Самых активных блогеров Рустэм Хамитов пригласит в гости

Posted 30 июля 2010, 09:14
Published 30 июля 2010, 09:14
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
«Блог Рустэма Хамитова» располагается на страницах живого журнала (Livejournal.com). по адресу: http://community.livejournal.com/blog_rkhamitov.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе главы региона, блог создан для общения с жителями республики, обсуждения в режиме диалога важных вопросов и проблем, обмена мнения и идеями. По мнению г-на Хамитова, при нынешнем стремительном развитии IT-технологий виртуальное общение становится неотъемлемой частью нашей жизни.
Пользователям интернета Рустэм Хамитов предлагает «не ругаться», а высказывать «конструктив, креатив и действия, направленные на улучшение жизни людей и развития нашей любимой республики».
Президент Башкирии обещает отвечать на любые вопросы, «встречаться, общаться и обмениваться мнениями и идеями», хотя «времени у меня пока не много для полноценного общения».
- Но буду работать над собой в этом смысле, - шутит глава республики на своей страничке.
Руководитель региона информирует своих гостей, что анонимность не приветствует (об этом сообщается и в правилах пользования сообщества блога Рустэма Хамитова), но обещает самых активных блогеров пригласить на очную встречу «через пару-тройку месяцев».
Кстати, в тех же правилах общения сказано, что комментарии будут появляться в журнале только после модерации (просмотра), и гости обязаны писать свои тексты «грамотным русским языком с соблюдением правил», без непристойностей и нарушений закона. Кроме того, авторы не должны оставлять личных просьб и сообщений, не распространять коммерческую и информацию личного характера, не писать петиций и не использовать блог для флэш-моба, не злоупотреблять написанием большого количества малосодержательных сообщений («флуд»).
Блог президента республики не отличается дизайнерскими изысками, но уже через час после открытия его читали более 30 зарегистрированных пользователей.
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