
Директор уверяет, что из театра уволились единицы, и вовсе не из-за конфликта с руководством, а в силу своей недостаточной профессиональной востребованности.
- Случается, что артист, принятый в театр в надежде на то, что он вырастет в профессиональном плане и займет в труппе соответствующее положение, не оправдывает ожиданий, но, несмотря ни на что, не уходит из театра. Хотя все мы понимаем, что чем раньше такой человек покинет труппу, тем скорее он найдет себя в другом качестве.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.