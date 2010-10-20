Татьяна Огородникова: «Уйти от ответственности убийцам помогают прокуроры и судьи»

В 1987 году в руководстве уфимского электролампового завода «Свет» появился новый коммерческий директор – Станислав Борисов. За какие заслуги ему удалось занять столь высокое кресло, ни для кого на предприятии не составляло тайны: назначенец был сыном директора, трагически погибшего незадолго до этого дня. Борисов-младший сразу же выступил с инициативой – организовать при заводе торговый дом. Нехитрый замысел был понятен многим: новоявленный коммерсант при содействии нужных людей вознамерился поставить под личный контроль все финансовые потоки предприятия. Этому воспротивилась начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Уфимский электроламповый завод–СВЕТ» Татьяна Огородникова, которую, кстати, незадолго до этих событий предупреждал покойный директор Борисов-старший: мол, «Стас мечтает все продать». На следующий день, после того, как Огородникова на совете директоров выступила против аппетитов новоявленного коммерческого директора, в подъезде дома на нее было совершено покушение. Убийца выстрелил в несговорчивого финансиста из пистолета «ТТ», снабженного глушителем, пять раз. Получив тяжелые ранения, в том числе в голову, женщина лишь чудом выжила. Но осталась инвалидом… Имена заказчика, организаторов и наемного киллера органами следствия были установлены лишь в прошлом году.