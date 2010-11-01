mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2010, 22:03

Published 31 октября 2010, 22:03

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

Незрячий уфимский адвокат выигрывает в суде самые безнадежные дела

31 октября 2010, 22:03
Жить нужно сейчас, не откладывая на потом. Так считает 29-летний уфимец Кирилл Шварц, чья жизнь сначала изменилась вопреки его воле, а затем он смог направиться по выбранному пути. Год назад имя этого человека прогремело в местных и федеральных СМИ: незрячий студент Института права БашГУ выиграл в суде сложное дело: помог пенсионерке-инвалиду вернуть жилье. Людмила Паничева судилась с племянницей. Ушлая родственница пыталась выселить старушку из квартиры, которую оформила на себя обманным путем.

«Каждое дело – словно шахматная партия»

- Мне очень нужно было набраться опыта, - вспоминает юрист. – И я начал работать в бесплатной консультации при Институте права. Там мы с Людмилой Михайловной и познакомились. Было безумно сложно – ведь это было мое первое дело. Но бабушка находилась в беде, и я постарался сделать все возможное, чтобы ей помочь.

После первой победы Кирилл еще больше полюбил свою профессию.

- В работе судебного юриста много непредсказуемых моментов, - размышляет 29-летний парень. – Каждое дело, как шахматная партия, имеет несколько правильных решений, которые нужно увидеть. Идеи можно черпать не только в юридической литературе, но даже в открытой на досуге художественной книге, и тогда об отдыхе забываешь.

Сама Людмила Паничева довольна, что именно молодой юрист Кирилл Шварц вел ее дело. Пенсионерка с благодарностью о нем вспоминает.

- Правда, я до последнего не верила, что справедливость восторжествует, - признается Людмила Михайловна. – Мальчик был такой молодой и неопытный! Видимо, судьба у него была такая: приехать в наш город и работать на пользу людям.

- В Уфу я приехал на лечение восемь лет назад, - рассказывает Кирилл. – Потеря зрения – это результат осложнения от сильной простуды. Когда перестал видеть, целый год ничего не делал. Но однажды проснулся и решил, что должен поступить в университет. Выбирал между экономикой и юриспруденцией – очень нравились эти профессии. К тому же я с детства обожал читать книги об адвокатах.

Обучение в университете давалось хотя и успешно, но нелегко – парню просто не на чем было заниматься.

- Сначала я был просто счастлив оттого, что вообще получаю образование, - рассказывает Кирилл. – Учебников, написанных алфавитом Брайля, не было, и мне приходилось учиться, чтобы учиться: я осваивал специальные компьютерные программы, очень хотелось заниматься наравне со всеми ребятами. Сейчас понимаю, что так кардинально изменить жизнь в моей ситуации было чистой воды авантюрой.

Студент учился на заочном отделении, но на четвертом курсе перевелся на «очку» – понял, что только так сможет выучиться как следует.

- С компьютером я практически не расстаюсь, - говорит Кирилл. – Он у меня разговаривает: воспроизводит в голосовом режиме написанное, «читает» всю документацию.

В годы обучения незрячий студент приходил на пары с ноутбуком и успевал записывать за лектором, причем настолько успешно, что потом одногруппники брали у него лекции.

- Но и они мне очень помогали, - добавляет Кирилл. – И подвезут, когда надо, и проводят: у нас до сих пор со многими замечательные отношения.

Слепой музыкант

До переезда в Уфу Кирилл Шварц жил в Великом Новгороде, там же окончил Новгородское музучилище по классу гитары и стал профессиональным музыкантом.

- Сейчас я работаю в Республиканской коллегии адвокатов. И полностью поглощен работой. Профессия юриста требует постоянного совершенствования, поэтому расслабляться рано. А раньше думал, что всегда буду заниматься музыкой. Но теперь – это лишь часть моего досуга.

Кириллу есть для кого сочинять песни: сынок Лева, супруга Люба, мама Лариса Вениаминовна – самые благодарные слушатели.

- С Любой мы познакомились по интернету, - с улыбкой рассказывает супруг. - Спасибо современным технологиям.

- Я даже не знаю, чем он меня покорил, - говорит Люба. – Полюбила его таким, какой он есть.

Поженились Кирилл и Люба спустя три года.

- Я возвращалась из командировки, а Кирилл вызвался меня встречать в аэропорту, - вспоминает супруга. - Помню, я обрадовалась – будет, кому сумки донести. Он приехал с огромным букетом роз и сделал мне предложение. Я была очень счастлива, и конечно, согласилась.

Свадьбу готовили друзья и родные жениха с невестой.

- До сих пор все вспоминают, - гордится Кирилл. – Гостей пригласили в дом к родителям Любы. Друзья все шутки и конкурсы придумали сами – получилось необыкновенно хорошо, такой праздник ни за какие деньги не купишь.

Любимец семьи – Лев Кириллович, которому исполнился год и два месяца.

- Уже сейчас малыш проявляет себя как творческая личность, - рассказывает папа. – Танцует под «Битлз», что-то поет на своем детском языке и цепкими пальчиками перебирает струны гитары.

В плотном рабочем графике Кирилл умудряется найти время и для семьи, и для занятий спортом.

- Три раза в неделю хожу в бассейн, - говорит он. – Даже в республиканских соревнованиях по паралимпийским видам спорта удалось поучаствовать.

Гордится Кирилл не только вторым местом, но и тем, что за него пришла поболеть вся семья и друзья. А медаль – ей так радовался сынишка!

- Самая большая моя радость – это моя растущая семья, - признается Кирилл. - Мечтаем когда-нибудь отправиться все вместе в путешествие, посмотреть мир.

Уже сейчас Кирилл видит свет – это достижение уфимских врачей.

Узнав, что номинирован на премию «Герой нашего времени», Кирилл радуется возможности обрести новых друзей.

- Мы ведь не соперники, здесь нет проигравших. Все номинанты уже победили. И побеждают. Каждый день.

Юлия ЛЕЖЕНЬ.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика