Киоски могут объявить домами

Posted 11 апреля 2010, 19:53
Published 11 апреля 2010, 19:53
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
По мнению законодателей, стационарный объект – «объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения». А нестационарный – «временное сооружение или временная конструкция, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение». Именно эти два термина стали причиной дискуссий в уфимской мэрии.
Дело в том, что этой весной грядет очередная компания по расширению дорог в центре столицы Башкирии, например реконструкции подвергнется улица Галле.
Чиновники опасаются, что когда придет время переносить ларьки и павильоны, пристроенные к остановкам, владельцы потребуют за свои ларьки компенсацию как за капитальное сооружение.
- Непонятно, что такое «прочно связанные с землей», - задался вопросом вице-мэр Ирек Ялалов, курирующий благоустройство и ЖКХ.
Юристы уфимской мэрии намерены попросить разъяснения положений закона у специалистов надзорного ведомства, ведь любой ларек может иметь фундамент, «прочно связанный с землей».