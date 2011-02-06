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Posted 6 февраля 2011, 18:11

Published 6 февраля 2011, 18:11

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Олег Киреев: «Татарские артисты захватывают наши территории»

6 февраля 2011, 18:11
Советник президента Башкирии по вопросам культуры позитивно оценил переход учреждений культуры на автономный режим работы, хотя многие до сих пор не понимают всех нюансов хозрасчетной деятельности. По мнению г-на Киреева, закон вызывает много споров потому, что «работники культуры оказались жертвами не информированности».

- Незнание закона порождает домыслы: якобы он направлен против деятелей культуры и творческой интеллигенции, - считает джазмен. – Сейчас я изучаю практику успешного использования закона об автономии. Он подразумевает инициативу и налаженную менеджерскую работу, но во многих культурных заведений этих предпосылок нет. Творческим коллективам, которые всю жизнь существовали в рамках старой бюджетной системы, переход на автономию может не понравиться.

По словам президентского советника, новые условия работы особенно хороши для театров, где хозрасчет помог бы решить социальные проблемы работников.

- Когда учреждения научатся работать с бюджетными средствами правильно, а у меценатов появится реальная заинтересованность помогать искусству, вот тогда мы получим качественный продукт для зрителя. А привлекая спонсоров, мы сможем снизить стоимость музейного или театрального билета.

По мнению Олега Киреева, намеченная реформа в театрах, где идет смена руководителей, обязательно принесет свои плоды.

- Зритель, придя в театр, должен получить настоящее шоу, а на концерте симфонической музыки - выдающееся исполнение, - говорит он.

По словам советника, сейчас он размышляет над реформированием одного из объектов республиканского Минкульта.

- Я «погрузился» в филармонию, чтобы сдвинуть нашу эстраду с мертвой точки, запустить концертные проекты. Например, в Татарстане прекрасно решают эти задачи и захватывают наши территории мобильными концертными бригадами, а наша филармония спит, - заметил г-н Киреев.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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