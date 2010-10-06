Башкирия планирует распространить опыт наркотестирования на все учебные заведения

Президент Башкирии Рустэм Хамитов поручил республиканской антитеррористической комиссии конкретизировать программу и реальные меры по борьбе с распространением наркомании в регионе, а также обеспечить жесткий контроль за их исполнением. Глава башкирского УФСКН Валерий Кокин на заседании республиканской антинаркотической комиссии, состоявшейся в понедельник под председательством главы республики, сообщил, что в регионе на учете состоят более 5,5 тыс. наркоманов, что на 3,3% больше, чем в 2009 году, выявлено более 3,3 тыс. человек потребляющих наркотики и психотропные вещества, (рост на 19,5%). За восемь месяцев текущего года от передозировки наркотиков умерли 123 человека, а за 7 последних лет – 1 тыс. 719 человек. Рост преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков за этот период составил 7,6%.

Особую озабоченность Валерий Кокин выразил ежегодным приростом потребителей среди молодежи, синтетического наркотика дезоморфина, изготавливаемого из некоторых лекарств. Он объяснил это, в частности, доступностью и дешевизной свободно отпускаемых в аптеках препаратов, из которых кустарным способом изготавливают зелье, цена дозы которого с 10 раз дешевле героина. С 2005 года продажи таких лекарств возросли в республике в 50 раз, а цены на них – в 10 раз. На заседании отмечено, что только в 2009 году аптеками региона было продано таких лекарств 6 наименований на общую сумму около 130 млн рублей, что на 30 млн рублей больше чем в 2008 году. - Наши фармацевты, собственно говоря, обогащаются на продаже таких лекарств, пользуясь ситуацией, получается, делают бизнес на здоровье людей - на одной чаше весов наши люди, на другой доходы, - возмутился Рустэм Хамитов. За январь – сентябрь в республике выявлено 800 фактов незаконного оборота дезоморфина, ликвидировано 127 притонов, выявлено 2,5 тыс. его потребителей, в основном, представителей из малоимущей среды. По мнению г-на Хамитова, республика столкнулась «с принципиально новой угрозой – лекарственно-аптечной наркоманией», а также с распространением психотропных курительных смесей, типа запрещенных с стране «спайс». В этой связи президент РБ указал на необходимость принятия срочных мер и попросил руководителей правоохранительных органов Башкирии «немедленно с этим разобраться». Министр здравоохранения Башкирии Андрей Евсюков доложил что Минздрав располагает законными полномочиями для обеспечения контроля за законностью продажи по рецептам лекарств, используемых для изготовления дезоморфина. Рустэм Хамитов рекомендовал принимать самые жесткие меры к таким аптекам нарушителям, вплоть до лишения их лицензии на фармацевтическую деятельность. - Судитесь, осложняйте им жизнь. Это та ситуация, когда надо создавать высоченные барьеры, создавать прецеденты, я вас поддержу, остановите только эту страшную вещь – здесь все средства хороши, - заявил глава Башкирии. Также по его словам, «в борьбе с наркоагрессией необходимы новые, креативные подходы». В частности, по мнению Рустэма Хамитова, в этом процессе остро не хватает контакта с молодежью, с которой «надо разговаривать на понятном им языке - бюрократическими, чиновничьими барьерами мы ничего не добьемся». В этом аспекте он назвал необходимым обеспечить внедрение по всей республике опыта Уфы по добровольному тестированию на потребление наркотиков учащихся общеобразовательных учреждений. По информации вице-мэра Уфы Алексея Ощепкова, добровольное тестирование в школах, проводившееся по просьбе родителей и в их присутствии в строго конфиденциальном порядке прошли более 92,3% подростков, при котором выявлено 43 случая потребления наркотиков и были приняты своевременные меры по оказанию квалифицированной помощи по излечению. Городские власти выделили на реализацию проекта 1,6 млрд рублей. Этот опыт планируется внедрить в средних профессиональных учебных заведениях, а также в некоторых вузах, где есть факультеты, готовящие специалистов по техноопасным дисциплинам. - У нас у всех есть дети, внуки и мы не хотим, чтобы их затянуло в эту воронку. Не надо жалеть ни средств, ни ресурсов, ни сил, отметил президент РБ. Хамитов поручил членам комиссии обеспечить жесткую, эффективную и продуктивную работу по выявлению, пресечению и раскрытию фактов незаконного оборота наркотиков предупредил, что будет требовать «безусловного выполнения принятых решений».