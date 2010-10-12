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Posted 12 октября 2010, 19:51

Published 12 октября 2010, 19:51

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

Министерская должность не мешает Абдразакову гастролировать во Франции

12 октября 2010, 19:51
Недолго руководил ведомством новый министр культуры Башкирии известный певец Аскар Абдразаков. После представления коллективу он подписал приказ о своей командировке и назначении Ирины Махмутовой исполняющей обязанности, после чего отбыл на Запад. Сообщается, что он вернется только в декабре, под звон колоколов католического Рождества. Не был замечен новый министр на церемонии открытия выставки Куинджи в нестеровском музее, где присутствовали все значимые чиновники от башкирской культуры.

Между тем, президент республики возлагал большие надежды на нового культурного управленца.

- Уверен, что Аскар Абдразаков внесет новые нотки в деятельность министерства культуры Башкортостана, - отметил Рустэм Хамитов, представляя нового министра.

Интересно, что всемирно известный артист согласился занять министерское кресло практически не раздумывая. Многие уже успели посочувствовать мировой звезде, ожидая, что 41-летний бас оставит сцену и увязнет в чиновничьей работе. Однако сам певец поспешил заявить, что продолжит гастролировать. И, как видим, обещание свое сдержал. Хотя народный артист РБ с 92-го года числится солистом Башкирского театра оперы и балета, но на родной сцене увидеть его можно очень редко. Вот и в этом сезоне в афише театра имя Аскара Абдразакова не фигурирует. Сейчас артист гастролирует во Франции. А текущими делами и политикой в области культуры продолжают заниматься те же люди. Что касается и.о. министра Ирины Махмутовой, то в мае этого года коллектив Уфимской академии искусств подавляющим большинством высказался против ее кандидатуры на должность ректора.

Варис БАГРОВ.

#Культура#Новости
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