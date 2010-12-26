В 2010 году в Башкирии меньше грабили и убивали

Posted 26 декабря 2010, 20:46
Published 26 декабря 2010, 20:46
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
- Мы провели профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, получили некоторую полезную информацию, - говорит полковник. – Но такого как в Москве, у нас не случится – ситуация под контролем.
По словам г-на Горкавцева, по сравнению с прошлым годом, в регионе отмечается снижение преступности. Так, за этот же период в 2009-м было совершено на 1300 больше злодеяний тяжкого и особо тяжкого характера.
- Сократилось число убийств, - констатирует Владислав Горкавцев. – А также число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, квартирных краж, грабежей и разбойных нападений.
По словам Владислава Горкавцева, в этом году милиционерами активно проводилась розыскная работа.
- Задержано около трех тысяч преступников, находившихся в розыске, - рассказывает начальник УУР МВД по РБ. - Установлено местонахождение более двух тысяч без вести пропавших граждан. Из незаконного оборота изъято более 106 килограммов наркотиков на общую сумму 20 млн рублей.
Евгений КОСТИЦЫН.