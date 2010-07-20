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Posted 20 июля 2010, 13:45

Published 20 июля 2010, 13:45

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Сергей Лаврентьев считает, что Муртаза Рахимов может представлять РБ в Совфеде

20 июля 2010, 13:45
Госсоветник при президенте РБ Сергей Лаврентьев считает, что с отставкой Муртазы Рахимова «уходит целая эпоха истории Башкирии».- Первый президент оставляет республику в прекрасном состоянии и ему и всем жителям региона есть чем гордиться - достижениями во всех сферах за годы его руководства, - сказал Сергей Николаевич агентству «Интерфакс». - За всю большую жизнь Муртазы Губайдулловича - 76 лет все-таки - у него было всего два места работы - 34 года на нефтезаводе и последние 20 лет он возглавлял Башкирию.

Г-н Лаврентьев убежден, что за время руководства Рахимова регионом здесь был «создан запас прочности».

- Все реформы в республике проводись с учетом социальной поддержки ее жителей. Несмотря на природные сложности, в регионе создан запас прочности - только запаса зерна на два года хватит, - сказал г-н Лаврентьев.

Сергей Лаврентьев считает, что «рано или поздно это всегда и со всеми происходит - приходит время и надо уходить».

- Мало в республике найдется тех людей кто не скажет «спасибо» Рахимову, - подчеркнул г-н Лаврентьев.

Госсоветник выразил уверенность, что Муртаза Рахимов будет востребован на других важных постах, как в республике, так и в стране, поскольку его знания, опыт и практические навыки уникальны и не останутся невостребованными.

В частности, по мнению Сергея Лавреньева, Рахимов «мог бы представлять Башкирию в Совете Федерации».

- Пока этот вопрос, насколько мне известно, не рассматривался, но уверен, что соответствующие предложения будут, но решать какое выбрать - будет только он сам,- добавил Сергей Николаевич.

#Политика#Новости
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