Проспект без перспективы. Главная магистраль Уфы стала первым недостроем Башкирии

Проспект Салавата Юлаева взял на себя главный транспортный поток автомобилей, въезжающих в Уфу. Именно по этой магистрали едут гости города из аэропорта, по ней же передвигаются автопутешественники, выезжающие и с М-5, и с М-7. И надо сказать, что тем, кто впервые въезжает в Уфу, открывается весьма непрезентабельный вид из окна машины. На обочинах проспекта или замерли незавершенные стройки, или таращатся глазницами окон грязные панельные девятиэтажки, или мелькают новоделы автоцентров а где-то и вовсе косогоры. Почему скоростная магистраль имени Салавата Юлаева не стала визитной карточкой города?

Не туды и не сюды Автострада, которая позже получила имя главного героя башкирского народа, задумывалась в 80-е годы прошлого века в Уфе как альтернатива проспекту Октября. Власти тогда еще надеялись, что в столице Башкирии появится метро и на время его строительства, новый проспект должен был взять на себя всю транспортную нагрузку. - Сначала планировали создать трассу-дублер на Комсомольской улице, - вспоминает архитектор Павел Винкельман. – Но потом дорогу прорубили сквозь овраги, сады, огороды, руслу речки Сутолока, по задворкам многих предприятий. На прокладку проспекта даже потратили часть денег, выделенных в 90-е годы на подготовительные работы для возведения подземки. Курировал строительство «салаватки» тогдашний руководитель Главархитетктуры Уфы Фарит Рехмуков. Доподлинно неизвестно, кто запроектировал автостраду четырехполосной, неподдающейся расширению. Более того, увеличить пропускную способность трассы не позволяют восемь путепроводов и автотоннель над Сипайловским спуском. По одной версии на такой ширине настояли местные чиновники – они исходили из габаритов отведенного под проспект коридора. По другому предположению, питерские проектировщики, готовившие расчеты по генеральному плану развития города, не предусмотрели стремительного увеличения числа автомобилей. Городские власти сегодня пытаются отчасти спасти положение, снося разделительный газон и меняя его на отбойник. - На коротком участке от Бельского моста до путепровода на улице Заки Валиди за счет снесенного газона появится по еще одной полосе в каждую сторону, - поясняет главный инженер проектов института «Уралдортранс», занимающийся расширением проспекта Сергей Горбачев. - Мы выигрываем по 2,5 метра с каждой стороны. Госавтоинспекция пошла нам навстречу разрешив заузить ширину полосы с 3,75 до 3,5 метров . - В зарубежных странах отбойники, особенно в ночное время окрашены светографикой, выделены подсветкой, оснащены отражающими элементами, которые делают его удобным для опознания, - делится мнением архитектор Александр Ильин. Однако у экспертов накопилось немало претензий не только к ширине самого проспекта, но и к съездам с развязок. - Развязки недостроенные, половина из них не удовлетворяет нормам, съезды слишком крутые, почти во всех случаях нет полноценного «клевера», - говорит г-н Ильин. - Путепроводы просто не довели до ума, например, чтобы спуститься с 50 лет СССР нужно ехать до сорокового завода, разворачиваться по встречке и только тогда попадаешь на съезд, - замечает архитектор Леонид Дубинский. Как поясняют эксперты, чтобы каждая развязка имела форму полноценного «клевера» - нужно было снести массу зданий и выкупить участки уже отведенных инвесторам территорий. Но по какой-то причине на местах возможных съездов уже успели вырасти бизнес-новостройки. И теперь чтобы закончить недоделанные развязки придется выкупать чьи-то здания, такие как автосалоны. Помимо прочего вся дорожная инфраструктура вызывает нарекания, например, слишком мелкие цифровые указатели ограничения скорости – их не видно издалека, или почти полное отсутствие парковочных «карманов» для аварийной остановки. - Да хотя бы по обочинам были бы заправки, на которые можно было бы без труда заехать и выехать, - говорит архитектор Павел Винкельман. - Это же классика отечественного строительства – сначала возводят дорогу, а потом начинают думать, как ее обустроить на скорую руку. Замороженная стройка Все опрошенные «МКС» эксперты пришли к выводу, что сегодня проспект застыл как заброшенная строительная площадка. Кризис оборвал десятки проектов обещавших сделать из магистрали улицу бизнес-центров, гостиниц и торговых комплексов. У проспекта даже есть собственный план развития, в котором детально описано кому и под что выделены земельные участки вдоль скоростной трассы. К сожалению, в офисе главного архитектора города предъявить этот документ отказались. Однако зодчие считают, что «на бумаге все красиво». - Если проспект будет застраиваться по своему генплану – это будет самая интересная улица в городе, ее «изюминка», - считает архитектор Леонид Дубинский. Г-н Дубинский недавно сам спроектировал несколько автосалонов по проспекту и подготовил проект гигантского торгового центра над автотоннелем, который из-за своеобразной формы специалисты назвали «чупа-чупсом». 200-метровый тоннель, которым сегодня заканчивается проспект Салавата Юлаева всего лишь основа для будущего торгового центра, если бы не эта задумка – без подземного коридора можно было бы обойтись. Но проект ТЦ заморожен и вот уже два находится в подвешенном состоянии. - Этот торговый комплекс удачно посажен - прямо по оси, - расхваливает свое творение г-н Дубинский. – Если его возведут, он станет «жемчужиной» проспекта. Однако сам архитектор признает, что Уфа уже перенасышена торговыми площадями. По единодушному мнению зодчих, для того чтобы скоростная магистраль воспринималась как главная артерия динамично развивающегося мегаполиса, неплохо бы удалить с ее лица коттеджи усадебной застройки, которые внезапно выросли прямо на въезде. Как они там оказались - не известно. Также перестройка должна затронуть уже построенные промышленные здания выходящие фасадом на скоростную трассу, как например длинное здание «Баштелерадиосервиса». Недавно мастерской «М.АРТ» был выполнен проект высотной башни, которая присоединяет к себе этот длинный корпус и возможно эта «кишка» получит современный облик. - С транспортной задачей проспект Салавата справляется, - говорит Александр Ильин. – Но, на мой взгляд, занавешивание эстакад и фасадов зданий рекламными баннерами – признак дурновкусия. Так что эстетикой на главной скоростной магистрали города и не пахнет. Сегодняшняя проблема проспекта Салавата вовсе не его неприглядный облик – архитекторы уверены, что разработали массу проектов, способных украсить автостраду. Другое дело, что сегодня многие задумки инвесторов из-за кризиса нереально воплотить в жизнь, а участки под застройку уже проданы по всей длине проспекта… Дмитрий КОЛПАКОВ.