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Posted 20 октября 2010, 19:44

Published 20 октября 2010, 19:44

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

Татьяна Огородникова: «Уйти от ответственности убийцам помогают прокуроры и судьи»

20 октября 2010, 19:44
«Свобода для Борисова и Васильева – это последняя пуля, которая приведет меня к могиле». Эти строки из заявления Татьяны Огородниковой, адресованного в судебные и следственные инстанции Башкирии, оказавшийся в распоряжении нашей редакции - даже не крик о помощи. Скорее, констатация факта человеком, уже умиравшего один раз от пуль наемного убийцы.

В ближайшее время заказчик убийства Татьяны Огородниковой Станислав Борисов, несмотря на то, что его вина доказана, а дело передано в суд, может оказаться на свободе. Защитники подсудимого намерены выйти с ходатайством о возвращении уголовного дела на доследование. Этот ход задуман для того, чтобы вывести преступника из-под уголовной ответственности. В случае, если затянуть время – может истечь срок давности наказания за это злодеяние – в Татьяну Огородникову стреляли 12 лет назад.

В 1987 году в руководстве уфимского электролампового завода «Свет» появился новый коммерческий директор – Станислав Борисов. За какие заслуги ему удалось занять столь высокое кресло, ни для кого на предприятии не составляло тайны: назначенец был сыном директора, трагически погибшего незадолго до этого дня. Борисов-младший сразу же выступил с инициативой – организовать при заводе торговый дом. Нехитрый замысел был понятен многим: новоявленный коммерсант при содействии нужных людей вознамерился поставить под личный контроль все финансовые потоки предприятия. Этому воспротивилась начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Уфимский электроламповый завод–СВЕТ» Татьяна Огородникова, которую, кстати, незадолго до этих событий предупреждал покойный директор Борисов-старший: мол, «Стас мечтает все продать». На следующий день, после того, как Огородникова на совете директоров выступила против аппетитов новоявленного коммерческого директора, в подъезде дома на нее было совершено покушение. Убийца выстрелил в несговорчивого финансиста из пистолета «ТТ», снабженного глушителем, пять раз. Получив тяжелые ранения, в том числе в голову, женщина лишь чудом выжила. Но осталась инвалидом… Имена заказчика, организаторов и наемного киллера органами следствия были установлены лишь в прошлом году.

По версии следствия, заказчиком преступления выступил заместитель генерального директора завода Владислав Борисов.

- Борисов попросил организовать убийство своего знакомого жителя Уфы Владимира Филиппова, дал ему 10 тысяч долларов на покупку оружия и оплату услуг киллера, - рассказала помощник главы СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Светлана Абрамова, добавив, что исполнителем убийства был 47-летний уфимец Владимир Васильев.

Сегодня Татьяна Огородникова без посторонней помощи не может выходить из дома. У нее парализована правая половина туловища – врачи установили первую группу инвалидности. В мягких тканях плеча и шеи, в голове до сиз пор остаются осколки, которые медики не решились удалять. У женщины нет части гортани, в черепе установлен электрический шунт, регулирующий отток крови, пробитые в четырех местах кости головы закрыты пластинами…

- Все следственные действия, проводимые с моим участием, не остались оспоренными Борисовым, - пишет несчастная женщина председателю Верховного суда РБ. - Обвиняемый и его защитники штамповали заявления в суды, заволокичивая следствие. Они затягивали дело, чтобы дать уйти от уголовной ответственности по истечению срока давности, и надеялись, что и я не смогу дожить до суда.

Татьяна Огородникова уверена, что «в осуществлении замыслов Борисову помогали ближайшие родственники: родная сестра Борисова – заместитель начальника по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры республики Юлия Лебедева и ее муж, трудящийся судьей в одном из районных храмов правосудия Уфы.

Между тем, у Станислава Борисова после устранения неуступчивого начальника финансово-сбытового отдела, резко пошли в гору. Приобретя контрольный пакет акций предприятия «УЭЛЗ-СВЕТ», коммерсант успешно его продает. Ныне, по некоторым сведениям, личное состояние Борисова оценивается в 70 миллионов долларов, в том числе в банках Швейцарии, Великобритании и Германии. Между тем, тяжесть преступления, совершенного им, предусматривает наказание сроком до двадцати лет лишения свободы.

- Предельный срок задержания под стражей Борисова истекает 24 октября 2010 года, - пишет г-жа Огородникова. - Понимая, что только при возврате дела прокурору для доследования у Борисова и его подельника Васильева возникает реальная возможность выйти на волю, учитывая и срок привлечения к уголовной ответственности, затянуть дело и скрыться от правосудия, их защита обратилась к суду с таким ходатайством. Возвратив дело прокурору, суд поставит на этом уголовном деле «крест». Заказчик убийства и наемный убийца будут разгуливать на свободе. Я же – инвалид первой группы - ежеминутно буду бояться, что меня, мою дочь, моего мужа и свидетелей, которые давали показания против Борисова, «закажут» и ликвидируют. Наша жизнь на протяжении двенадцати лет наполнена страхом и ужасом. Свобода для Борисова и Васильева – это последняя пуля, которая приведет меня к могиле.

А теперь все, кто читает эти строки, задайтесь простым вопросом: нужны ли под всем сказанным комментарии? Думается, что нет. Просто представьте полет этой последней пули. Которая тогда, двенадцать лет, не долетела до цели…

#Происшествия#Новости
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