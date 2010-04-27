Чиновники называют ночное заведение детским кафе

Posted 27 апреля 2010, 18:46
Published 27 апреля 2010, 18:46
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
Козырная карта быта
Как же получилось, что веселое кафе расположилось в учебном заведении? В 2000 году ресторация проникла в помещение пятиэтажного общежития медицинского колледжа, как кинозал. Владелица демонстрационного зала Ольга Мартынова объяснила администрации учебного заведения, что намерена просвещать студентов. Хваткой даме поверили и отдали
Но была у лисицы избушка ледяная, а стала лубяная – так подобная ситуация описана в сказке. А в жизни после заключения договора аренды кинозал тут же превратился в релаксирующее заведение, где студенты могли полакомиться пивом в любое время и до самой поздней ночи. Когда начальство колледжа осознало свою ошибку, было поздно – выкурить хитроумную коммерсантку было уже невозможно.
- Почему? – спросите вы. – Ведь существуют правила, не позволяющие торговать спиртными напитками не только в учебных учреждениях, но и в непосредственной близости с ними.
Предпринимательница тоже внимательно прочитала закон и выяснила, что студенческое общежитие, хоть структурно и входит в учебный комплекс, но как таковым учебным заведением не является – лицензия об образовательной деятельности выписана по адресу, где располагаются корпуса самого колледжа на улице 50-летия Октября, 51, а вот здание общежития в бумагу не включили.
- На нет и суда нет, - обрадовалась Ольга Юрьевна, и на все просьбы руководства колледжа расторгнуть договор аренды отвечала, что распитие спиртного запрещено только в медицинских, детских и образовательных учреждениях, а образовательная деятельность по адресу, где располагается ее кафе, не заявлена.
Юридический казус весьма дорого обошелся студентам – они уже который год ложатся спать под пьяные распевки «Ой, мороз, мороз!»
Казалось бы, в любом обществе обязаны чтить не только букву, но и дух закона, который полагает, что пьяная лавочка может нанести существенный вред подрастающему поколению. И не трудно догадаться, что общежитие, где готовятся к лекциям и проживают подростки, относится как раз к той охраняемой законом зоне, где государство оберегает юные души от тлетворного влияния распивающих спиртосодержащие жидкости.
Но вот что интересно. На сторону предпринимательницы вдруг встало не только все чиновничество Белорецка, но и представители других ведомств. На многолетние жалобы колледжа летят ответные письма из Минимущества, Роспотребнадзора и даже МЧС, где слово в слово переписываются доводы ушлой коммерсантки. Мол, ничего дамочка не нарушает, по закону запрещено продавать пиво в образовательных учреждениях, а общежитие таковым не является. И ни в одном грозном циркуляре, предлагающем колледжу оставить в покое честную коммерсантку, нет ни слова о том, что работа ночного питейного заведения в здании, где живут дети, уже само по себе нонсенс.
Все идет по клану
Ничего не изменила и пермская трагедия в ночном клубе «Хромая лошадь». По всей Башкирии прошли проверки надзорных и контролирующих ведомств, закрывающих питейные заведения пачками. Даже в Уфе жертвами кампанейщины стали вполне приличные, зарекомендовавшие себя наилучшим образом клубы, кафе, торговые центры и рестораны – перед Новым годом в столице Башкирии закрылось не менее 30 развлекательных учреждений. Но это в Уфе, а в Белорецке контролеры предпочли не заметить кафе, расположившееся в месте проживания подростков. Надзирателям и в голову не пришло, что подобное соседство может спровоцировать такую беду, что призрак хромой лошади покажется небольшой напастью.
Заколдованная эта коммерсантка, что ли?
- Но что может быть важнее безопасности детей! – воскликнет читатель.
- Охрана частного бизнеса, - могут ответить чиновники, всеми способами оберегающие бизнес Ольги Мартыновой.
Действительно, какой от студентов прок?
Недавно оборотистая дамочка заручилась еще и поддержкой башкирского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России», принявшейся рассылать письма в защиту несчастной владелицы кафе, которую третирует руководство колледжа.
В частности, председатель БРО «Опора России» Денис Мусин уверен, что расторжение договора с предпринимательницей повлечет «крайне неблагоприятные последствия», в то время как «развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Республики Башкортостан».
Вот как! Стоит ли задумываться о проблемах детей, когда одна белорецкая предпринимательница замкнула на себе все социально-экономическое развитие республики?
Но если серьезно, государство и в правду пошло на определенные поблажки для представителей малого и среднего бизнеса, внеся специальные поправки в законодательство. Руководство страны, запретив надзирающим и контролирующим органам создавать административные барьеры для развития предпринимательства, надеется, что коммерсанты сумеют поддержать Россию в кризисное время. Но вряд ли эти нововведения стоит рассматривать как индульгенцию от всех грехов тем, кто, ведя свое дело, нарушает правила человеческого общежития. И уж совсем нехорошо прикрываться «реабилитирующими» предпринимателей поправками к закону, когда речь идет о жизни и здоровье детей.
Интересно, что, готовя эту публикацию, на сайте БРО «Опора России» мы наткнулись на сообщение о том, обед для делегации «ОР» в Белорецке запланирован… по адресу улица Крупской, 49. Неужели расположение членов общественной организации так легко покупается?
Сама же Ольга Юрьевна уверена, что работники колледжа пытаются лишить ее самого дорогого.
- И чего стоят публичные заявления руководителей федерального и республиканского уровня о поддержке предпринимательства, если люди, призванные осуществлять эту самую поддержку, фактически ее саботируют и, не исключено, ищут какую-то свою выгоду, - патетически восклицает женщина.
Что тут скажешь? Каждый судит по себе…
Контракт предпринимательницы с комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по Белорецкому району и Белорецку истекал 29 декабря 2009 года, но в ведомстве решили продлить документ, якобы «не имея оснований для расторжения указанного договора». Так чиновники вновь обрекли студентов на пьяные крики по ночам.
- Так почему бы не обратиться в суд? – спросят дотошные юристы.
Но что может оспаривать руководство колледжа, если с договор с коммерсанткой заключает комитет по управлению собственностью Минимущества, не видя в документе никаких противоречий?
Не менее любопытно, что с недавнего времени привычная для белоречан ресторация под названием «Relax» вдруг сменила вывеску, превратившись в детское кафе «Дракоша». Вероятно, ушлой дамочке все-таки посоветовали умные люди – заведение, предназначенное для «релаксации» взрослых как-то не катит в борьбе с учебным заведением.
Зато глава Белорецка Николай Максимов получил возможность с чистой совестью писать в заинтересованные ведомства: «кафе является социально значимым объектом общественного питания, единственно в городе ориентированным на организацию культурного досуга детей».
Интересно, какой досуг для студентов медколледжа подразумевал Николай Петрович?
Тем более, что перелицовка названия не изменила сути происходящего: на входе по-прежнему красуется табличка: «Relax. 13.00 – 02.00». Странно для детского кафе, не правда ли?