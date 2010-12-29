Башгосфилармонию с зажигательными шоу закрыли по требованию пожарных

Posted 28 декабря 2010, 21:45
Published 28 декабря 2010, 21:45
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
– Основной причиной гибели людей по-прежнему являются недостаточные знания культуры безопасного поведения, – отметил главный госинспектор РБ по пожарному надзору Марат Латыпов. – Поэтому считаю необходимым еще раз акцентировать внимание глав администраций муниципальных образований на выполнение мероприятий по предупреждению пожароопасных ситуаций.
Марат Раисович отметил, что в республике взято на учет 1888 объектов с массовым пребыванием детей, задействованных в новогодних праздниках, 42 места хранения и реализации пиротехнической продукции.
- Проведение праздничных мероприятий в 15 объектах культуры находится под вопросом из-за проблем с противопожарной безопасностью, - заметил также замначальника ГУ МЧС России по РБ. - Выявлены нарушения в Башдрамтеатре имени М.Гафури и Башкирской государственной филармонии. Среди самых распространенных нарушениях – отсутствие автоматической противопожарной сигнализации, неисправность электросетей, недостаточное количество огнетушителей.
– Если не удается устранить нарушения, то следует перенести проведение мероприятий в другое – оборудованное место, – отметил Юрий Пустовгаров. Заместитель премьер-министра Башкирии сообщил, что готово к подписи распоряжение Правительства РБ о введении на территории республики особого противопожарного режима в период с 25 декабря 2010 года по 15 января 2011 года.
- А мы и не закрывались, - удивилась секретарь директора Башдрамы, когда мы поинтересовались, каких спектаклей не увидели зрители. – В театре не было отменено ни одной постановки. Сотрудники службы противопожарного надзора установила, что у нас самая малая степень риска.
- Раньше пожарные службы города проводили в нашем театре учения, используя здание Башдрамы как образцово-показательное в плане пожарной безопасности, - заявил «МКС» директор БАТД им. М.Гафури Раис Исмагилов. – Но после трагедии в «Хромой лошади» вдруг появились новые нормативы, и оказалось, что многие наши коридоры недостаточно просторны, железные двери недопустимы для использования, также как и ковролин, который, оказывается, не имеет соответствующих сертификатов на использование. Однако ровно 11 лет назад, когда открылось новое здание театра, все всех устраивало, у различных служб к нам не было никаких претензий.
Раис Абдрахманович уверил, что службы театра делают все возможное, чтобы устранить нарушения.
- Например, убрали по требованию баннер-афишу, заменяем лестничные марши, несоответствующие новому СНиПу, - перечисляет Раис Абдрахманович. - Мы бы и рады исполнить все предписания, но при всем желании не сможем поменять проектное положение несущих конструкций – театр попросту рухнет. Вот в Филармонии дела обстоят гораздо хуже.
Здание уфимской филармонии судебные приставы должны были опечатать еще в прошлый четверг – за день до начала здесь новогодних елок. Но запланированный концерт певицы Риммы Амангильдиной отменен не был: на радость поклонникам, заслуженной артистке Башкирии позволили провести долгожданную праздничную шоу-программу «С Новым годом!». Даже на следующий день в малом зале состоялось выступление органиста Владислава Муртазина «Рождество в Европе», которое также было под вопросом. А вот утром и днем малышей, пришедших с родителями на новогоднюю елку, ожидала не волшебная сказка, а суровая реальность - закрытые двери центрального входа. Здание было опечатано Службой судебных приставов по решению Ленинского суда по представлению Службы государственного противопожарного надзора от 10 декабря.
- Нам очень жаль, что в здании Филармонии сложилась такая критическая ситуация с пожароопасной обстановкой, - посетовал сотрудник маркетингового отдела концертной площадки, пожелавший остаться неизвестным. – На устранение нарушений нам отвели 30 суток. Мы делаем все возможное, а пока пытаемся арендовать другие залы, например, ДК «Нефтяник» для проведения детских новогодних утренников. Билеты можно сдать или обменять на другие даты.
Для малышей в БГФ поставили волшебную сказку «Новогоднее приключение в долине Фей», которая должна была радовать детей дважды в день с 24 по 30 декабря и со 2 по 8 января.
- Мы постарались создать для ребят волшебную атмосферу: поставили интересную сказку, одели героев в роскошные костюмы, - рассказала «МКС» сотрудник пресс-службы филармонии Гульназ Байдавлетова. - В фойе детей будут встречать пушистые герои прошлого и настоящего: веселая белка, хранящая последний орех на земле, неряшливый ленивец Сид, непоседливые братья опоссумы, а также лев Алекс, очаровательная бегемотиха Глория и жизнерадостная зебра Марти. Они проведут конкурсы и игры. А в стране Фей ребятам встретятся пираты и злобный Тролль. А Дед Мороз и Снегурочка обязательно появятся в нужный момент и создадут атмосферу волшебного праздника.
В филармонии уверили, что не разочаруют любителей рок-н-ролла и блюза: концерт столичной группы Off Beat, запланированный в Большом зале 6 января, состоится. Москвичи представят программу «Стиляги вернулись!», в которой прозвучат знаменитые хиты 50-60 годов. Шоу обещает быть очень увлекательным и зажигательным.
Ашир МУРАДОВ.