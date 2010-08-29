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Posted 29 августа 2010, 16:58

Published 29 августа 2010, 16:58

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Жители Уфы проголосовали за новые нефтеперерабатывающие установки

29 августа 2010, 16:58
Уфимский горсовет опубликовал результаты опроса тысячи жителей столицы Башкирии, единогласно согласившихся на возведение в северной части города новых установок для нефтепереработки. Результаты опроса поражают – из тысячи респондентов нет ни одного проголосовавшего против строительства новых нефтехимических цехов.

Так, на вопрос о «строительстве установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» «за» проголосовали 964 человека, пункт «строительство установки замедленного коксования» заставил высказаться положительно 956 горожан и также ни один из них не оставил негативного отзыва. Остальные три пункта опроса уфимцы одобрили в едином порыве.

Часть опросных листов была признана недействительными, именно поэтому число людей одобривших строительство нефтяных установок, не получилось «круглым».

Как резюмирует комиссия по городскому хозяйству, застройке, земельным и имущественным отношениям, опрос общественного мнения признан состоявшимся, результат опроса положительный.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

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