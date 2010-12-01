18-летний парень искромсал ножом милиционера, чтобы отомстить за убитых товарищей

Posted 30 ноября 2010, 21:41
Published 30 ноября 2010, 21:41
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
Один из пострадавших – 30-летний лейтенант, инспектор ГИБДД Вильмир Минниханов, который нес службу по охране отделения внутренних дел, госпитализирован в городскую больницу. Страж порядка получил колото-резанные раны шеи, грудной клетки и левого предплечья. Преступник ударил стража порядка не менее пяти раз в жизненно важные органы, только потому, что лейтенант решил не пускать парня в здание.
Нападавший пытался скрыться, но во дворе горотдела был задержан другими сотрудниками милиции. Боевик оказал сопротивление и нанес ранение, неопасное для жизни, второму сотруднику патрульно-постовой службы сержанту Радику Шакирову. Милиционеру медпомощь была оказана на месте, в госпитализации он не нуждается.
В настоящее время устанавливается мотив преступления, отрабатываются все версии происшедшего, в том числе, религиозная подоплека нападения, так как в ходе личного досмотра у Бадыкова изъяли записку: "В Октябрьском и во всем мире должен быть закон аллаха". Также преступник будет проверяться на психическую вменяемость.
Выяснилось, что задержанный не состоял на учете у психиатра, но регулярно проходил курс лечения по линии нейрохирурги. При обыске по его месту жительства обнаружено большое количество религиозной литературы, которая отправлена на экспертизу на предмет ее экстремистского содержания.
- Альмир Бадыков уже дал показания, что целенаправленно шел на преступление, чтобы убить любого сотрудника милиции, - рассказал заместитель министра внутренних дел Башкирии Руслан Шарафутдинов. – Преступник уверяет, что стражи порядка мешают жить по законам шариата.
По переданным в СУ СКП РФ по РБ материалам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ ("Покушение на убийство"). В случае, если горе-экстремиста признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
По данным следователей, Альмир Бадыков был связан с членами религиозных экстремистских ячеек, которые в середине 2010 года действовали в Аскинском, Альшеевском районах и в самом Октябрьском. Летом этого года правоохранителям удалось ликвидировать террористическое сообщество, но всех последователей экстремистского сообщества вычислить не удалось.
- Мы рассматриваем это нападение на ОВД как своего рода месть за эффективную борьбу правоохранительных органов с экстремизмом в республике, - сказал замминистра.