Киоски могут объявить домами

По мнению законодателей, стационарный объект – «объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения». А нестационарный – «временное сооружение или временная конструкция, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение». Именно эти два термина стали причиной дискуссий в уфимской мэрии.