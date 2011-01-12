Церазов Константин Владимирович: «Рынки ожидает непростой год»

Впереди рынки ожидает очень непростой год — ведь долговые проблемы никуда не денутся. Вместе с тем, мы не видим основания для развития пессимистичного сценария в 2011 году, и полагаем, что цены на нефть останутся на комфортном для отечественного нефтегазового сектора уровне со среднегодовой ценой 90-95 долларов за баррель, говорит Константин Церазов.