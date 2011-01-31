Дело о пожаре в «Европе»: круг подозреваемых расширился до квартета

Posted 31 января 2011, 18:58
Published 31 января 2011, 18:58
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Эйнур Бейбутов, арендовавший на 10 лет помещение у собственников «Европы», по версии следствия, принялся перепланировать помещение и предоставил строителям фирмы «Бразко» для заливки пола тепловые пушки с газовыми баллонами, которые и стали причиной взрыва газовоздушной смеси. Александр Герсон, обязанный следить за эксплуатацией здания, почему-то проигнорировал использование открытого огня в многолюдном помещении при ремонте «Концерт клаба». Ильдар Мустаев также должный следить за безопасностью места массового пребывания людей, как считают следователи, проморгал многочисленные нарушения, которые допускали как собственники, так и арендаторы. И, наконец, Данил Галимов, согласившийся по просьбе заказчика включить для поддержания плюсовой температуры неисправное газовое оборудование, хотя никто из его подчиненных не представлял, как правильно пользоваться тепловыми пушками.
Г-на Галимова допросили в понедельник, и выяснилось, что при пользовании газовыми тепловыми пушками должен был проводиться инструктаж с рабочими, но объяснения строительной бригаде никто не давал. Кроме того, рядом с работающим газовым оборудованием по правилам пожарной безопасности должны находиться огнетушитель, емкость с песком и лопаты, но о средствах пожаротушения никто не побеспокоился.
Если суд признает четверых мужчин виновными по ч.3 ст. 219 УК РФ («Нарушения правил пожарной безопасности, повлекшие гибель двух человек»), им грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, основная версия произошедшего – утечка газа из неисправного теплового оборудования, которое использовалось для сушки полимерного пола в «Концерт клабе», где велись ремонтные работы. В здании взорвавшегося центра погибли два человека – 34-летний рабочий Евгений Жемугов, оказавшийся в эпицентре взрыва, и 17-летняя школьница Гузель Булатова. Как установила экспертиза, несчастные умерли от отравления угарным газом. Еще два человека сразу попали в реанимацию – 28-летний Рустам Гумеров получил 34-процентный ожог тела, ожоги дыхательных путей и глаз. Парень в тяжелом состоянии находится в 18-й больнице. 18-летняя Елизавета Дашкова с переломом грудной клетки и шейного позвонка долгое время проведет на больничной койке. Пять человек с отравлением угарным газом лечатся в пульмонологическом отделении 21-й больницы, в травматологии с повреждением позвоночника – один.