В Уфе нашли альтернативу большому хоккею

- Многие при словосочетании «настольный хоккей» улыбаются и представляют себе детское увлечение и это стандартный стереотип, с которым нам приходится бороться – рассказал г-н Титов. – Но мы не жалеем сил для этой борьбы, потому что уже давно настольный хоккей вышел за рамки квартирных, «кухонных» турниров и во всем мире развивается стремительными темпами. В России мы культивируем настольный хоккей шведского производства. Именно в этой стране зародилось это движение, как вид спорта. Первый чемпионат Швеции был еще в начале 80-х прошлого века. Затем стали подключаться к увлечению и все близлежащие к шведам скандинавские страны, а затем и вся Европа. В 89-м году был проведен первый чемпионат мира по настольному хоккею. В России такого вида хоккея в те времена не было. Первая дата, когда сборная России поехала на чемпионат мира – это 2001 год. Соответственно, тогда поехали люди, которые считали настольный хоккей скорее хобби, чем серьезным видом спорта. Я был там запасным игроком и был очень сильно впечатлен им. С тех пор появилась Федерация настольного хоккея России. Поначалу мы перенимали все лучшее у других, теперь мы достигли того уровня, когда и весь мир смотрит на нас. В 2009 году на чемпионате мира в Будапеште наша сборная собрала больше всех медалей в командном зачете. Это был серьезный прорыв.