Министерская должность не мешает Абдразакову гастролировать во Франции

Интересно, что всемирно известный артист согласился занять министерское кресло практически не раздумывая. Многие уже успели посочувствовать мировой звезде, ожидая, что 41-летний бас оставит сцену и увязнет в чиновничьей работе. Однако сам певец поспешил заявить, что продолжит гастролировать. И, как видим, обещание свое сдержал. Хотя народный артист РБ с 92-го года числится солистом Башкирского театра оперы и балета, но на родной сцене увидеть его можно очень редко. Вот и в этом сезоне в афише театра имя Аскара Абдразакова не фигурирует. Сейчас артист гастролирует во Франции. А текущими делами и политикой в области культуры продолжают заниматься те же люди. Что касается и.о. министра Ирины Махмутовой, то в мае этого года коллектив Уфимской академии искусств подавляющим большинством высказался против ее кандидатуры на должность ректора.