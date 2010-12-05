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Posted 5 декабря 2010, 18:25

Published 5 декабря 2010, 18:25

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

В Башкирии обнаружены заброшенные радиочастоты

5 декабря 2010, 18:25
Роскомсвязьнадзор по РБ предъявил претензии компании «Любимое радио» (торговая марка «Дорожное радио») за неиспользуемый пакет радиочастот в нескольких городах республики. Однако Арбитражный суд Башкирии в исковых требованиях связистам отказал.

Как следовало из иска надзорного ведомства, закрепленные за радиокомпанией частотные каналы 103,9 МГц в Белорецке, 101,5 МГц в Белебее, 102,8 МГц в Бирске, 107,9 МГц в Кумертау, 107,7 МГц в Туймазах, 105,4 МГц в Нефтекамске, 104,5 МГц в Сибае и 106,9 МГц в Учалах, по назначению не используются и «Дорожное радио» в этих городах не вещает. Роскомсвязьнадзор посчитал, что таким образом нарушаются условия лицензии о периодичности выхода в эфир, и обратился в арбитражный суд с требованием привлечь радийщиков к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Владелец компании объяснил, что построение радиовещательной сети еще не завершено, поэтому радиоканалы пока простаивают. Арбитраж, изучив доводы сторон, отказал связистам в карательных мерах к «Дорожному».

Ранее Роскомсвязьнадзор попытался через суд наказать еще несколько башкирских радиокомпаний. Например, держатель лицензии на вещание на частоте 107,5 МГц радио «Бизнес-ФМ Уфа» «Торговый дом «Уфаоптмаркет» вместо положенных 34 часов в неделю выпускал лишь 6 часов местных передач. Но компания отделалась лишь устным замечанием.

Также связисты обратились в АС РБ с исковым заявлением к фирме «Рост», владеющей лицензией на частоте 90,0 МГц в Благовещенске. Лицензиат обещал запустить на этих волнах радио «Кафе», но передач этой радиостанции в эфире не появилось. И в этом случае исковые требования не были удовлетворены.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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