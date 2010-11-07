Пенсионерка построила мечеть, заработав деньги на целительстве

- До этого случая я работала только на выезде, - рассказывает целительница. – В деревне никому не говорила о своих способностях, боялась сплетен и зависти. Так оно и вышло: теперь почти вся деревня меня недолюбливает, говорят, что я шарлатанка. Но мне некогда с ними общаться, постоянно принимаю пациентов со всей Башкирии, из Челябинска и даже есть несколько человек из Москвы. Я даже в этом году не успела огород посадить – столько больных людей было, и всем надо помочь.