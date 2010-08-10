Владелец «Лексуса» поплатился жизнью за любовь к интернет-знакомствам

Posted 10 августа 2010, 19:11
Published 10 августа 2010, 19:11
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Спустя несколько дней нашли обгоревший автомобиль - номера кузова и двигателя были повреждены высокой температурой и не читались, а потом и расчлененные останки пропавшего мужчины. Причем череп несчастного был закопан в нескольких километрах от обезглавленного тела.
Оказывается, жестокое убийство совершила четверка молодых людей – 16-летняя девушка из поселка Чернолесовский, 22-летний парень из Юматово и два уфимца 15 и 19 лет. Именно юная дама заманила жертву в дачный домик, где его поджидала страшная смерть – сначала ему в суп насыпали крысиного яда, а потом избивали сковородкой и лопатой, так как действие отравы на жертве никак не сказывалось. Садисты умудрились отрезать голову у еще живого человека, а потом фотографировались с «трофеем» на фоне трупа.
Как сообщили «МКС» в СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, скорее всего деревенские бандиты намеревались завладеть деньгами и иномаркой жертвы, но потом, почему-то их планы поменялись, и молодые люди решили отомстить мужчине за его желание обладать несовершеннолетней. Вечером 16 июля мужчина на своем автомобиле приехал на свидание по указанному девушкой в электронной переписке адресу.
В садовом домике его уже ждали - сильно избив, злоумышленники затолкали пострадавшего в его собственный автомобиль, отъехав недалеко от садового товарищества, продолжили издевательства. После того, как наступила смерть несчастного, подозреваемые отвезли тело за город, расчленили его и закопали останки в разных местах. Автомобиль они пытались оставить себе, но уже через несколько дней, катаясь по проселочным дорогам, так повредили дорогую машину, что сочли за лучшее сжечь приметный джип, сняв с авто номерные знаки.
Примечательно, что погибший мужчина работал специалистом одной из частных фирм, и у него была совсем небольшая зарплата. Обладателем дорогой иномарки он стал в 2006 году, когда выиграл на тотализаторе 15 миллионов рублей. При себе у убитого в момент рокового визита на дачу было всего около 1,5 тысячи рублей.
После того, как задержали жестокую четверку, 16-летняя бандерша попыталась покончить жизнь самоубийством.