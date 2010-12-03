«Трон: Наследие» в IMAX 3D погрузит уфимцев в виртуальность!

Фантастический экшн «Трон: Наследие» - это сиквел самого известного фильма о виртуальной реальности, который был снят в 1982 году. А в 2003 году вышла известная игра «Трон», которую наверняка помнит множество играющих людей. В нынешней экранизации рассказывается история 27-летнего компьютерного гения, - он отправляется в виртуальную реальность, чтобы вызволить оттуда своего отца-программиста, который застрял там и живет уже 25 лет. С помощью IMAX 3D вместе с героями фильма вы будете носиться на светоциклах на невероятной скорости по множеству виртуальных миров, наблюдая спецэффекты, от которых просто захватывает дух, потому что они происходят словно в нескольких сантиметрах от вас!