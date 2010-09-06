Всероссийские спутниковые онлайн-семинары — выбор профессионалов

Многие участники, впервые побывавшие на семинаре, отмечают интересные темы и их качественное освещение. Постоянные слушатели подчеркивают, что Всероссийские спутниковые онлайн-семинары это не только отличная возможность получить полезную информацию, помощь в работе, повысить свою квалификацию, но и повод для встречи с коллегами. Как рассказала Анна Ушакова, часто в перерыве между участниками семинара возникает настоящая дискуссия по прочитанной лекции. «Мы стараемся, чтобы практическое значение лекции было неоценимо для участников. Приглашаем лучших в стране экспертов, которые помогают расширить знания и лучше понять тему. Это позволяет говорить об уникальности нашего проекта», — добавила она.