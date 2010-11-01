Незрячий уфимский адвокат выигрывает в суде самые безнадежные дела

Posted 31 октября 2010, 22:03
Published 31 октября 2010, 22:03
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
«Каждое дело – словно шахматная партия»
- Мне очень нужно было набраться опыта, - вспоминает юрист. – И я начал работать в бесплатной консультации при Институте права. Там мы с Людмилой Михайловной и познакомились. Было безумно сложно – ведь это было мое первое дело. Но бабушка находилась в беде, и я постарался сделать все возможное, чтобы ей помочь.
После первой победы Кирилл еще больше полюбил свою профессию.
- В работе судебного юриста много непредсказуемых моментов, - размышляет 29-летний парень. – Каждое дело, как шахматная партия, имеет несколько правильных решений, которые нужно увидеть. Идеи можно черпать не только в юридической литературе, но даже в открытой на досуге художественной книге, и тогда об отдыхе забываешь.
Сама Людмила Паничева довольна, что именно молодой юрист Кирилл Шварц вел ее дело. Пенсионерка с благодарностью о нем вспоминает.
- Правда, я до последнего не верила, что справедливость восторжествует, - признается Людмила Михайловна. – Мальчик был такой молодой и неопытный! Видимо, судьба у него была такая: приехать в наш город и работать на пользу людям.
- В Уфу я приехал на лечение восемь лет назад, - рассказывает Кирилл. – Потеря зрения – это результат осложнения от сильной простуды. Когда перестал видеть, целый год ничего не делал. Но однажды проснулся и решил, что должен поступить в университет. Выбирал между экономикой и юриспруденцией – очень нравились эти профессии. К тому же я с детства обожал читать книги об адвокатах.
Обучение в университете давалось хотя и успешно, но нелегко – парню просто не на чем было заниматься.
- Сначала я был просто счастлив оттого, что вообще получаю образование, - рассказывает Кирилл. – Учебников, написанных алфавитом Брайля, не было, и мне приходилось учиться, чтобы учиться: я осваивал специальные компьютерные программы, очень хотелось заниматься наравне со всеми ребятами. Сейчас понимаю, что так кардинально изменить жизнь в моей ситуации было чистой воды авантюрой.
Студент учился на заочном отделении, но на четвертом курсе перевелся на «очку» – понял, что только так сможет выучиться как следует.
- С компьютером я практически не расстаюсь, - говорит Кирилл. – Он у меня разговаривает: воспроизводит в голосовом режиме написанное, «читает» всю документацию.
В годы обучения незрячий студент приходил на пары с ноутбуком и успевал записывать за лектором, причем настолько успешно, что потом одногруппники брали у него лекции.
- Но и они мне очень помогали, - добавляет Кирилл. – И подвезут, когда надо, и проводят: у нас до сих пор со многими замечательные отношения.
Слепой музыкант
До переезда в Уфу Кирилл Шварц жил в Великом Новгороде, там же окончил Новгородское музучилище по классу гитары и стал профессиональным музыкантом.
- Сейчас я работаю в Республиканской коллегии адвокатов. И полностью поглощен работой. Профессия юриста требует постоянного совершенствования, поэтому расслабляться рано. А раньше думал, что всегда буду заниматься музыкой. Но теперь – это лишь часть моего досуга.
Кириллу есть для кого сочинять песни: сынок Лева, супруга Люба, мама Лариса Вениаминовна – самые благодарные слушатели.
- С Любой мы познакомились по интернету, - с улыбкой рассказывает супруг. - Спасибо современным технологиям.
- Я даже не знаю, чем он меня покорил, - говорит Люба. – Полюбила его таким, какой он есть.
Поженились Кирилл и Люба спустя три года.
- Я возвращалась из командировки, а Кирилл вызвался меня встречать в аэропорту, - вспоминает супруга. - Помню, я обрадовалась – будет, кому сумки донести. Он приехал с огромным букетом роз и сделал мне предложение. Я была очень счастлива, и конечно, согласилась.
Свадьбу готовили друзья и родные жениха с невестой.
- До сих пор все вспоминают, - гордится Кирилл. – Гостей пригласили в дом к родителям Любы. Друзья все шутки и конкурсы придумали сами – получилось необыкновенно хорошо, такой праздник ни за какие деньги не купишь.
Любимец семьи – Лев Кириллович, которому исполнился год и два месяца.
- Уже сейчас малыш проявляет себя как творческая личность, - рассказывает папа. – Танцует под «Битлз», что-то поет на своем детском языке и цепкими пальчиками перебирает струны гитары.
В плотном рабочем графике Кирилл умудряется найти время и для семьи, и для занятий спортом.
- Три раза в неделю хожу в бассейн, - говорит он. – Даже в республиканских соревнованиях по паралимпийским видам спорта удалось поучаствовать.
Гордится Кирилл не только вторым местом, но и тем, что за него пришла поболеть вся семья и друзья. А медаль – ей так радовался сынишка!
- Самая большая моя радость – это моя растущая семья, - признается Кирилл. - Мечтаем когда-нибудь отправиться все вместе в путешествие, посмотреть мир.
Уже сейчас Кирилл видит свет – это достижение уфимских врачей.
Узнав, что номинирован на премию «Герой нашего времени», Кирилл радуется возможности обрести новых друзей.
- Мы ведь не соперники, здесь нет проигравших. Все номинанты уже победили. И побеждают. Каждый день.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.