mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2010, 09:14

Published 30 июля 2010, 09:14

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Самых активных блогеров Рустэм Хамитов пригласит в гости

30 июля 2010, 09:14
В первые дни появления в Башкирии, Рустэм Хамитов, еще в ранге исполняющего обязанности главы республики пообещал открыть блог в интернете. Тогда г-н Хамитов сообщил, что он «активный пользователь» сети, «регулярно просматривает все башкирские сайты» и готов отвечать на любые вопросы и общаться с народом в режиме он-лайн. Спустя менее двух недель после назначения на пост президента Башкортостана г-н Хамитов выполнил свое обещание.

«Блог Рустэма Хамитова» располагается на страницах живого журнала (Livejournal.com). по адресу: http://community.livejournal.com/blog_rkhamitov.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе главы региона, блог создан для общения с жителями республики, обсуждения в режиме диалога важных вопросов и проблем, обмена мнения и идеями. По мнению г-на Хамитова, при нынешнем стремительном развитии IT-технологий виртуальное общение становится неотъемлемой частью нашей жизни.

Пользователям интернета Рустэм Хамитов предлагает «не ругаться», а высказывать «конструктив, креатив и действия, направленные на улучшение жизни людей и развития нашей любимой республики».

Президент Башкирии обещает отвечать на любые вопросы, «встречаться, общаться и обмениваться мнениями и идеями», хотя «времени у меня пока не много для полноценного общения».

- Но буду работать над собой в этом смысле, - шутит глава республики на своей страничке.

Руководитель региона информирует своих гостей, что анонимность не приветствует (об этом сообщается и в правилах пользования сообщества блога Рустэма Хамитова), но обещает самых активных блогеров пригласить на очную встречу «через пару-тройку месяцев».

Кстати, в тех же правилах общения сказано, что комментарии будут появляться в журнале только после модерации (просмотра), и гости обязаны писать свои тексты «грамотным русским языком с соблюдением правил», без непристойностей и нарушений закона. Кроме того, авторы не должны оставлять личных просьб и сообщений, не распространять коммерческую и информацию личного характера, не писать петиций и не использовать блог для флэш-моба, не злоупотреблять написанием большого количества малосодержательных сообщений («флуд»).

Блог президента республики не отличается дизайнерскими изысками, но уже через час после открытия его читали более 30 зарегистрированных пользователей.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика