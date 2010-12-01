mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2010, 21:41

Published 30 ноября 2010, 21:41

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

18-летний парень искромсал ножом милиционера, чтобы отомстить за убитых товарищей

30 ноября 2010, 21:41
Жуткий случай произошел вечером в минувший четверг в Октябрьском. Здесь 18-летний парень ворвался в здание ОВД и нанес ножевые ранения двум милиционерам. При этом сумасшедший издавал крики «Аллах акбар! Бей неверных!». Как выяснилось, Альмир Бадыков нигде не работал, но выбрал своим жизненным предназначением «борьбу с неверными».

Один из пострадавших – 30-летний лейтенант, инспектор ГИБДД Вильмир Минниханов, который нес службу по охране отделения внутренних дел, госпитализирован в городскую больницу. Страж порядка получил колото-резанные раны шеи, грудной клетки и левого предплечья. Преступник ударил стража порядка не менее пяти раз в жизненно важные органы, только потому, что лейтенант решил не пускать парня в здание.

Нападавший пытался скрыться, но во дворе горотдела был задержан другими сотрудниками милиции. Боевик оказал сопротивление и нанес ранение, неопасное для жизни, второму сотруднику патрульно-постовой службы сержанту Радику Шакирову. Милиционеру медпомощь была оказана на месте, в госпитализации он не нуждается.

В настоящее время устанавливается мотив преступления, отрабатываются все версии происшедшего, в том числе, религиозная подоплека нападения, так как в ходе личного досмотра у Бадыкова изъяли записку: "В Октябрьском и во всем мире должен быть закон аллаха". Также преступник будет проверяться на психическую вменяемость.

Выяснилось, что задержанный не состоял на учете у психиатра, но регулярно проходил курс лечения по линии нейрохирурги. При обыске по его месту жительства обнаружено большое количество религиозной литературы, которая отправлена на экспертизу на предмет ее экстремистского содержания.

- Альмир Бадыков уже дал показания, что целенаправленно шел на преступление, чтобы убить любого сотрудника милиции, - рассказал заместитель министра внутренних дел Башкирии Руслан Шарафутдинов. – Преступник уверяет, что стражи порядка мешают жить по законам шариата.

По переданным в СУ СКП РФ по РБ материалам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ ("Покушение на убийство"). В случае, если горе-экстремиста признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следователей, Альмир Бадыков был связан с членами религиозных экстремистских ячеек, которые в середине 2010 года действовали в Аскинском, Альшеевском районах и в самом Октябрьском. Летом этого года правоохранителям удалось ликвидировать террористическое сообщество, но всех последователей экстремистского сообщества вычислить не удалось.

- Мы рассматриваем это нападение на ОВД как своего рода месть за эффективную борьбу правоохранительных органов с экстремизмом в республике, - сказал замминистра.

#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика