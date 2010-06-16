Выпускница, написавшая ЕГЭ по подсказкам из интернета, оказалась фантомом?

Posted 15 июня 2010, 20:10
Published 15 июня 2010, 20:10
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Призыв отца нашел живой отклик завсегдатаев популярного уфимского интернет-форума. И те в режиме онлайн мозговым штурмом одолели задачки для одиннадцатиклассников и вывесили ответы на сайте. Решения на клавиатуре компьютера набирал некий пользователь под ником Гламуртаза.
Счастливый отец поблагодарил помощников и, намекнув, что следующий экзамен пройдет 15 июня, переслал плоды их трудов на мобильный телефон девушки. Та вписала ответы в экзаменационные бланки и ушла с экзамена. Но информация о комбинации попала в Рособрнадзор, и там закрутили служебную проверку. Формально ее ведут министерство образования Башкирии и управление Рособрнадзора по Башкортостану.
В настоящее время тема из форума удалена (по всей видимости, администратором) и, соответственно, все топы с решениями. Последние сообщения Гламуртазы, сохранившиеся на форуме, датированы 20 мая.
При этом администратор сайта Дамир Бикмухаметов заявил, что к этому скандалу непричастен и сообщения Гламуртазы он “лично не читал и не удалял”. “Я вообще об этом ничего не знаю”, — подтвердил он.
В МВД по РБ “МКС” сообщили, что каких-либо официальных заявлений об этом факте к ним не поступало. “А если нет заявления, проводить оперативно-разыскные действия, устанавливать личность нарушителя мы не имеем права”, — пояснили в республиканском министерстве внутренних дел.
Как пояснили в управлении Рособрнадзора по Республике Башкортостан, «если бы пользователь выложил в Интернете фотокопии КИМ (контрольно-измерительных материалов) идентифицировать школьницу, сообщившую родителю задания, не составило бы никакого труда».
Однако Гламуртаза в этом смысле поступил предусмотрительно – ведь в случае, если бы были установлены номер школы и фамилия выпускницы, результаты ЕГЭ по математике нарушительницы были бы аннулированы.
Позже в Минобразования РБ и вовсе опровергли якобы имевшийся факт списывания решений и утверждают, что «это была хорошо спланированная провокация».
Эксперты в составе комиссии из 15 человек сверили задания, опубликованные на форуме с вариантами заданий ЕГЭ, которые были присланы в Башкортостан, однако ни один из них не совпал.
- Такого случая у нас не было, — заявила “МКС” начальник отдела дошкольного и школьного образования управления образования администарации Уфы Татьяна Квасникова, — ни с девочками, ни с мальчиками. Был лишь крайне сомнительный форум, на котором среди матерных выражений и в самом деле появились куски решения одной задачки по геометрии. Но почему ее связывают с ЕГЭ, нам совершенно непонятно: в переписке нет решительно ничего, что бы указывало на такую возможность. Это не более чем предположения журналистов.
Между тем в уфимском интернет-сообществе активно обсуждается скандал с ЕГЭ. На другом уфимском форуме завели тему: “На фарите спалили”. И вот что там пишут форумеры (с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики):
4getme: “чет я боюсь что если буду подавать доки в другие города то меня не возьмут потому что я из Уфы а у города репутация чет уже плохая по егэ хотя я то сама решала :(”.
Grinat: “По яйцам получит Гламуртаза, его девочка, глава ппэ, помощники в аудитории. Всем остальным ничего не будет, боятся не нужно”.
В Рособрнадзоре по поводу установления истины настроены оптимистично.
- Все, что связано с Интернетом, всегда имеет электронные следы, — разъяснил “МКС” официальный представитель ведомства Сергей Шатунов. — И едва их выявят, все выяснится в 3 секунды: кто, где и когда. Поэтому найти виновного не составит труда. Если информация подтвердится, решение о наказании уфимской выпускницы примет местная ГЭК (Государственная экзаменационная комиссия). Но, по моим ощущениям, результатом станет отмена результатов экзамена без возможности пересдачи. Аннулировать ли результаты других участников экзамена на данном ППЭ, также решит служебное расследование. А вот организаторы ППЭ, закрывшие глаза на нарушения и допустившие использование мобильного телефона в экзаменационной аудитории, наверняка пострадают.