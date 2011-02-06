Олег Киреев: «Татарские артисты захватывают наши территории»

- Незнание закона порождает домыслы: якобы он направлен против деятелей культуры и творческой интеллигенции, - считает джазмен. – Сейчас я изучаю практику успешного использования закона об автономии. Он подразумевает инициативу и налаженную менеджерскую работу, но во многих культурных заведений этих предпосылок нет. Творческим коллективам, которые всю жизнь существовали в рамках старой бюджетной системы, переход на автономию может не понравиться.