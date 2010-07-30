Самых активных блогеров Рустэм Хамитов пригласит в гости

Кстати, в тех же правилах общения сказано, что комментарии будут появляться в журнале только после модерации (просмотра), и гости обязаны писать свои тексты «грамотным русским языком с соблюдением правил», без непристойностей и нарушений закона. Кроме того, авторы не должны оставлять личных просьб и сообщений, не распространять коммерческую и информацию личного характера, не писать петиций и не использовать блог для флэш-моба, не злоупотреблять написанием большого количества малосодержательных сообщений («флуд»).