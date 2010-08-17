В Уфе появится новый скоростной участок дороги

Posted 16 августа 2010, 20:14
Published 16 августа 2010, 20:14
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
- За год существования трассы через Каменную переправу здесь почти не случалось ДТП, - говорит начальник ГИБДД Уфы Радик Аллагулов. – Этот участок можно назвать безаварийным и потому мы, возможно, установим для водителей предельную разрешенную скорость передвижения.
Так в уфимской Госавтоинспекции намерены заранее предотвратить пробки на выезде-въезде на полуостров.
Г-н Аллагулов заверил, что в столице Башкирии уже есть «исключения из правил», когда водителям позволяется развивать скорость выше положенных «городских»
- Это проспект Салавата Юлаева и трасса Уфа-аэропорт, - говорит он. – Но максимум, что возможно в городе -
Вместе с тем главный гаишник города развеял миф, распространенный среди водителей, что южная граница башкирской столицы заканчивается за постом ДПС на трассе Уфа-аэропорт.
- На самом деле административная граница города не совпадает с разделением дорог между Уфой и Уфимским районом, которым руководствуется Госавтоинспекция. Зона ответственности уфимского полка ДПС – до деревни Искино, - пояснил г-н Аллагулов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.