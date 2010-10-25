Уфимский чучельник не желает делать сувениры из домашних любимцев

- Сейчас же шуба зверя плотно приклеивается на пенопласт, и если содержать шкуру в чистоте и обрабатывать, то никакой вредитель не подберется. Единственное, что остается теперь натурального в чучеле, – это сама шкура, когти, рога и копыта. Даже челюсти стали заменять на пенопластовые. Это объясняется тем, что со временем из зубной кости уходит влага, она трескается, а трофей теряет вид. У когтей, рогов и копыт состав немного другой, что позволяет им оставаться в сохранности вечность. Глаза животных нам привозят из Америки или Дании – светоотражающие, запатентованные, но все равно стеклянные.