Чиновники называют ночное заведение детским кафе

Но вот что интересно. На сторону предпринимательницы вдруг встало не только все чиновничество Белорецка, но и представители других ведомств. На многолетние жалобы колледжа летят ответные письма из Минимущества, Роспотребнадзора и даже МЧС, где слово в слово переписываются доводы ушлой коммерсантки. Мол, ничего дамочка не нарушает, по закону запрещено продавать пиво в образовательных учреждениях, а общежитие таковым не является. И ни в одном грозном циркуляре, предлагающем колледжу оставить в покое честную коммерсантку, нет ни слова о том, что работа ночного питейного заведения в здании, где живут дети, уже само по себе нонсенс.