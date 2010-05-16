Алексей Чадов: «Я против духовной порнухи»

- Еще не видел, хочу посмотреть, но все друзья, вкусу которых я доверяю, не очень-то хорошо отзываются об этой работе. Дело в том, что немецкий фестиваль далеко не самый лучший. Считаю, что вся фестивальная программа за 2009 год к современной России вообще не имеет никакого отношения. В этих фильмах слишком много чернухи и духовной порнухи. Я против этого, считаю, что наша страна светлая, яркая и очень радостная. В каждой стране есть минусы и плюсы. Уверен, что нужно снимать кино о хорошем, светлом. Я работаю для зрителя, для экрана, а это совсем другая концепция. Сравнивать фестивальное кино с «Любовью в большом городе» смысла нет, потому что это мейнстрим, а на фестивали везут артхаус. Из авторского российского кино на сегодняшний день мне мало что нравится.