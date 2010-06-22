Башкирия предлагает дать право регионам ограничивать рост цены на продукты

Posted 22 июня 2010, 19:56
Published 22 июня 2010, 19:56
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Как известно, ключевыми пунктами федерального торгового закона стали ограничения сроков возврата денег за поставленный товар, доли торговой компании на рынке, размеров так называемых бонусов, которые поставщики уплачивают торговцам, десятью процентами, появление у государства права регулировать цены в случае их дикого роста.
Однако возможность вмешиваться в ценообразование в торговле, но только в том случае, если цены на тот или иной товар за месяц вырастут больше, чем на треть появилась только у правительства РФ, только на срок не более чем девяносто календарных дней и только на отдельные виды «социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».
В перечень таких товаров, скорее всего, войдут 24 вида продовольствия: говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло (сливочное и подсолнечное), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая-ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.
При этом правительство РФ может устанавливать предельно допустимые розничные цены на них на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации.
Башкирские законодатели предлагают наделить таким правом и регионы, поскольку на местах виднее, какие цены растут «стахановскими» темпами, и республиканские, краевые или областные власти сумеют реагировать на ценовой беспредел оперативнее.
Свою законодательную инициативу башкирские парламентарии называют «оптимальным сочетанием государственного регулирования цен с рыночными методами хозяйствования».
«Это наиболее эффективно позволит не только насытить потребительский рынок необходимой продукцией, но и предложить ее покупателю по приемлемой цене, что повысит уровень социальной защищенности граждан РФ, устранит случаи необоснованного завышения размеров торговых надбавок к ценам на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», - считают депутаты парламента Башкирии.