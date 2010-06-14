Бер – ике, коммюнике. Делегаты Курултая попросили главу государства защитить их от «башкирофобии»

Posted 14 июня 2010, 14:07
Published 14 июня 2010, 14:07
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
- Это противоречит статье 1 Конституции Российской Федерации, провозгласившей Россию демократическим федеративным правовым государством, - уверены они.
Напомним, молодой лидер исполкома всемирного курултая башкир Азамат Галин сделал несколько громких, но явно программных заявлений.
В частности, г-н Галин предложил вернуться к системе выборности глав регионов: «Мы должны сами выбирать своих руководителей, каждый народ имеет право сделать свой выбор». Высказался Азамат Закиевич и против назначений на ключевые посты людей, не имеющих отношения к республике: «Назначение варягов подрывает доверие населения к федеральной власти».
Также Азамат Закиевич заявил, что «башкиры не ошибаются в выборе своих руководителей». Более того, по словам г-на Галина, если советовать мудрости Конфуция, то «каждый народ имеет не только право, но и долг восстать против правителя, который не соответствует его представлениям и нарушает порядок мироздания».
Он предупредил, что попытка заменить действующего главу региона не устраивающим Уфу кандидатом «может привести к серьезному конфликту», так как «народу республики противна мысль о варягах».
- Систематическое игнорирование чувств народа, политические эксперименты переполняют чашу терпения мудрого и терпеливого башкирского народа, - сказал он. - Назначение “варяга” в республику может вызвать утрату легитимности власти.
Глава исполкома ВКБ заявил с высокой трибуны, что «у некоторых федеральных чиновников в голове сидят мысли об унитарном и жестком государстве».
- Сегодня мы сталкиваемся с попытками аннулировать конституционные права республик, - уверен национальный лидер. – А это может привести к государственной катастрофе, такой как развал советской империи.
Делегаты Курултая согласились с мнением г-на Галина и в обращении к президенту России Дмитрию Медведеву использовали революционные тезисы из доклада главы исполкома.
Участники национального съезда напомнили главе государства, что «исторический статус Башкортостана в составе России носил договорной характер».
- Еще в XVI столетии при добровольном вхождении в состав русского государства в обмен на взятые на себя обязательства башкиры получили от Ивана Грозного жалованные грамоты на свои земли, - пишут делегаты Курултая. - Именно в результате договорных процессов Башкортостан стал первой автономной республикой в составе Советской России.
По их мнению, «следуя исторической преемственности, Башкортостан имеет вполне легитимное право на заключение нового договора с федеральным центром».
- И нам непонятна позиция ряда федеральных политиков, которые вот уже в течение нескольких лет упорно выступают против этого, - заявляют участники национального форума.
Участники конгресса задаются вопросом: все ли в России делается для общественного согласия? И заявляют, что не могут дать утвердительного ответа.
- Мы констатируем, что на федеральном уровне современная национальная политика приобрела декларативный характер, что не отвечает федеративной сущности нашего многонационального государства, - констатируют они. - Образовательная система, средства массовой информации фактически игнорируют уникальное национальное многообразие страны, умалчивая об истории, развитии и современном состоянии ее народов.
Делегаты Всемирного курултая уверены, что пока «с высоких трибун говорят о формировании терпимости и толерантности, российские СМИ в качестве главных новостей в области национальной политики сообщают о столкновениях на национальной почве, экстремистских выходках ксенофобов или проявлениях этнической неприязни».
- В нашей огромной многонациональной стране недопустимо, чтобы вопросами этноконфессиональной политики занимался небольшой департамент в Министерстве регионального развития, главная задача которого – реализация глобальных социально-хозяйственных проектов, - пишут лучшие представители башкирского народа президенту России. - Мы выступаем за воссоздание федерального министерства национальной политики, способного в этой сложнейшей сфере проводить в жизнь решения, отвечающие самому новому российскому законодательству и самым высоким международным стандартам.
Кроме того, делегаты считают ошибочным решение об исключении регионального компонента из государственных образовательных стандартов. И попросили руководителя России пересмотреть эти законодательные акты, ссылаясь на 26-ю статью Конституции РФ, провозглашающей право каждого гражданина на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
- Это стало одним из самых неприемлемых для национальных республик политических шагов федерального центра, - говорят они. - Закон вывел систему национального образования в регионах за рамки правового поля.
Делегаты Курултая настаивают также и на скорейшей ратификации Россией Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и выражают обеспокоенность «затягиванием» этого процесса.
Также лучшие представители башкирской нации надеются, что глава государства даст поручение правительству РФ «разработки современных правовых механизмов защиты земель традиционного проживания коренных народов России».
- Несмотря на обещания либеральных политиков, в условиях свободной купли-продажи земель сельхозназначения, перехода недр, лесов и водоёмов в федеральную собственность зарождается целая каста дельцов, для которых природные ресурсы становятся объектом коррупционных махинаций и хищнических спекуляций, - просвещают Медведева делегаты национального съезда.
Отметили участники башкирского форума свое несогласие «с кадровой политикой, проводимой федеральными структурами в РБ».
- Мы не просим каких-то особых привилегий для башкир, - объясняют они. - Однако считаем, что подбор и расстановка руководящих кадров во всех областях должны осуществляться по деловым качествам, исходя из личных достижений и доверия народа. Сегодня же мы видим обратное.
Как следует из обращения, «назначенцы» различных территориальных подразделений создают конфликты в системе государственного управления, так как «не знают нашу специфику, не учитывают кадровый потенциал на местах и зачастую противопоставляют себя государственной власти республики». Кроме того, должности республиканских служащих сокращаются, зато «стремительными темпами продолжает расти бюрократический аппарат местных отделений федеральных министерств и ведомств».
- Дублирование функций федеральных и республиканских органов исполнительной власти ведет к неизбежному падению эффективности государственного управления и снижению престижа власти в глазах населения, - уверены делегаты Курултая и предлагают предоставить руководителю региона «право принимать участие в подборе и расстановке кадров на ключевые посты территориальных отделений федеральных структур».
Отметили участники всемирного форума и несправедливость распределения налоговых сборов.
- На сегодняшний день более 70 процентов собираемых в республике налогов отчисляется в консолидированный федеральный бюджет, тогда как большинство социальных обязательств передано на региональный уровень, - пишут они. - Это противоречит принципам федеративного устройства, тормозит инновационное развитие республики, а также нарушает конституционный статус России как социального государства. Мы надеемся, что своевременная коррекция межбюджетных отношений позволит укрепить экономику субъектов Российской Федерации, отчего выиграют и центр, и регионы.
Возмутились делегаты и ведущейся в сети «пропагандой башкирофобии».
- Большую озабоченность нашего народа вызывают попытки отдельных безответственных лиц разжечь межнациональную рознь, - констатируют делегаты. - Мы понимаем, что живем в другую эпоху, поэтому уповаем на Конституцию, российские законы, силу общественного мнения.
Интересно, что выступавший на форуме спикер татарского парламента Фарид Мухаметшин согласился со многими тезисами башкирских делегатов.
- Башкирия и Татария стали первыми автономиями в составе РСФСР, – напомнил руководитель Госсовета РТ.
Фарид Мухаметшин заверил, что Татарстан готов решать многие задачи совместно с братским Башкортостаном, и руководство Татарстана будет этому способствовать.
Кстати, г-н Мухаметшин предложил наряду с Крещением Руси праздновать и День принятия ислама.