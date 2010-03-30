В пригороде Уфы на огородах возводят многоквартирные дома

Posted 30 марта 2010, 18:09
Published 30 марта 2010, 18:09
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
Например, в Нагаево вместо милого коттеджа на 20 сотках вырастет трехэтажное здание, рассчитанное на 21 жилище, оборудованных туалетами и ванными. Но опять же, что плохого в том, что люди поселятся в благоустроенных квартирах?
- Строительство ведется без разрешения специальных органов, не имеется и данных о застройщиках, - уверена жительница Нагаево Людмила Ибрагимова. – А строительство идет полным ходом.
Оказывается, законом предусмотрено, что на частном землевладении можно возводить дом не выше трех этажей. Но число квартир в законе не прописано, этим и воспользовались строители. Хитрые застройщики использовали пробел в законодательстве и строят трехэтажный дом, рассчитанный на огромное количество жильцов. То, что особняк на приусадебном участке станет напоминать многонаселенное общежитие – ничего не попишешь, таково пожелание землевладельцев. Да и для возведения частного жилья не требуется оформлять документацию, положенную при строительстве многоквартирного дома.
За самовольную постройку предусмотрен мизерный штраф – от двух до пять тысяч рублей, а самовольное строение легко узаконить, доказав в суде, что оно не нарушает градостроительных норм. На это, похоже, и рассчитывают предприимчивые строители.
На сайте «Вся недвижимость» (www.v-nedv.ru) некое ООО «Уфа девелопмент групп», расположенное на улице Ленина, 70, уже вовсю торгует квартирами, который появятся в поселке Нагаево на Парковой улице. Двухкомнатная квартира в таком доме вам обойдется в 1 254 000 руб., а однокомнатная – в 1 009 000 руб. Деньги нужно заплатить все сразу в марте 2010 года. А летом уже можно въезжать.
По телефону, указанному в объявлении, любезно сообщили, что в каждой квартире предусмотрены все удобства, в том числе ванная. На вопрос по поводу канализации, разъяснили, что канализационные стоки также предусмотрены, но затруднились ответить, кто станет платить за вывоз нечистот.
Между тем, ассенизаторская машина выкачивает за один раз всего 4 куба отходов человеческой жизнедеятельности, и стоит эта услуга 1000 рублей. Предположим, что в многоквартирном доме будет один канализационный колодец, который следует выкачивать часто. Готовы ли жильцы нового дома к таким тратам? И ожидают ли они, что если не будут сами следить за откачкой экскрементов, жить им в постоянном смраде?
Простые подсчеты показывают, что если все жильцы (а в доме, напомним, 21 квартира) задумают принять ванну и истратят 300 литров воды каждый, то в канализацию потечет 6300 литров. А если прибавить к этому числу малую и большую нужду, помывку посуды и стиральные машины, то и представить страшно, куда польется эта жидкость.
- А если нечистоты потекут в наш пруд, на наши огороды, на школьный приусадебный участок, расположенный по соседству? – задают вопросы жители Нагаево.
Интересно, что воды в Нагаево нет. Нет водопровода, и почти все колодцы в селе пересохли. Воды нет в школе, воды нет в садике. По этой причине школьную столовую закрывают, обеды будут возить из города. Школе пытались помочь, бурили скважины и не один раз, но воды нет. Один из нагаевцев, проживающий на улице Есенинской, пробурил артезианскую скважину, но и у него в воде появилась глина.
Энергосистема Нагаево тоже не готова к увеличению объемов потребления. При подключении многоквартирных домов к электросетям, скачки напряжения всем гарантированы.
По словам г-жи Ибрагимовой, новые дома возводятся в полтора кирпича.
- Думаю такой дом можно утеплить, но прочность его вызывает подозрения, - говорит жительница села. - Люди, которые клюнут на объявление и понесут свои деньги продавцам этих квартир, имеют право знать все о своей покупке.
Жители Нагаево уже обратились в городскую прокуратуру и архитектурное управление уфимской мэрии, но строительство не останавливается. Власть молчит.
А ведь подобное ноу-хау может начать внедряться в любом районе столицы Башкирии. Купите вы себе земельный участок в малоэтажной зоне, с большим трудом, но с большой любовью построите милый домик, купите шезлонг, приготовитесь отдохнуть, а рядом вдруг начнет расти многоэтажка, и шезлонг придется продать за ненадобностью.
Между тем,
Покупатели квартир на самовольной стройке понесут ответственность за снос здания
12 января 2010 года одинцовский федеральный суд принял решение о сносе незаконно возведенного трехэтажного строения по адресу Одинцово, Верхнее Отрадное, дом 8. Строители, как и в Уфе, умудрились возвести на участке для индивидуального жилищного строительства многоквартирный дом на 60(!) жильцов. Коммуникаций у нового здания не оказалось – застройщики обещали будущим жильцам, что свет, канализацию и газ проведут позже. То есть покупатели купили, по сути, сарай по цене городской квартиры.
Причем, люди, заплатившие немалые деньги, по документам стали соинвесторами, то есть, собственниками стройки. И теперь, после решения суда, лишись и денег, и имущества. Авторы идеи возведения коммунального сарая на приусадебном участке ответственности не понесли, ведь собственниками земли и энного количества бетонных блоков являются люди, заплатившие за квартиры – формально их не обокрали, они сами вложили средства в самовольную стройку.
Кроме того, Фемида обязала всех владельцев так и не построенных квартир, снести уже возведенную коробку за свой счет – и не сегодня-завтра к горе-покупателям придут судебные приставы с требованием заняться сносом.