Чиновника, своровавшего 17 млн рублей, приговорили к шести годам условно

Однако Октябрьский суд Уфы посчитал, что прегрешение бывшего госслужащего не так велико и приговорил Ильшата Юсупова к условному лишению свободы с испытательным сроком в один год. Правда, тяжесть статей УК, предъявленных бывшему работнику уфимского муниципалитета, не позволило судьям снизить нижний предел наказания, предусмотренный законом. Таким образом, г-н Юсупов получил условно шесть лет! Это не первый случай в судебной практике Башкирии, когда попавшиеся на коррупционных схемах чиновники отделываются легким испугом.