Жители Уфы проголосовали за новые нефтеперерабатывающие установки

Так, на вопрос о «строительстве установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» «за» проголосовали 964 человека, пункт «строительство установки замедленного коксования» заставил высказаться положительно 956 горожан и также ни один из них не оставил негативного отзыва. Остальные три пункта опроса уфимцы одобрили в едином порыве.