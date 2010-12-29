Администрацию башкирского президента возглавил ставленник силовиков

Теперь здесь вряд ли возможны политические интриги. Тем более, что г-н Махмутов – ставленник башкирских силовиков. Это назначение под занавес уходящего года стало знаковым для всех, кто следит за башкирской политикой и пытается делать прогнозы на будущее. Эксперты уверены, что г-н Махмутов способен выстроить работу администрации «в правильном русле».