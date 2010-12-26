В 2010 году в Башкирии меньше грабили и убивали

Глава управления уголовного розыска МВД по РБ Владислав Горкавцев считает, что в Башкирии невозможны националистические выступления. По словам г-на Горкавцева, «в республике были отдельные выступления с националистическими лозунгами, а в некоторых городах и районах Башкирии гуляли листовки противозаконного содержания», но милиционеры сумели пресечь ростки национализма.

- Мы провели профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, получили некоторую полезную информацию, - говорит полковник. – Но такого как в Москве, у нас не случится – ситуация под контролем. По словам г-на Горкавцева, по сравнению с прошлым годом, в регионе отмечается снижение преступности. Так, за этот же период в 2009-м было совершено на 1300 больше злодеяний тяжкого и особо тяжкого характера. - Сократилось число убийств, - констатирует Владислав Горкавцев. – А также число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, квартирных краж, грабежей и разбойных нападений. По словам Владислава Горкавцева, в этом году милиционерами активно проводилась розыскная работа. - Задержано около трех тысяч преступников, находившихся в розыске, - рассказывает начальник УУР МВД по РБ. - Установлено местонахождение более двух тысяч без вести пропавших граждан. Из незаконного оборота изъято более 106 килограммов наркотиков на общую сумму 20 млн рублей. Евгений КОСТИЦЫН.