Ростислав Мурзагулов снова будет курировать башкирскую информполитику

Posted 11 августа 2010, 15:41
Published 11 августа 2010, 15:41
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Как сообщил «МКС» информированный источник в башкирском Белом доме, Ростислав Мурзагулов возвращается в Уфу «на повышение» и займет пост заместителя руководителя администрации президента РБ. Предполагается, что г-н Мурзагулов получит эту должность с гарантиями дальнейшего политического роста.
Такой поворот событий был вполне прогнозируем, поскольку глава региона Рустэм Хамитов заявил, что люди, прежде «попавшие в водоворот и уехавшие, имеют шанс и должны вернуться».
По информации нашего собеседника, в администрации президента республики уже определили круг вопросов, которыми будет заниматься «возвращенец» - это информационная политика и кураторство над местными СМИ.