Жители Уфы проголосовали за новые нефтеперерабатывающие установки

Posted 29 августа 2010, 16:58
Published 29 августа 2010, 16:58
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Так, на вопрос о «строительстве установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» «за» проголосовали 964 человека, пункт «строительство установки замедленного коксования» заставил высказаться положительно 956 горожан и также ни один из них не оставил негативного отзыва. Остальные три пункта опроса уфимцы одобрили в едином порыве.
Часть опросных листов была признана недействительными, именно поэтому число людей одобривших строительство нефтяных установок, не получилось «круглым».
Как резюмирует комиссия по городскому хозяйству, застройке, земельным и имущественным отношениям, опрос общественного мнения признан состоявшимся, результат опроса положительный.
Дмитрий КОЛПАКОВ.