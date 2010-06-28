Аллергию можно получить еще в утробе матери

— Разумеется. А если нет возможности продолжать грудное вскармливание, то следует для питания ребенка использовать только адаптированные молочные смеси, причем лечебные или профилактические. Кроме того, очень важно питание беременной и кормящей женщины. Например, разгрузочные монодиеты (фруктовые или молочные), которые часто используют при большой прибавке массы тела будущей матери, не совсем целесообразны, если в семьи есть случаи больных аллергией. Диета беременной женщины должна быть более физиологичной, рационально подобранной и не состоять из одного продукта. Только тогда удастся избежать мощной, антигенной нагрузки. Ведь эта наследственная предрасположенность к аллергии может и не реализоваться в болезнь, если не будет провоцирующих факторов. У детей старше одного года, в последующие возрастные периоды и у взрослых людей роль истинной пищевой аллергии постепенно ослабевает. Зато здесь становятся очень частыми так называемые псевдоаллергические реакции на различные красители, добавки, консерванты. В общем, реакция на все то, что добавляется в продукты для улучшения его свойств, длительности хранения и так далее. Поэтому и врачи, и родители могут неправильно трактовать то, что происходит с ребенком. Разобраться в каждом случае можно только с помощью квалифицированных специалистов после проведения комплексного обследования.