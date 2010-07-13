Пчеловодческое хозяйство «Бирское» обанкротят

С такими предложением к Министерству сельского хозяйства Башкирии обратилась балансовая комиссия Минземимущества РБ. Кроме того, комиссия приняла решение о прекращении деятельности государственного унитарного предприятия «Деловая литература».
С такими предложением к Министерству сельского хозяйства Башкирии обратилась балансовая комиссия Минземимущества РБ. Кроме того, комиссия приняла решение о прекращении деятельности государственного унитарного предприятия «Деловая литература».
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