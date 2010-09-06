Всероссийские спутниковые онлайн-семинары — выбор профессионалов

Posted 6 сентября 2010, 14:12
Published 6 сентября 2010, 14:12
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
На семинарах участникам предлагают обсуждение актуальных проблем в области бухучета, налогообложения и юриспруденции. Это позволяет повысить свой профессиональный уровень, приобрести новые знания, получить ответы на вопросы, еще не освещенные в книгах и специальной прессе, узнать новейшие тенденции законодательства, в том числе и налогового. За четыре года в проекте выступило более 50 авторитетных лекторов, многие из которых сотрудничают с компанией «Гарант» на постоянной основе. Среди них — начальник Управления по контролю за размещением государственного заказа ФАС России Михаил Евраев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, начальник отдела контрольного управления ФНС России, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Константин Новоселов, начальник отдела методологии бюджетного учета, бюджетной отчетности и бюджетной классификации Департамента бюджетной политики Минфина России Светлана Сивец, налоговый консультант Палаты налоговых консультантов России, аттестованный профессиональный бухгалтер Ольга Шаркаева.
Экспертами уже освещены такие актуальные темы, как «Реформа государственного и муниципального заказа. Законодательство и практика контроля», «Обзор арбитражной практики по налоговым спорам», «Подготовка годового бухгалтерского отчета. Сдаем в срок и без ошибок», «НДС: исчисление, учет, отчетность», «Трудовые договоры».
Многие участники, впервые побывавшие на семинаре, отмечают интересные темы и их качественное освещение. Постоянные слушатели подчеркивают, что Всероссийские спутниковые онлайн-семинары это не только отличная возможность получить полезную информацию, помощь в работе, повысить свою квалификацию, но и повод для встречи с коллегами. Как рассказала Анна Ушакова, часто в перерыве между участниками семинара возникает настоящая дискуссия по прочитанной лекции. «Мы стараемся, чтобы практическое значение лекции было неоценимо для участников. Приглашаем лучших в стране экспертов, которые помогают расширить знания и лучше понять тему. Это позволяет говорить об уникальности нашего проекта», — добавила она.
Сегодня услуги телекоммуникационных технологий, наподобие телемостов, интернет-конференций, онлайн-семинаров, становятся частью информационной культуры России. Открытость и доступность данных мероприятий стимулирует интерес специалистов не только в федеральных центрах, но и в регионах.
Всероссийские спутниковые онлайн-семинары проводятся еженедельно в 85 городах страны. С помощью космических технологий их осуществляют партнеры компании «Гарант». Они проводят трансляцию онлайн-семинаров у себя на местах и предоставляют возможность специалистам в регионе быть в курсе федеральных нововведений. Благодаря этому слушатели имеют доступ к видеовещанию и могут общаться с лекторами в реальном времени.
С каждым годом интерес к проекту возрастает, количество слушателей увеличивается. В планах компании «Гарант» дальнейшее развитие проекта и увеличение количества точек приема вещания.
Пресс-служба компании «Гарант».
Телефон: (347) 292-44-44.