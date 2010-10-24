Чиновника, своровавшего 17 млн рублей, приговорили к шести годам условно

Posted 24 октября 2010, 15:57
Published 24 октября 2010, 15:57
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
Хитроумный чиновник предъявил поддельную бумагу в регистрационной службе и узаконил этот участок, а потом продал дармовые земельные наделы трем своим знакомым. Г-ну Юсупову предъявили обвинение в подделке официального документа и мошенничестве в особо крупном размере.
Однако Октябрьский суд Уфы посчитал, что прегрешение бывшего госслужащего не так велико и приговорил Ильшата Юсупова к условному лишению свободы с испытательным сроком в один год. Правда, тяжесть статей УК, предъявленных бывшему работнику уфимского муниципалитета, не позволило судьям снизить нижний предел наказания, предусмотренный законом. Таким образом, г-н Юсупов получил условно шесть лет! Это не первый случай в судебной практике Башкирии, когда попавшиеся на коррупционных схемах чиновники отделываются легким испугом.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, надзорное ведомство обжалует столь мягкий приговор и намерено в гражданском судопроизводстве аннулировать право собственности на украденную землю у нынешних домовладельцев.