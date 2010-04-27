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Posted 27 апреля 2010, 18:05

Published 27 апреля 2010, 18:05

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Алина Кабаева поможет выпускникам сдать ЕГЭ

27 апреля 2010, 18:05
На прошлой неделе начала работу горячая линия по ЕГЭ под патронатом заместителя председателя Комитета ГД РФ по делам молодежи Алины Кабаевой. Все желающие смогут получить консультации по предметам и по процедуре ЕГЭ. Этот проект «Благотворительного фонда Алины Кабаевой» реализуется при поддержке Рособрнадзора.

- Опыт работы горячей линии по ЕГЭ в 2008 и 2009 годах оказался очень удачным, – говорит Алина Кабаева. – В прошлом году за месяц работы на линию поступило более 30 тысяч звонков со всей России. Думаю, в этом году линия будет еще более востребована, так как с 2009 года единый государственный экзамен стал обязательным по всей России.

Консультации по предметам и процедуре ЕГЭ по электронной почте ege@kabaeva-alina.ru будут проводиться в период с 20 апреля по 14 июня. Телефонные консультации можно будет получить начиная с 20 мая по номеру 8-800-505-12-05. Отвечать на вопросы по предметам ЕГЭ будут преподаватели вузов и лучшие учителя школ, на вопросы по процедуре – специалисты Рособрнадзора.

- Мы благодарны депутату Госдумы Алине Кабаевой, организовавшей «горячую линию» для широкого информирования всех желающих о правилах, процедурах и особенностях экзаменационных заданий ЕГЭ, - отмечает руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова. - Надеемся, родители, учителя, организаторы и, самое главное, сами участники ЕГЭ активно воспользуются этой «горячей линией». Все они получат исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Более подробную информацию о расписании горячей линии и предметах, по которым будут проводиться консультации, можно найти на личном сайте Алины Кабаевой по адресу www.kabaeva-alina.ru Информацию о едином государственном экзамене можно получить на сайте www.ege.edu.ru

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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