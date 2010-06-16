Выпускница, написавшая ЕГЭ по подсказкам из интернета, оказалась фантомом?

- Такого случая у нас не было, — заявила “МКС” начальник отдела дошкольного и школьного образования управления образования администарации Уфы Татьяна Квасникова, — ни с девочками, ни с мальчиками. Был лишь крайне сомнительный форум, на котором среди матерных выражений и в самом деле появились куски решения одной задачки по геометрии. Но почему ее связывают с ЕГЭ, нам совершенно непонятно: в переписке нет решительно ничего, что бы указывало на такую возможность. Это не более чем предположения журналистов.