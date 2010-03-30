В пригороде Уфы на огородах возводят многоквартирные дома

Интересно, что воды в Нагаево нет. Нет водопровода, и почти все колодцы в селе пересохли. Воды нет в школе, воды нет в садике. По этой причине школьную столовую закрывают, обеды будут возить из города. Школе пытались помочь, бурили скважины и не один раз, но воды нет. Один из нагаевцев, проживающий на улице Есенинской, пробурил артезианскую скважину, но и у него в воде появилась глина.