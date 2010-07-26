Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов возглавит совет старейшин

Posted 25 июля 2010, 20:12
Published 25 июля 2010, 20:12
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Рустэм Хамитов высказал еще одну идею о приложении опыта и навыков в управлении регионом бывшего президента.
- Хотелось бы, чтобы у нас действовал совет старейшин, - говорит он. – Это будет специальная комиссия или комитет, с названием определимся позже. У башкирского и, в целом, у тюркских народов старейшины всегда пользовались особым авторитетом. И в таком формате Муртазе Губайдулловичу предложим поучаствовать, также это будет общественная работа на общественных началах, не несущая каких-то элементов государственности.