Башгосфилармонию с зажигательными шоу закрыли по требованию пожарных

Здание уфимской филармонии судебные приставы должны были опечатать еще в прошлый четверг – за день до начала здесь новогодних елок. Но запланированный концерт певицы Риммы Амангильдиной отменен не был: на радость поклонникам, заслуженной артистке Башкирии позволили провести долгожданную праздничную шоу-программу «С Новым годом!». Даже на следующий день в малом зале состоялось выступление органиста Владислава Муртазина «Рождество в Европе», которое также было под вопросом. А вот утром и днем малышей, пришедших с родителями на новогоднюю елку, ожидала не волшебная сказка, а суровая реальность - закрытые двери центрального входа. Здание было опечатано Службой судебных приставов по решению Ленинского суда по представлению Службы государственного противопожарного надзора от 10 декабря.