Алексей Касьянов: «Для следственного комитета чиновничьих авторитетов нет»

Интересно, что мэрия Салавата по-прежнему находится на первом месте в рейтинге самых коррумпированных муниципалитетов. Так, в позапрошлом году здесь попался на взятке в один миллион рублей теперь уже бывший замглавы администрации Роберт Гильфанов. Мужчина брал деньги за распределение средств, выделенных на капремонт жилых зданий Фондом содействия реформирования ЖКХ, а в его квартире в обувных коробках нашли еще 10 миллионов рублей и 193 тысячи долларов, явно полученных за «служебную деятельность». Рассказывали, что Роберт Гильфанов имел собственные расценки – 8 процентов от суммы выигранного тендера – теперь он проведет восемь лет в местах лишения свободы – по году за каждый процент отката. Впрочем, похоже, выжимание средств из просителей в салаватской администрации – обычная практика.