В Башкирии возрождают «производственные» спортивные состязания

По словам участников соревнований, во всех НГДУ добывающего блока «Башнефти» поставлена работа по организации занятий спортом на базе городских и районных спортивных учреждений - для нефтяников и членов их семей арендуются спортзалы и бассейны. Если кто-то из рабочих желает взять в руки гантели или поиграть с коллегами в футбол, а еще лучше устроить межцеховые соревнования, такие инициативы в трудовых коллективах только приветствуются. А на уфимских нефтеперерабатывающих заводах имеются тренажерные залы, в которых заводчане тренируются после работы.