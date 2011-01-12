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Posted 12 января 2011, 14:30

Published 12 января 2011, 14:30

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Церазов Константин Владимирович: «Рынки ожидает непростой год»

12 января 2011, 14:30
Хотя нефтегазовый сектор не показал впечатляющего роста по итогам 2010 года, у ряда бумаг остается значительный потенциал, считает Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov), заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог».

На фоне роста российских индексов на 23% за 2010 год нефтегазовый сектор прибавил за этот период всего 16%. Причиной тому стало снижение спроса, обусловленное общими экономическими проблемами и европейским долговым кризисом, говорит Константин Церазов.

Константин Владимирович Церазов: «Мы не видим основания для развития пессимистичного сценария в 2011 году»Константин Владимирович Церазов: «Мы не видим основания для развития пессимистичного сценария в 2011 году»
Константин Владимирович Церазов: «Мы не видим основания для развития пессимистичного сценария в 2011 году»
Фото: Тройка диалог

Впереди рынки ожидает очень непростой год — ведь долговые проблемы никуда не денутся. Вместе с тем, мы не видим основания для развития пессимистичного сценария в 2011 году, и полагаем, что цены на нефть останутся на комфортном для отечественного нефтегазового сектора уровне со среднегодовой ценой 90-95 долларов за баррель, говорит Константин Церазов.

Эксперт рекомендует инвесторам обратить внимание на бумаги ЛУКОЙЛа, Газпрома и Транснефти. Выделяя основные драйверы роста ЛУКОЙЛа, Константин Владимирович Церазов обращает внимание на проект компании по разработке шельфа Каспия, получившего налоговые льготы, а также возможность погашения 7,6% казначейских акций.

В качестве инвестиционной идеи 2012 года Константин Владимирович Церазов отмечает также Газпром, который по итогам 2010 года остался недооценен рынком. В качестве драйвера роста котировок акций Газпрома Константин Церазов называет завершение строительства газопровода Северный Поток, а также возобновление работ по Штокмановскому проекту.

Еще одной перспективной инвестицией могут стать вложения в бумаги Транснефти, считает Константин Церазов. Эта нефтяная монополия также серьезно недооценена рынком, и обладает, по мнению эксперта, потенциалом роста на уровне 80%. В 2011 году компания станет более прозрачной, раскрывая информацию по новым стандартам, что несомненно, привлечет внимание инвесторов, говорит Константин Владимирович Церазов.

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