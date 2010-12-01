18-летний парень искромсал ножом милиционера, чтобы отомстить за убитых товарищей

Один из пострадавших – 30-летний лейтенант, инспектор ГИБДД Вильмир Минниханов, который нес службу по охране отделения внутренних дел, госпитализирован в городскую больницу. Страж порядка получил колото-резанные раны шеи, грудной клетки и левого предплечья. Преступник ударил стража порядка не менее пяти раз в жизненно важные органы, только потому, что лейтенант решил не пускать парня в здание.