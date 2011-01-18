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Posted 18 января 2011, 19:04

Published 18 января 2011, 19:04

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Радио Manhattan устроит уфимцам «Бурлеск»

18 января 2011, 19:04
Радиостанция Manhattan и «Кинопростор» приглашают уфимцев на предпремьерный показ фильма-мюзикла Стивена Энтина «Бурлеск». Популярная радиостанция столицы Башкирии соберет своих друзей на закрытый показ киношоу с участием Кристины Агилеры и Шер 26 января - на день раньше выхода фильма в широкий прокат. Стать первым зрителем и попасть в удивительную атмосферу «Бурлеска» очень просто. Все, что нужно, - это настроить радиоприемник на волну Manhattan и быть мобильным.

Розыгрыш пригласительных билетов на частоте 102.5 FM уже стартовал и продлится до 26 января включительно.

Старая, добрая сказка о том, как стать звездой сцены, обретает в «Бурлеске» новую жизнь с шиком, блеском, танцами, песнями и музыкой, от которой хочется качать головой и щелкать пальцами. Все в лучших традициях легендарных живых кабаре, воссозданных на новый лад - в современном мире и на современном киноэкране. Создатели фильма знали, что для мощного антуража и шикарной подачи необходимы только лучшие из лучших. Именно поэтому в картине задействованы самые талантливые художники, хореографы, костюмеры и подобран блестящий состав звезд: Шер, Кристина Агилера, Стенли Туччи, Кристен Белл, Питер Галлахер, Эрик Дэйн. Все сделано для того, чтобы вовлечь и перенести зрителя в удивительную атмосферу «Бурлеска»! В российском прокате фильм с 27 января. Партнеры проекта – агентство праздников «Лилу и компания», телеканал UTV, журнал HYPE.

#Культура#Новости
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