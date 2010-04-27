Алина Кабаева поможет выпускникам сдать ЕГЭ

- Опыт работы горячей линии по ЕГЭ в 2008 и 2009 годах оказался очень удачным, – говорит Алина Кабаева. – В прошлом году за месяц работы на линию поступило более 30 тысяч звонков со всей России. Думаю, в этом году линия будет еще более востребована, так как с 2009 года единый государственный экзамен стал обязательным по всей России.