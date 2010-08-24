В Башкирии возрождают «производственные» спортивные состязания

Posted 24 августа 2010, 09:13
Published 24 августа 2010, 09:13
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
По словам генерального директора ООО «Башнефть-Добыча» Николая Граханцева, «Кандрыкульские игры» стали доброй традицией работников нефтяной отрасли Башкирии.
– Спортивные мероприятия, которые проводятся на предприятиях «Башнефти», позволяют сплотить трудовые коллективы и укрепить командный дух. Но самое главное – спортивная жизнь помогает сохранить здоровье тружеников отрасли, разнообразить отдых, пропагандирует здоровый образ жизни. Многие приезжают сюда целыми семьями, в которых растёт будущее поколение башкирских нефтяников.
Глава профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Валерий Сафиханов считает, что такие соревнования поднимают престиж любительского спорта на предприятиях.
- Все участники трудятся обычными рабочими, - говорит г-н Сафиханов. - Однако многие из них имеют общероссийские и международные титулы.
По мнению профсоюзного лидера, производственный спорт сплачивает коллективы, а если руководство идет на встречу спортсменам-любителям и создает условия для тренировок, то и привязывает персонал к предприятиям.
Несмотря на резкое похолодание, начало стартов переносить не стали и все состязания прошли под проливным дождем.
- У нас даже в 30 градусный мороз люди бегут кросс на лыжах и при любых погодных условиях проявляют настоящий спортивный характер, - пояснил Валерий Сафиханов.
Лидеры соревнований получали денежные премии, но главное для любого спортсмена – участие и поддержка коллег.
По словам участников соревнований, во всех НГДУ добывающего блока «Башнефти» поставлена работа по организации занятий спортом на базе городских и районных спортивных учреждений - для нефтяников и членов их семей арендуются спортзалы и бассейны. Если кто-то из рабочих желает взять в руки гантели или поиграть с коллегами в футбол, а еще лучше устроить межцеховые соревнования, такие инициативы в трудовых коллективах только приветствуются. А на уфимских нефтеперерабатывающих заводах имеются тренажерные залы, в которых заводчане тренируются после работы.
- Любительский спорт на предприятиях утратил свои позиции, по сравнению с советским периодом, тогда ему уделялось больше внимания, - делится мнением член оргкомитета «Кандрыкульских» игр Валерий Апокин. - Но сейчас эти позиции наверстываются, все больше рабочих после смены отправляются на стадион или в спортзал.
- Я себе поставил план – на предприятии 5-6 человек в год должны бросить курить, - рассказывает инструктор по физической культуре профсоюзной организации НГДУ «Ишимбайнефть» Венер Нигматуллин. - Кстати, многие после приобщения к физкультуре навсегда отворачиваются от вредных привычек.
- Для наших рабочих воссозданы лыжные базы и спортзалы, приходишь – показываешь удостоверение, берешь лыжи и бежишь, было бы желание, - говорит председатель профсоюзной организации НГДУ «Арланнефть» Фаниль Багаутдинов. – А чтобы было на кого ровняться, на всех мероприятиях, будь то кросс, или лыжи, бегут и соревнуются все руководители от начальника управления до командиров производств.
Нынешние «Кандрыкульские игры» лишь звено многочисленных состязаний. Этой осенью победители отправятся на республиканские профсоюзные соревнования в Уфе на стадионе «Нефтяник». А рекордсмены из числа рабочих «Башнефти» будут представлять компанию на Всероссийской спартакиаде АФК «Система» в Москве.
Кстати, в прошлом году, когда «Башнефть» впервые направила на общекорпоративные соревнования башкирских нефтяников, они заняли второе место, что для дебютантов считается отличным результатом.
- В этом году настрой еще жестче, будем добиваться первых мест, - рассказал Рагин Ильясов из НГДУ «Чекмагушнефть». Вместе со своей супругой Эльвирой г-н Ильясов в прошлом году представлял «Башнефть» на играх в Москве.
– Мы всей семьей уже больше десяти лет занимаемся физкультурой, сразу после работы отправляемся на тренировки, и дети присоединяются к нам, - говорит глава спортивной семьи Ильясовых.
Участники соревнований отмечают, что спортивных семей на предприятиях становится все больше.
- И это прекрасно, когда коллектив сплачивается за штангой, или на футбольном поле, - говорит г-н Сафиханов. - Вот этот удачный опыт советских времен мы восстанавливаем.
Между тем, итоги соревнований таковы.
В личном первенстве по легкоатлетическому кроссу среди женщин до 35 лет первое место заняла Надежда Фойкина из НГДУ «Уфанефть».
Победителем в личном первенстве среди женщин старше 35 лет стала Аида Суханова представляющая ОАО «Уралсибнефтепровод».
Среди мужчин до 35 лет пальму первенства одержал Денис Иванов из ОАО «Башнефтьгеофизика», а в группе участников старше 35 лет Павел Кувшинов выступавший за НГДУ «Чекмагушнефть». В командном же первенстве по кроссу первое место присуждено НГДУ «Арланнефть».
По результатам легкоатлетической эстафеты среди команд первое место заняли нефтяники НГДУ «Арланнефть».
В личном первенстве по троеборью среди женщин на первом месте оказалась Айгуль Хусаинова из того же НГДУ «Арланнефть», среди мужчин - Евгений Сморкалов из ОАО «Уралсибнефтепровод», первое место среди команд присуждено НГДУ «Уфанефть».
В гиревом спорте первые места распределились следующим образом: среди мужчин до 70 кг - Игорь Галимов из НГДУ «Чекмагушнефть», до 90 кг - Юрий Лабанов выступавший за НГДУ «Уфанефть», в весовой категорий свыше 90 кг первым стал представитель ОАО «Уралсибнефтепровод» Андрей Намятов, а в командном первенстве НГДУ «Чекмагушнефть».
В перетягиванни каната чемпионам стала дружина НГДУ «Арланнефть», а в соревнованиях по мини-футболу НГДУ «Ишимбайнефть».
Перед началом соревнований команды обменялись приветствиями
Первые на производстве - первые в спорте
Генеральный директор ООО «Башнефть-Добыча» Николай Граханцев – за здоровый образ жизни
Наибольшее внимание публики было приковано к чемпионату по мини-футболу