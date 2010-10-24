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Posted 24 октября 2010, 15:57

Published 24 октября 2010, 15:57

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

Чиновника, своровавшего 17 млн рублей, приговорили к шести годам условно

24 октября 2010, 15:57
Пользуясь служебным положением, завладел 17 гектарами земли в пригороде столицы Башкирии экс-чиновник уфимской мэрии Ильшат Юсупов. Мужчина трудился заведующим сектором агропромышленного комплекса управления потребительского рынка администрации Уфы, и сумел в 2008 году на бланке мэрии изготовить поддельный документ на свое имя на право владения землей близ деревни Искино, что располагается в Кировском районе Уфы. Стоимость этого пригородного участка по самым минимальным подсчетам составляет не менее 17 миллионов рублей.

Хитроумный чиновник предъявил поддельную бумагу в регистрационной службе и узаконил этот участок, а потом продал дармовые земельные наделы трем своим знакомым. Г-ну Юсупову предъявили обвинение в подделке официального документа и мошенничестве в особо крупном размере.

Однако Октябрьский суд Уфы посчитал, что прегрешение бывшего госслужащего не так велико и приговорил Ильшата Юсупова к условному лишению свободы с испытательным сроком в один год. Правда, тяжесть статей УК, предъявленных бывшему работнику уфимского муниципалитета, не позволило судьям снизить нижний предел наказания, предусмотренный законом. Таким образом, г-н Юсупов получил условно шесть лет! Это не первый случай в судебной практике Башкирии, когда попавшиеся на коррупционных схемах чиновники отделываются легким испугом.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, надзорное ведомство обжалует столь мягкий приговор и намерено в гражданском судопроизводстве аннулировать право собственности на украденную землю у нынешних домовладельцев.

#Происшествия#Новости
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