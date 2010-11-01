Незрячий уфимский адвокат выигрывает в суде самые безнадежные дела

- В Уфу я приехал на лечение восемь лет назад, - рассказывает Кирилл. – Потеря зрения – это результат осложнения от сильной простуды. Когда перестал видеть, целый год ничего не делал. Но однажды проснулся и решил, что должен поступить в университет. Выбирал между экономикой и юриспруденцией – очень нравились эти профессии. К тому же я с детства обожал читать книги об адвокатах.