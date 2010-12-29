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Posted 29 декабря 2010, 20:11

Published 29 декабря 2010, 20:11

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Администрацию башкирского президента возглавил ставленник силовиков

29 декабря 2010, 20:11
Главой администрации башкирского президента стал Анвар Махмутов, ранее работавший там же заместителем руководителя по кадрам. В администрацию главы Башкирии г-н Махмутов пришел лишь месяц назад с поста советника уфимского мэра Павла Качкаева. Столь быстрое усиление позиций Анвара Махмутова, известного системным подходом к разрешению проблем, говорит о том, что в АП РБ серьезно изменятся климат и стиль управления.

Теперь здесь вряд ли возможны политические интриги. Тем более, что г-н Махмутов – ставленник башкирских силовиков. Это назначение под занавес уходящего года стало знаковым для всех, кто следит за башкирской политикой и пытается делать прогнозы на будущее. Эксперты уверены, что г-н Махмутов способен выстроить работу администрации «в правильном русле».

Николай Курапов, ранее занимавший пост руководителя президентской администрации остался в строю, и теперь будет советником Рустэма Хамитова.

Владимир БАШКИРОВ.

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