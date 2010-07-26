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Posted 25 июля 2010, 20:12

Published 25 июля 2010, 20:12

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов возглавит совет старейшин

25 июля 2010, 20:12
По словам главы республики Рустэма Хамитова, первый президент Башкирии Муртаза Рахимов получит статус советника руководителя региона «с совещательными функциями». - Это будет не государственная работа, - объяснил г-н Хамитов. – А участие в государственной деятельности на общественных началах. Работать в штате не хочет и сам Муртаза Рахимов, поскольку трудиться в полную силу ему не позволяет возраст.

Рустэм Хамитов высказал еще одну идею о приложении опыта и навыков в управлении регионом бывшего президента.

- Хотелось бы, чтобы у нас действовал совет старейшин, - говорит он. – Это будет специальная комиссия или комитет, с названием определимся позже. У башкирского и, в целом, у тюркских народов старейшины всегда пользовались особым авторитетом. И в таком формате Муртазе Губайдулловичу предложим поучаствовать, также это будет общественная работа на общественных началах, не несущая каких-то элементов государственности.

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