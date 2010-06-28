Аллергию можно получить еще в утробе матери

Posted 28 июня 2010, 11:04
Published 28 июня 2010, 11:04
Modified 15 ноября, 07:21
Updated 15 ноября, 07:21
Удушливый белок
— На сегодняшний день аллергические заболевания — очень актуальная проблема, — говорит Резеда Мансафовна. — Несмотря на все попытки ученых и врачей-практиков, по-прежнему отмечается рост числа детей, больных аллергией. Если перевести дословно, то аллергия — это «другой способ реагирования» от латинского слова «allos» — иной и «ergon» — действие. Иными словами, это реакция организма на что-то чужеродное. Также важно знать о том, что в основе аллергии всегда или почти всегда лежит наследственная предрасположенность.
— Почему же растет количество больных детей?
— Аллергия — это заболевание, у которого масса факторов. Кроме наследственности, существует довольно много причин, влияющих на развитие этой патологии. Их очень много, и с каждым годом они только увеличиваются. В первую очередь, это, конечно, аллергены, спектр которых тоже постепенно расширяется. Взять, к примеру, пищевые. Если много лет назад мы говорили о том, что белок сои редко вызывает аллергическую реакцию и им можно заменять питание детей, имеющих аллергию на белок коровьего молока, то сейчас такой вариант уже не подходит.
— По какой причине?
— Это связано с тем, что соевый белок стал распространенным и активно добавляется во многие продукты, как пищевая добавка. Ребенок еще в утробе матери может «встретиться» с этим белком и, естественно, у него может развиться состояние сенсибилизации, которое после рождения проявляется клиническими симптомами аллергического заболевания. Примерно такая же картина с киви или бананами. Раньше не было аллергии на эти продукты, потому что они редко у нас использовались, считались деликатесом, экзотикой. А теперь уже на многие экзотические фрукты имеется аллергия. Так, постепенно, и расширяется спектр пищевых аллергенов.
— Какие самые распространенные пищевые аллергены?
— У детей раннего возраста — это белок коровьего молока. На первом году жизни роль пищевой аллергии очень велика и в среднем в 70 процентов случаев виновным является этот белок. Потом следует белок куриного яйца, рыба и так далее.
— Это еще раз доказывает предпочтительность грудного вскармливания?
— Разумеется. А если нет возможности продолжать грудное вскармливание, то следует для питания ребенка использовать только адаптированные молочные смеси, причем лечебные или профилактические. Кроме того, очень важно питание беременной и кормящей женщины. Например, разгрузочные монодиеты (фруктовые или молочные), которые часто используют при большой прибавке массы тела будущей матери, не совсем целесообразны, если в семьи есть случаи больных аллергией. Диета беременной женщины должна быть более физиологичной, рационально подобранной и не состоять из одного продукта. Только тогда удастся избежать мощной, антигенной нагрузки. Ведь эта наследственная предрасположенность к аллергии может и не реализоваться в болезнь, если не будет провоцирующих факторов. У детей старше одного года, в последующие возрастные периоды и у взрослых людей роль истинной пищевой аллергии постепенно ослабевает. Зато здесь становятся очень частыми так называемые псевдоаллергические реакции на различные красители, добавки, консерванты. В общем, реакция на все то, что добавляется в продукты для улучшения его свойств, длительности хранения и так далее. Поэтому и врачи, и родители могут неправильно трактовать то, что происходит с ребенком. Разобраться в каждом случае можно только с помощью квалифицированных специалистов после проведения комплексного обследования.
Пыльные бури
— Что еще способно вызвать аллергическую реакцию?
— Применение лекарств, особенно антибиотиков. Нерациональное, а также большое количество лекарственных препаратов, может быть причиной проявления их побочного действия. Поэтому нельзя «лечиться в аптеке», а следует обращаться к врачу. Кроме того, очень часто псевдоаллергические реакции развиваются на фоне паразитарных инфекций. Нужно обследовать ребенка, чтобы исключить все эти малоприятные моменты. Еще один фактор, влияющий на появление аллергии у ребенка, — это курение беременной женщины, курение матери и отца в присутствии малыша. Если будущая мама курит, то у плода нарушается формирование эпителия бронхов. В будущем этот малыш будет относиться к группе часто болеющих вирусно-бактериальными инфекциями, рецидивирующим бронхитом и он же войдет в потенциальную группу риска по развитию бронхиальной астмой. Кстати, пассивное курение даже более вредно, чем активное. Об этом необходимо помнить курящим родителям. Еще одна группа аллергенов — это химические вещества, ненатуральные строительные материалы, которые могут быть использованы для ремонта квартиры. Микроэкология жилища имеет очень большое значение. Хотя основными бытовыми аллергенами являются клещи домашней пыли, которые размножаются в постельных принадлежностях, мягкой мебели. Нельзя забывать, что аллергенами могут служить тараканы и моль.
— Как избавиться от таких нежеланных «соседей»?
— Исключить их распространение. Взять, к примеру, библиотечную пыль. Старые книги не должны храниться на открытых полках. Их необходимо поместить в застекленные шкафы или, если нет таковых, то в полиэтиленовые пакеты, с которых легко убирать пыль. Следует использовать влажную уборку и чистку пылесосом, лучше, если он изготовлен на основе новых технологий. Кроме того, сейчас есть специальные, акарицидные, гипоаллергенные средства для уборки дома, с помощью которых можно максимально очистить свое жилье. В современной жизни гипоаллергенный быт не трудно создать, при этом нет необходимости сильно менять привычный интерьер и вкладывать большие материальные ресурсы.
— Какой пылесос лучше всего использовать при уборке дома?
— Тот, что имеет водяной фильтр. Тогда пыль не будет разбрасываться и вновь не осядет на поверхностях. На сегодня достаточно различных вариантов высокотехнологичных пылесосов.
— Помогает ли закаливание ребенка в борьбе с появлением болезни?
— Закаливающие мероприятия необходимы малышу, причем, не только с точки зрения возникновения аллергических реакций. Почему, как только мы отводим детей в детский сад, многие из них начинают болеть? Да потому, что мы не готовим их к этому.
Ребенок не закален, не приучен к тому, что, если он где-то на прогулке промочит ноги, то он выдержит это и не заболеет. Если ребенок часто болеющий, то ему было бы неплохо сделать профилактические прививки. Закаливание, рациональная вакцинация подготовят ребенка к вхождению в детский коллектив. Не надо отдавать ребенка в детсад, как говорится, на «выживаемость». И это, в первую очередь, должно касаться часто болеющих детей. Если же ребенок перенес острое заболевание, то необходимо, чтобы он побыл некоторый период на домашнем режиме, и за этот период провести реабилитационные мероприятия под наблюдением педиатра.
Убийственные цветы
— Каким должно быть питание ребенка?
— Рациональным. Питание должно быть, как лечение. Не нужно тратить деньги на дорогие игрушки и лекарства — тратьте их на правильное, здоровое и полноценное питание. Ребенок должен получать пищу, которая, пусть и будет простой, натуральной, желательно экологически чистой, но соответствующей его возрасту. Соответственно, покупая сыну или дочке фастфуд, сухарики, конфеты, газированную воду и прочее, мы оказываем им медвежью услугу: за свои же деньги ухудшаем им здоровье. Детский организм еще незрелый и не может это усвоить без последствий. Почему у маленького ребенка раннего возраста вдруг диагностируется хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, дисбактериоз? Конечно, в первую очередь, из-за нерационального питания. Именно на эти продукты могут быть и токсико-аллергические реакции, возникшие в результате воздействия некоторых компонентов продуктов, используемых для улучшения внешних признаков. Такие реакции бывают очень тяжелыми, зачастую ребенка приходится лечить в отделении реанимации.
— Какая аллергия встречается чаще всего?
— По всем регионам лидером здесь выступает атопический дерматит. Он может проявиться с первых дней жизни ребенка. Например, по отчетным данным за прошлый год в Уфе более четырех тысяч детей имеют аллергические заболевания, и 36 процентов из них — атопический дерматит. На сегодняшний день на тысячу маленьких жителей Башкирии приходится около 16 детей с атопическим дерматитом. Конечно, это очень низкий показатель, не отражающий реальную картину. К сожалению, истинные показатели аллергических заболеваний значительно выше. Затем проявляются симптомы бронхиальной астмы. В большинстве случаев астма устанавливается в младшем школьном и старшем возрасте. В последнее время резко увеличилось число детей, страдающих аллергическим ринитом. В 2009 году в республике было зарегистрировано более 4,5 тысяч больных детей. Увеличивается и число детей, страдающих поллинозом, или аллергией на цветочную пыльцу.
— Насколько опасен аллергический ринит?
— Многие родители считают его безобидным, хотя это совсем не так. Верхние и нижние дыхательные пути — это единая дыхательная трубка, и у людей, имеющих аллергический ринит, всегда есть скрытый бронхоспазм, благодаря которому очень велик риск того, что через какое-то время у них сформируется бронхиальная астма. Кроме того, нарушенное носовое дыхание влияет на формирование центральной нервной системы. В результате хронической заложенности носа формируется гипоксии головного мозга. Ребенок жалуется на головные боли, у него плохой сон, в последующем нарушается познавательная функция. Об этом тоже нужно знать родителям, и, если у малыша постоянно заложен нос, следует обратиться к врачу и разобраться, в чем же причина.
— Как происходит лечение ребенка, больного аллергией?
— Мы назначаем ему гипоаллергенную диету, то есть, исключаем те продукты, которые и у здоровых детей при употреблении в большом количестве могут вызвать какие-то аллергические реакции. Это, допустим, цитрусовые, кофе, какао, шоколад и так далее. Почему? Потому что они являются так называемыми гистаминолибераторами: после их употребления в организме увеличивается выброс гистамина. Это основное биологическое вещество, в результате влияния которого возникает клиника аллергии. Поэтому мы ограничиваем употребление аллергенных продуктов или исключаем из его рациона. Использовать голодные диеты, а также ограничивать круг продуктов до хлеба и воды, в современной аллергологии не приветствуется. На некоторые пищевые продукты может быть перекрестная аллергия. Например, если есть аллергия на пыльцу березы, то необходимо исключить из рациона яблоки, особенно антоновские. У них общий антиген.
— К слову, о врачах. Хватает ли у нас детских аллергологов?
— Да, их достаточно. Они есть практически во всех детских поликлиниках столицы Башкирии. Все они сертифицированы, так что пациенты могут быть уверены в качестве и доступности оказываемой медицинской помощи. Кроме того, наши врачи-аллергологи работают в сотрудничестве с врачами общей практики. Поэтому для них мы регулярно проводим научно-практические конференции и обучающие семинары, чтобы они знали, как лечить и чем лечить.
Галина ФЕДОРОВА.