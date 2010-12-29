Администрацию башкирского президента возглавил ставленник силовиков

Posted 29 декабря 2010, 20:11
Published 29 декабря 2010, 20:11
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Теперь здесь вряд ли возможны политические интриги. Тем более, что г-н Махмутов – ставленник башкирских силовиков. Это назначение под занавес уходящего года стало знаковым для всех, кто следит за башкирской политикой и пытается делать прогнозы на будущее. Эксперты уверены, что г-н Махмутов способен выстроить работу администрации «в правильном русле».
Николай Курапов, ранее занимавший пост руководителя президентской администрации остался в строю, и теперь будет советником Рустэма Хамитова.
Владимир БАШКИРОВ.