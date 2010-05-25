Рынок электроники «Туча» прекратил существование

Posted 25 мая 2010, 16:34
Published 25 мая 2010, 16:34
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
В минувшее воскресенье к кромке леса, что за церковью мормонов в тупике бульвара Тюлькина, съехались десятки милицейских машин. К этому времени торговцы только разложили свой нехитрый скарб. Милиционеры приказали всем собрать свои вещи и покинуть лес. Через некоторое время от развалов радиоэлектроники и прочего хлама не осталось и следа.
На протяжении нескольких лет рынок менял свой адрес, конспиративно собираясь то в одном лесу то в другом. Тучу разгоняли под предлогом борьбы с контрафактом – здесь торговали пиратскими фильмами и софтом несовершеннолетние дети, порой среди компьютерных развалов оперативники находили краденную оргтехнику.
Закрытие рынка связывают также с участившимися жалобами жильцов домов, рядом с которым собиралась «туча». Дело в том, что ни торговцы, ни посетители рынка, не убирали за собой мусор, и после каждого воскресенья после них остаются груды хлама. Так и в этом раз, по мнению многих посетителей, рынок убрали по просьбе обитателей элитной высотки, окна которой выходят на воскресный рынок.
Дмитрий КОЛПАКОВ.