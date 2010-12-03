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Posted 3 декабря 2010, 11:40

Published 3 декабря 2010, 11:40

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

«Трон: Наследие» в IMAX 3D погрузит уфимцев в виртуальность!

3 декабря 2010, 11:40
16 декабря в IMAX 3D состоится премьера самого зрелищного и крупнобюджетного фильма года. Впервые в истории жители столицы Башкирии смогут увидеть мировую премьеру раньше, чем большинство россиян! Прокат картины начнется уже 16 декабря в кинозале PEPSI IMAX, тогда как официальный старт фильму в обычных залах будет дан только 23 декабря.

Фантастический экшн «Трон: Наследие» - это сиквел самого известного фильма о виртуальной реальности, который был снят в 1982 году. А в 2003 году вышла известная игра «Трон», которую наверняка помнит множество играющих людей. В нынешней экранизации рассказывается история 27-летнего компьютерного гения, - он отправляется в виртуальную реальность, чтобы вызволить оттуда своего отца-программиста, который застрял там и живет уже 25 лет. С помощью IMAX 3D вместе с героями фильма вы будете носиться на светоциклах на невероятной скорости по множеству виртуальных миров, наблюдая спецэффекты, от которых просто захватывает дух, потому что они происходят словно в нескольких сантиметрах от вас!

Этот фильм уже сейчас сравнивают по масштабности с «Аватаром». К слову, бюджет у картины даже больше - если на съемки «Аватара» было потрачено 257 миллионов долларов, то «Трон: Наследие» обошелся в 300 миллионов долларов!

Премьера блокбастера состоится уже 16 декабря в кинозале PEPSI IMAX. Не упустите уникальную возможность увидеть мировую премьеру первыми!

#Культура#Новости
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