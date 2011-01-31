Дело о пожаре в «Европе»: круг подозреваемых расширился до квартета

Эйнур Бейбутов, арендовавший на 10 лет помещение у собственников «Европы», по версии следствия, принялся перепланировать помещение и предоставил строителям фирмы «Бразко» для заливки пола тепловые пушки с газовыми баллонами, которые и стали причиной взрыва газовоздушной смеси. Александр Герсон, обязанный следить за эксплуатацией здания, почему-то проигнорировал использование открытого огня в многолюдном помещении при ремонте «Концерт клаба». Ильдар Мустаев также должный следить за безопасностью места массового пребывания людей, как считают следователи, проморгал многочисленные нарушения, которые допускали как собственники, так и арендаторы. И, наконец, Данил Галимов, согласившийся по просьбе заказчика включить для поддержания плюсовой температуры неисправное газовое оборудование, хотя никто из его подчиненных не представлял, как правильно пользоваться тепловыми пушками.