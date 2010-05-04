В Башкирии реформа образования подвергнется ускорению

Posted 4 мая 2010, 12:12
Published 4 мая 2010, 12:12
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Руководитель региона Муртаза Рахимов, отметил, что необходимость в реформе образования «назрела давно, поскольку практически нарушены связи между предприятиями и учреждениями профессионального образования».
- Рынки труда и профессиональных образовательных услуг сейчас развиваются каждый сам по себе, каждый – по своим законам. Выпуск специалистов ежегодно растет. Высшее образование становится практически массовым или всеобщим, но от этого конкурентоспособность нашей экономики отнюдь не повышается, - говорит президент РБ.
По словам г-на Рахимова, в стране запущен процесс создания новой структуры высшей школы. В последнее время система профобразования не в полной мере выполняет свое предназначение – «все больше отстает от требований времени, продолжая работать по старинке, на себя, а не на работодателей, вступив в явное противоречие с запросами рынка труда».
Премьер-министр РБ Раиль Сарбаев отметил, что дисбаланс между потребностями народнохозяйственного комплекса и объемами подготовки специалистов продолжает увеличиваться.
Рынок труда «буквально наводнили» дипломированные менеджеры, управленцы, экономисты, юристы, педагоги, большая часть из которых не может найти работу по специальности. В частности, каждый третий студент в Башкирии учится на юриста, и уровень их подготовки в первую очередь в филиалах иногородних вузах, очень низкий, поскольку нет достаточной материально-технической базы и квалифицированных преподавателей, а 90% педагогов читают лекции по совместительству.
В то же время республика испытывает острый дефицит в специалистах по транспорту, информатике, вычислительной технике, информационной безопасности, строительству и архитектуре, сфере обслуживания, приборостроению, химии, биотехнологии.
Как утверждает Раиль Сарбаев, сегодня в Башкортостане «достаточно жестко» контролируется соответствие «пришлых» филиалов вузов требованиям современным стандартам. Из 88 таких учебных заведений, работающих в Башкирии в 2008 году, в 2010 году остались только 42.
- Здесь нужно навести порядок, - поставил задачу башкирский премьер.
Раиль Сарбаев предложил для модернизации системы образования в региональную образовательную кластерную систему включить семь направлений, базирующихся в крупных вузах республики, располагающих всем необходимым для качественной подготовки специалистов: авиационно-техническое, топливно-энергетическое, аграрное, медицинское, правоохранительное, экономическое, туристическое и сферы услуг, культуры и искусства. Эти направления будут, по проекту, поддерживаться на государственном уровне.
- Перспективы развития системы здравоохранения в значительной степени зависят от профессионального уровня медицинских и фармацевтических кадров, как главного ресурса отрасли, - говорит глава башкирского Минздрава Андрей Евсюков.
По его словам, для того, чтобы увеличить численность врачей на селе Башгосмедуниверситет в рамках целевого обучения ежегодно готовит 250 специалистов разного профиля.
- Однако возвращаются домой только 80% «целевиков», - сетует г-н Евсюков. – Остальные перераспределяются в городские учреждения здравоохранения или вовсе едут в другие регионы, так как в Бурзянском, Дуванском, Ермекеевском, Иглинском, Миякинском, Кушнаренковском, Чекмагушевском, Чишминском и Шаранском районах врачам не предоставляется никакого жилья. В ряде случаев администрациями районов в контрактах на целевую подготовку специалистов не предусматривалось такие социальные льготы, как выплата стипендий и подъемных.
На местах не хватает узких специалистов, в частности, кардиологов, акушеров-гинеколов и неонатологов. Высококвалифицированные специалисты уезжают на Север, в Москву или Санкт-Петербург, где им предлагают зарплату от 80 тысяч рублей и выше, а врачам рентгенохирургам – от 150 тыс. рублей.
- Без материальной стимуляции и предоставления жилья врач не поедет на село, - уточнил министр.
Председатель Нацбанка Башкирии Рустем Марданов согласился, что для исправления ситуации нужны дополнительные финансовые механизмы. Для решения части проблемы он предложил активизировать выдачу абитуриентами образовательного кредита на льготных условиях, годовой процент которого не превышает 4%, с отсрочкой выплаты до окончания вуза и начала работы.
- Но есть опасение: дадим кредит, а трудоустроится ли заемщик? – объясняет г-н Марданов. - Поэтому нужен поручитель, которым может стать предприятие, готовое взять выпускника на работу.
Члены президентского совета дали понять, что это предложение требует дополнительного изучения.
В свою очередь присутствовавший на заседании директор департамента Минобразования РФ Артемий Никитов, сказал, что аналогичную проблему предстоит решать во всех регионах страны.
По словам г-на Никитова, в России сегодня при переизбытке дипломированных специалистов, «ощущается нехватка промышленных инженеров и рабочих».
Он назвал задачу подготовки квалифицированных рабочих кадров одной из главных, отметив, что надо убедить таких профессионалов «идти работать по полученной специальности».
- Главное - составить долгосрочный прогноз кадровой потребности с учетом изменения демографической и экономической ситуации в стране, - предложил г-н Никитов.
Муртаза Рахимов поручил правительству Башкирии внести предложения по модернизации системы образования и создания кластерной системы с учетом всех высказанных предложений и разработать сводный прогнозный план реализации до 2020 года поставленной задачи.
- Работа по модернизации профобразования в республике предстоит большая и серьезная, и мы должны организовать ее на должном уровне, осознавая в полной мере всю ее важность и ответственность для инновационного развития Башкирии,- подытожил глава региона.
Григорий ФУНТОВ.