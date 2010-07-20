Сергей Лаврентьев считает, что Муртаза Рахимов может представлять РБ в Совфеде

Posted 20 июля 2010, 13:45
Published 20 июля 2010, 13:45
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Г-н Лаврентьев убежден, что за время руководства Рахимова регионом здесь был «создан запас прочности».
- Все реформы в республике проводись с учетом социальной поддержки ее жителей. Несмотря на природные сложности, в регионе создан запас прочности - только запаса зерна на два года хватит, - сказал г-н Лаврентьев.
Сергей Лаврентьев считает, что «рано или поздно это всегда и со всеми происходит - приходит время и надо уходить».
- Мало в республике найдется тех людей кто не скажет «спасибо» Рахимову, - подчеркнул г-н Лаврентьев.
Госсоветник выразил уверенность, что Муртаза Рахимов будет востребован на других важных постах, как в республике, так и в стране, поскольку его знания, опыт и практические навыки уникальны и не останутся невостребованными.
В частности, по мнению Сергея Лавреньева, Рахимов «мог бы представлять Башкирию в Совете Федерации».
- Пока этот вопрос, насколько мне известно, не рассматривался, но уверен, что соответствующие предложения будут, но решать какое выбрать - будет только он сам,- добавил Сергей Николаевич.