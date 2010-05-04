В Башкирии реформа образования подвергнется ускорению

Рынок труда «буквально наводнили» дипломированные менеджеры, управленцы, экономисты, юристы, педагоги, большая часть из которых не может найти работу по специальности. В частности, каждый третий студент в Башкирии учится на юриста, и уровень их подготовки в первую очередь в филиалах иногородних вузах, очень низкий, поскольку нет достаточной материально-технической базы и квалифицированных преподавателей, а 90% педагогов читают лекции по совместительству.