В Башкирии обнаружены заброшенные радиочастоты

Как следовало из иска надзорного ведомства, закрепленные за радиокомпанией частотные каналы 103,9 МГц в Белорецке, 101,5 МГц в Белебее, 102,8 МГц в Бирске, 107,9 МГц в Кумертау, 107,7 МГц в Туймазах, 105,4 МГц в Нефтекамске, 104,5 МГц в Сибае и 106,9 МГц в Учалах, по назначению не используются и «Дорожное радио» в этих городах не вещает. Роскомсвязьнадзор посчитал, что таким образом нарушаются условия лицензии о периодичности выхода в эфир, и обратился в арбитражный суд с требованием привлечь радийщиков к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Владелец компании объяснил, что построение радиовещательной сети еще не завершено, поэтому радиоканалы пока простаивают. Арбитраж, изучив доводы сторон, отказал связистам в карательных мерах к «Дорожному».