Пчеловодческое хозяйство «Бирское» обанкротят

С такими предложением к Министерству сельского хозяйства Башкирии обратилась балансовая комиссия Минземимущества РБ. Кроме того, комиссия приняла решение о прекращении деятельности государственного унитарного предприятия «Деловая литература».

С такими предложением к Министерству сельского хозяйства Башкирии обратилась балансовая комиссия Минземимущества РБ. Кроме того, комиссия приняла решение о прекращении деятельности государственного унитарного предприятия «Деловая литература».