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Posted 11 августа 2010, 15:41

Published 11 августа 2010, 15:41

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Ростислав Мурзагулов снова будет курировать башкирскую информполитику

11 августа 2010, 15:41
Как ожидается, информационной политикой Башкирии станет заведовать Ростислав Мурзагулов, ранее трудившийся директором массовых программ Олимпийского комитета России. До того как уехать в Москву, г-н Мурзагулов с 2003 по 2007 год работал пресс-секретарем Муртазы Рахимова, а в Первопрестольной успел потрудиться руководителем центра общественных связей в Фонде содействия реформирования ЖКХ.

Как сообщил «МКС» информированный источник в башкирском Белом доме, Ростислав Мурзагулов возвращается в Уфу «на повышение» и займет пост заместителя руководителя администрации президента РБ. Предполагается, что г-н Мурзагулов получит эту должность с гарантиями дальнейшего политического роста.

Такой поворот событий был вполне прогнозируем, поскольку глава региона Рустэм Хамитов заявил, что люди, прежде «попавшие в водоворот и уехавшие, имеют шанс и должны вернуться».

По информации нашего собеседника, в администрации президента республики уже определили круг вопросов, которыми будет заниматься «возвращенец» - это информационная политика и кураторство над местными СМИ.

#Общество#Новости
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