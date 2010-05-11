В Уфе нашли альтернативу большому хоккею

Posted 11 мая 2010, 12:30
Published 11 мая 2010, 12:30
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Наравне с футболом
- Многие при словосочетании «настольный хоккей» улыбаются и представляют себе детское увлечение и это стандартный стереотип, с которым нам приходится бороться – рассказал г-н Титов. – Но мы не жалеем сил для этой борьбы, потому что уже давно настольный хоккей вышел за рамки квартирных, «кухонных» турниров и во всем мире развивается стремительными темпами. В России мы культивируем настольный хоккей шведского производства. Именно в этой стране зародилось это движение, как вид спорта. Первый чемпионат Швеции был еще в начале 80-х прошлого века. Затем стали подключаться к увлечению и все близлежащие к шведам скандинавские страны, а затем и вся Европа. В 89-м году был проведен первый чемпионат мира по настольному хоккею. В России такого вида хоккея в те времена не было. Первая дата, когда сборная России поехала на чемпионат мира – это 2001 год. Соответственно, тогда поехали люди, которые считали настольный хоккей скорее хобби, чем серьезным видом спорта. Я был там запасным игроком и был очень сильно впечатлен им. С тех пор появилась Федерация настольного хоккея России. Поначалу мы перенимали все лучшее у других, теперь мы достигли того уровня, когда и весь мир смотрит на нас. В 2009 году на чемпионате мира в Будапеште наша сборная собрала больше всех медалей в командном зачете. Это был серьезный прорыв.
- Сколько необходимо было тренироваться, чтобы достичь такого результата?
- От трех до пяти часов в день. Это серьезные тренировки. Настольная площадка словно станок – ты оттачиваешь на ней свое мастерство, шлифуешь какие-то элементы, разыгрываешь комбинации. Отдельным пунктом стоит видеоразбор игры соперника. Сейчас ни в одном виде спорта без этого – никуда. Делается нарезка любимых комбинаций противника и ведется кропотливая работа не только в техническом, но и в тактическом плане. Очень важна и физическая нагрузка. Большие турниры начинаются в девять утра и заканчиваются в девять вечера. Просто постоять возле площадки тяжело такой срок, а уж сконцентрировано играть – в разы тяжелее. Поэтому настольный хоккей требует не только моторики, умения быстро двигать руками, работы мозга, отменной реакции, требует и общей физической подготовки.
- Настольный хоккей официально признан как вид спорта?
- Нет, но работа в этом направлении ведется. Надеюсь, что этот вопрос и ответ на него – дела самого ближайшего будущего. Эта игра достойна быть представленной в официальном реестре международных видов спорта. Поймите, что настольный хоккей не привязан ни к социальному положению, ни к возрасту, нет деления по половому признаку. Ограничений нет никаких. Допустим, в чемпионате России может принять участие любой человек, который зарегистрируется на нашем официальном сайте. Взнос за участие символический – триста рублей. Гораздо больше отдают люди, чтобы поиграть в тот же теннис. Демократичность настольного хоккея проявляется в том, что возможность поиграть с мастерами есть у каждого. Доступность и несложность правил с учетом социальной значимости способны дать хороший результат в воспитании активной молодежи. Принимают участие в соревнованиях и люди с ограниченными возможностями. Это и возможность живого общения, а не компьютерная игра, где человек сидит один на один с экраном. Люди находят себя в коллективе, поэтому кроме спорта высших достижений есть и такие люди, кто приходит просто пообщаться. Тут можно провести аналогию с футболом. Ведь кто-то занимается им на профессиональном уровне и играет на чемпионатах мира, а кто-то просто пинает мяч для удовольствия у себя во дворе. В настольном хоккее та же ситуация.
- Есть ли в мировом рейтинга конкурентно-способные представительницы прекрасного пола?
- Конечно, есть. Как раз, с женщинами проблем в России не было никогда. Более того, российские девушки безоговорочно лидируют во всех международных соревнованиях на протяжении многих лет.
Отметим, что и в чемпионате Уфы приняла участие девятилетняя Делия Еникеева, которая играла на равных с взрослыми мужчинами. А самым младшим участником уфимских стартов стал Егор Нафиков, которому шесть лет. Его родители говорят, что дома за ним уже не успевают – отца он обыгрывает.
- Это удивительно – комментирует игру башкирского уникума Титов. – В шесть лет многих из-за стола не будет видно, а тут человек здорово соображает, двигается.
- Какие из ближайших планов по популяризации настольного хоккея в регионах уже воплощаются в жизнь?
- Мы, действительно, хотим, чтобы настольный хоккей культивировался во всех регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. Есть в планах проводить некоторые этапы чемпионата России именно в регионах. Буду рад, если в Уфу приедет целый десант хороших игроков и кто-то, побывавший на соревнованиях, заинтересуется этим видом хоккея не только сам, но и заинтересует товарища.
- Расскажите, какие попытки предпринимались или предпринимаются, чтобы связать настольный хоккей с большим?
- Да, такие акции проводятся. Это было и во время Чемпионата мира по хоккею в Москве в 2007 году, и на этапе Евротура – Кубке Первого канала минувшей зимой звезды состязались между собой. Серьезно помогали нам и певица Валерия со своим мужем Пригожиным. Комментатор НТВ-Плюс Александр Хаванов является нашим хорошим другом и партнером. На Олимпиаде в Ванкувере в Русском доме президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев играл на публике. Подвижки есть, но в целом непросто из-за неофициального статуса нашего вида деятельности. Отмечу, что даже клубы КХЛ идут нам навстречу, популяризуя настольный хоккей, и мы этим продолжаем заниматься.
- Сколько стоит одна площадка Stiga? Есть ли более дешевые аналоги для тех, кто хочет заниматься настольным хоккеем?
- Цена едина для всех городов России – 3999 рублей, то есть примерно сто евро. Продается во всех магазинах «Спортмастер». Что касается аналога, то он есть. Естественно, китайский. Он вдвое дешевле и менее прочен, что естественно. Внешне он похож на стандартную площадку, но игроки с опытом вряд ли станут на ней играть. Я даже не пробовал. Кстати, слышал и о том, что и в России есть желающие наладить серийное производство площадок. Раньше в России производились принципиально другие игровые конструкции. Если в шведском варианте шестереночный жердь, то в наших все было на пружинах. Это был совсем другой хоккей. Вот в него я вдоволь наигрался еще в школьные годы. Но в какой-то момент забросили его на полку. Теперь уже шведский вариант ни на какой другой не променяю.
В поиске звезд
- Расскажите, кто был вашим первым тренером – интересуемся у Титова.
- Как такового тренера у меня не было. В свое время я ездил в Швецию и Финляндию на турниры, набирался опыта, что-то перенимал у них. Сейчас же добиться какого-то результата «с нуля» гораздо проще. Некоторые азы можно получить, зайдя на сайты по настольному хоккею, где все подробно расписано, где прилагаются видеоролики.
- Играют ли в Канаде в настольный хоккей?
- Играют, но на турниры, проводимые за океаном, игрокам добраться не так просто. Хотя на чемпионаты мира все сильнейшие стараются приезжать всегда, где бы он не проводился.
- Какие виды спорта такой хоккей может оставить позади себя?
- Вы знаете, загадывать не хотелось бы, ведь сейчас стоит задача изменить в людском восприятии словосочетание «настольный хоккей» в целом. Был такой случай – мы заказывали форму для национальной сборной и когда нас спросили, для какого вида спорта и услышали в ответ «настольный хоккей», то переспросили: «А, это там, где детишки играют?». Очень тяжело, порой, объяснить, что не только детишки уже играют. В идеале хотелось бы видеть этот вид спорта олимпийским.
- А сами в хоккей традиционный играли?
- Нет, но на коньках стоять умею. Зато в свое время я поиграл в футбол, но закончил из-за многочисленных травм. Кстати, многие бывшие хоккеисты не прочь поиграть именно в настольный хоккей.
- Есть ли кто-то из нынешних профессиональных хоккеистов, кто играет и в настольный хоккей?
- На топ-уровне таких нет. Хотя, если смотрели игру плей-офф между питерским СКА и рижским «Динамо», то могли видеть там одного игрока (Мартиньш Карсумс – прим. автора), который забросил шайбу от борта приемом, который применяется в настольном хоккее. Это заметил даже комментатор того матча Олег Браташ. Позже из Латвии пришло письмо, в котором говорилось, что этот хоккеист действительно играет и в настольный хоккей и есть в рейтинге их страны.
- Уровень уфимского первенства достаточно высок - говорит победитель первого открытого чемпионата Уфы по настольному хоккею Айрат Сайфутдинов. – В столицу Башкирии приезжали сильные игроки из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новогорода. В мировом рейтинге башкирская столица на первых ролях среди Поволжья. Наша задача привлечь больше людей и найти новых звезд.
- Известно, что в Уфе любят все виды спорта, в республике их культивируется более ста - рассказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Андрей Григорьев. – Молодежь приобщается к нестандартным видам спорта и тянется к ним. Настольный хоккей – не исключение. Мы оказываем большую поддержку и надеемся на ответную реакцию молодых людей.
- В планах нашей региональной федерации – выйти на российский уровень - говорит председатель федерации настольного хоккея РБ Максим Никерин. – Уфа должна стать крупным центром подготовки кадров. Надеемся, что и для сборной России. Так же в наших планах проведение Кубка Урала, на который должны будут съехаться сильнейшие игроки с соседних регионов. Так же хотим, чтобы он привлек звезд как российского, так и мирового уровня. Пройдет он, предположительно, в августе.
- Появится ли в Уфе обещанная секция по настольному хоккею?
- Пока ее нет, но с сентября, со старта нового сезона, она заработает. Будут и платные и бесплатные отделения. Тренировать будут лучшие из лучших игроков Башкирии.
Из республики Алексей Титов уехал с гордо поднятой головой. Последний этап чемпионата Уфы остался за ним – в финале он одолел Айрата Сайфутдинова со счетом 4:2.
Андрей ЛОПАТА.