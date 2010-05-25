Рынок электроники «Туча» прекратил существование

Закрытие рынка связывают также с участившимися жалобами жильцов домов, рядом с которым собиралась «туча». Дело в том, что ни торговцы, ни посетители рынка, не убирали за собой мусор, и после каждого воскресенья после них остаются груды хлама. Так и в этом раз, по мнению многих посетителей, рынок убрали по просьбе обитателей элитной высотки, окна которой выходят на воскресный рынок.