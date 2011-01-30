Уфимка закончила съемки очередного сериала о переселении душ

Posted 30 января 2011, 17:34
Published 30 января 2011, 17:34
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Главный герой, летчик Михаил Нересов (Макаров), любит сразу двух женщин - супругу Людмилу (Добровольская) и юную красавицу-стюардессу Ирину (Иванова). Однажды Ирина, которой опостылела роль любовницы, загадывает желание: всегда быть вместе с Михаилом. И желание девушки неожиданно материализуется, правда, поразительным образом - Ирина и Людмила меняются телами, оказываясь «немного не в себе». Теперь они начинают понимать друг друга, и им предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем они смогут вернуть все на свои места и стать самими собой.
- У этого проекта сложная история, - рассказывает режиссер сериала Флюза Фархшатова. - Он запускался несколько раз, но почему-то не шел. Не знаю, может, потому что его пробовали делать чересчур серьезно. А я, прочитав сценарий, поняла, что надо снимать лирическую комедию. Ведь сам по себе сюжет - достаточно грустный и обыденный: пресловутый любовный треугольник, правда, со странными предлагаемыми обстоятельствами - переселениями душ.
Режиссер призналась, что в финале сериала победит не столько любовь, сколько женская мудрость.
- Ведь любовь в каком-то определенном возрасте и при определенном жизненном опыте - это всегда всепрощение и великодушие, а еще - огромная каждодневная работа, - говорит Флюза. - Для героини Добровольской мы делаем историю любви и прощения, а для персонажа Ивановой – чистую любовь, которая со временем может превратиться невесть во что. Мне повезло с актерами: умными, способными не только органично существовать, но и придумывать что-то свое на площадке, а это всегда интересно.