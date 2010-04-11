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Posted 11 апреля 2010, 19:53

Published 11 апреля 2010, 19:53

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Киоски могут объявить домами

11 апреля 2010, 19:53
Юристы уфимской мэрии досконально изучают новый федеральный закон о торговле.Вступивший в силу документ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» вводит два новых термина для обозначения торговых точек – «стационарный торговый объект» и «нестационарный торговый объект».

По мнению законодателей, стационарный объект – «объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения». А нестационарный – «временное сооружение или временная конструкция, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение». Именно эти два термина стали причиной дискуссий в уфимской мэрии.

Дело в том, что этой весной грядет очередная компания по расширению дорог в центре столицы Башкирии, например реконструкции подвергнется улица Галле.

Чиновники опасаются, что когда придет время переносить ларьки и павильоны, пристроенные к остановкам, владельцы потребуют за свои ларьки компенсацию как за капитальное сооружение.

- Непонятно, что такое «прочно связанные с землей», - задался вопросом вице-мэр Ирек Ялалов, курирующий благоустройство и ЖКХ.

Юристы уфимской мэрии намерены попросить разъяснения положений закона у специалистов надзорного ведомства, ведь любой ларек может иметь фундамент, «прочно связанный с землей».

#Общество#Новости
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