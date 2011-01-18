Алексей Касьянов: «Для следственного комитета чиновничьих авторитетов нет»

Posted 18 января 2011, 20:52
Published 18 января 2011, 20:52
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
- Люди рассказывают, что во время проведения торгов мэр откровенно давил на них и требовал, чтобы выиграла нужная ему фирма, - рассказал Алексей Анатольевич. – Оказывается, еще во время проведения тендера подчиненные Бухарметова говорили ему о незаконности происходящего, а некоторые даже отказались участвовать в правонарушении и не поставили свои подписи под документами конкурсной комиссии.
Но градоначальник все-таки добился своего и «подарил» стратегический объект стоимостью более 1,6 миллиона рублей коммерсантам, поставив под угрозу жизнь и здоровье горожан, которые теперь могут лишиться бесперебойного снабжения питьевой водой.
По словам Алексея Касьянова, для следственного комитета чиновничьих авторитетов нет. - Список дел против высокопоставленных руководителей обширный, фамилии серьезные и говорить, что чиновники могут оказать давление на следствие и уйти от ответственности, не приходится, - сказал он.
Интересно, что мэрия Салавата по-прежнему находится на первом месте в рейтинге самых коррумпированных муниципалитетов. Так, в позапрошлом году здесь попался на взятке в один миллион рублей теперь уже бывший замглавы администрации Роберт Гильфанов. Мужчина брал деньги за распределение средств, выделенных на капремонт жилых зданий Фондом содействия реформирования ЖКХ, а в его квартире в обувных коробках нашли еще 10 миллионов рублей и 193 тысячи долларов, явно полученных за «служебную деятельность». Рассказывали, что Роберт Гильфанов имел собственные расценки – 8 процентов от суммы выигранного тендера – теперь он проведет восемь лет в местах лишения свободы – по году за каждый процент отката. Впрочем, похоже, выжимание средств из просителей в салаватской администрации – обычная практика.
Так, в прошлом году прямо в служебном кабинете задержали начальника юридического отдела мэрии Салавата Равиля Юнусова. Равиль Мидхатович предложил просителю быстро оформить документы на продажу квартиры, в которой были прописаны несовершеннолетние дети. Свои услуги г-н Юнусов оценил «по-божески» в 25 тысяч рублей.
По образному выражению Алексея Касьянова, «нахимичили с тендерами» замглавы администрации Салавата 41-летний Рустем Муртазин и начальник отдела муниципальных заказов местной мэрии 31-летняя Анна Лифанова в конце 2010 года. Г-н Муртазин по долгу службы возглавлял городскую комиссию по проведению тендеров на распределение бюджетных заказов, а г-жа Лифанова эти заказы формировала. Объединившись, наверное, «небескорыстно», чиновники «сливали» данные о котировках «своим» фирмам, которые с легкостью выигрывали конкурсы на получение казенных денег. Так, они подыграли фирме «Уралстройкомплект», получившей госзаказ на ремонт капитальных тепловых пунктов в школах и больницах Салавата.
Впрочем, чему здесь удивляться, если тон чиновникам задавал сам мэр? Сегодня Радик Бухарметов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В случае если суд признает г-на Бухарметова виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Вера МАШИНИСТОВА.