Церазов Константин Владимирович: «Рынки ожидает непростой год»

Posted 12 января 2011, 14:30
Published 12 января 2011, 14:30
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
На фоне роста российских индексов на 23% за 2010 год нефтегазовый сектор прибавил за этот период всего 16%. Причиной тому стало снижение спроса, обусловленное общими экономическими проблемами и европейским долговым кризисом, говорит Константин Церазов.
Впереди рынки ожидает очень непростой год — ведь долговые проблемы никуда не денутся. Вместе с тем, мы не видим основания для развития пессимистичного сценария в 2011 году, и полагаем, что цены на нефть останутся на комфортном для отечественного нефтегазового сектора уровне со среднегодовой ценой 90-95 долларов за баррель, говорит Константин Церазов.
Эксперт рекомендует инвесторам обратить внимание на бумаги ЛУКОЙЛа, Газпрома и Транснефти. Выделяя основные драйверы роста ЛУКОЙЛа, Константин Владимирович Церазов обращает внимание на проект компании по разработке шельфа Каспия, получившего налоговые льготы, а также возможность погашения 7,6% казначейских акций.
В качестве инвестиционной идеи 2012 года Константин Владимирович Церазов отмечает также Газпром, который по итогам 2010 года остался недооценен рынком. В качестве драйвера роста котировок акций Газпрома Константин Церазов называет завершение строительства газопровода Северный Поток, а также возобновление работ по Штокмановскому проекту.
Еще одной перспективной инвестицией могут стать вложения в бумаги Транснефти, считает Константин Церазов. Эта нефтяная монополия также серьезно недооценена рынком, и обладает, по мнению эксперта, потенциалом роста на уровне 80%. В 2011 году компания станет более прозрачной, раскрывая информацию по новым стандартам, что несомненно, привлечет внимание инвесторов, говорит Константин Владимирович Церазов.