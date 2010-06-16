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Posted 15 июня 2010, 20:26

Published 15 июня 2010, 20:26

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Летающие лыжники до Олимпиады-2014 могут остаться без нового трамплина

15 июня 2010, 20:26
Екатеринбургская фирма «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» сорвала разработку нового лыжного трамплина, который планировалось возвести в Уфе. Архитекторы, выигравшие в прошлом году конкурс на проектирование нового комплекса, отказались от этой работы, якобы из-за небольшого гонорара. При начальной стоимости тендера в двадцать с лишним миллионов рублей, екатеринбуржцы сбили цену до 13 миллионов, а потом решили, что эта сумма недостаточна для покрытия расходов. Для наших спортсменов-лыжников это может означать, что они не получат площадку для тренировок до «белой» Олимпиады.

Напомним, для того, чтобы уфимские летающие лыжники имели возможность достойно подготовиться к Олимпиаде-2014, городские власти задумали на месте старого 90-метрового трамплина, построенного еще в 1964 году, возвести современный спуск, отвечающий всем международным стандартам. Новый трамплин, благодаря искусственному покрытию, можно было бы использовать и зимой, и летом.

Старый трамплин морально устарел, он не имеет даже канатного подъемника. В его основании находится старое здание спортивной школы по лыжным прыжкам, которое также снесут. Возле трамплина должны появиться домики для команд, трибуны на 500 зрителей, площадки для биотуалетов, и автостоянка. В мачту сооружения планируется встроить лифт с высотой кабины 3,5 метра и отапливаемую комнату для ожидающих старта на 20 человек, а на кровле – устроить VIP-трибуны. Также по стандартам FIS в проекте должна быть учтена пятикомнатная судейская вышка для арбитров с комментаторской кабиной, кабинетом главного судьи и секретариата, аппаратными по звуку и свету и студия телевещания.

В сентябре прошлого года мэрия Уфы организовала конкурс на поиск проектировщиков для нового спортивного сооружения. Фирма «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» из Екатеринбурга предложила выполнить проектные и изыскательские работы за 13 млн. рублей, при начальной стоимости контракта в 21,6 млн. рублей.

Однако как рассказал «МКС» директор комплекса «Трамплин» Айрат Курамшин, свердловские архитекторы уже после проведения тендера отказались выполнять работу, заявив, что им слишком мало за нее заплатят.

- Мне очень неприятно, что строительство нового спуска вновь откладывается, - говорит г-н Курамшин. - Этого трамплина ждут и наши именитые спортсмены, и воспитанники спортивной детско-юношеской школы по прыжкам и лыжному двоеборью.

Отказ проектной фирмы выполнять обязательства по контракту, тем более такому имиджевому – нонсенс, такого в Башкирии никогда не было.

- Екатеринбургские проектировщики явно демпинговали, доведя цену с 21 до 13 миллионов, хотя уже заранее ясно, что за такие деньги столь ответственный и гигантский объект нормально не спроектируешь, - делиться мнением директор уфимской фирмы «ПромГражданПроект» Елена Нигматуллина, в прошлом году также боровшаяся за возможность проектировать новый трамплин. – Вероятно в «голодный» кризисный год, спасаясь от безработицы, свердловские проектировщики готовы были браться за любую работу по минимальным ценам, однако потом одумались.

Интересно, что городские власти не намерены судиться с несостоявшимся подрядчиком.

- Мы решили разойтись со свердловчанами полюбовно, без судебных тяжб, - заявил «МКС» мэр Уфы Павел Качкаев. – На торги выставлен новый контракт на подготовку проекта.

Правда, теперь его стартовая цена – 19,2 миллиона рублей.

Победу в этом тендере архитекторы прочат институту «Башкиргражданпроект», изучившем для участия еще в прошлогоднем конкурсе опыт строительства лыжных трамплинов в Финляндии. Но даты появления в Уфе нового трамплина пока не называют, и неясно, успеют ли его возвести до сочинской Олимпиады. Неразбериха со свердловскими проектировщиками оттянула появление нового уникального спортивного сооружения еще как минимум на год.

Проектирование и строительство высотной конструкции на склоне реки требуют множества тщательных просчетов и много времени.

Следы погрешностей проектирования предыдущего 120-метрового трамплина по соседству с канатной дорогой видны до сих пор – остов высотной конструкции стал самым дорогостоящим спортивным недостроем Башкирии. Задача новой команды архитекторов - избежать подобной ошибки.

Дмитрий КОЛПАКОВ

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