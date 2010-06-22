Башкирия предлагает дать право регионам ограничивать рост цены на продукты

Однако возможность вмешиваться в ценообразование в торговле, но только в том случае, если цены на тот или иной товар за месяц вырастут больше, чем на треть появилась только у правительства РФ, только на срок не более чем девяносто календарных дней и только на отдельные виды «социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».