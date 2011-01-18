Радио Manhattan устроит уфимцам «Бурлеск»

Старая, добрая сказка о том, как стать звездой сцены, обретает в «Бурлеске» новую жизнь с шиком, блеском, танцами, песнями и музыкой, от которой хочется качать головой и щелкать пальцами. Все в лучших традициях легендарных живых кабаре, воссозданных на новый лад - в современном мире и на современном киноэкране. Создатели фильма знали, что для мощного антуража и шикарной подачи необходимы только лучшие из лучших. Именно поэтому в картине задействованы самые талантливые художники, хореографы, костюмеры и подобран блестящий состав звезд: Шер, Кристина Агилера, Стенли Туччи, Кристен Белл, Питер Галлахер, Эрик Дэйн. Все сделано для того, чтобы вовлечь и перенести зрителя в удивительную атмосферу «Бурлеска»! В российском прокате фильм с 27 января. Партнеры проекта – агентство праздников «Лилу и компания», телеканал UTV, журнал HYPE.