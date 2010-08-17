В Уфе появится новый скоростной участок дороги

Максимальный скоростной режим смогут позволить себе автолюбители на участке от улицы Пугачевской в Уфе до деревни Жилино, когда в октябре откроется вторая половина моста на Каменной переправе. Несмотря на то, что эта магистраль находится в городской черте, здесь можно будет увеличивать скорость до 90 километров в час.

- За год существования трассы через Каменную переправу здесь почти не случалось ДТП, - говорит начальник ГИБДД Уфы Радик Аллагулов. – Этот участок можно назвать безаварийным и потому мы, возможно, установим для водителей предельную разрешенную скорость передвижения. Так в уфимской Госавтоинспекции намерены заранее предотвратить пробки на выезде-въезде на полуостров. Г-н Аллагулов заверил, что в столице Башкирии уже есть «исключения из правил», когда водителям позволяется развивать скорость выше положенных «городских» 60 километров в час. - Это проспект Салавата Юлаева и трасса Уфа-аэропорт, - говорит он. – Но максимум, что возможно в городе - 90 километров . Вместе с тем главный гаишник города развеял миф, распространенный среди водителей, что южная граница башкирской столицы заканчивается за постом ДПС на трассе Уфа-аэропорт. - На самом деле административная граница города не совпадает с разделением дорог между Уфой и Уфимским районом, которым руководствуется Госавтоинспекция. Зона ответственности уфимского полка ДПС – до деревни Искино, - пояснил г-н Аллагулов. Дмитрий КОЛПАКОВ.