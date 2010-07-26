Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов возглавит совет старейшин

- Хотелось бы, чтобы у нас действовал совет старейшин, - говорит он. – Это будет специальная комиссия или комитет, с названием определимся позже. У башкирского и, в целом, у тюркских народов старейшины всегда пользовались особым авторитетом. И в таком формате Муртазе Губайдулловичу предложим поучаствовать, также это будет общественная работа на общественных началах, не несущая каких-то элементов государственности.